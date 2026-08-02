रॉयटर्स की जांच में बड़ा दावा: कथित ईरानी नेटवर्क ने क्रिप्टो से घुमाए 4 अरब डॉलर, समझिए कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम

Online Gambling Network: रॉयटर्स की जांच में दावा किया गया है कि एक कथित ईरानी ऑनलाइन जुआ नेटवर्क ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए करीब 4 अरब डॉलर के लेनदेन में मदद की. यह मामला बताता है कि कमजोर निगरानी होने पर डिजिटल संपत्तियों का इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचने और अवैध धन स्थानांतरित करने में कैसे होता है.

क्रिप्टो से प्रतिबंधों को कथित चुनौती क्या है?

ऑनलाइन जुआ कैसे बना बना लेनदेन का माध्यम?

4 अरब डॉलर लेनदेन का आरोप और FATF की चेतावनी क्या थी?

KYC नियम क्यों हैं जरूरी?

क्या सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और क्रिप्टो वॉलेट के सहारे अरबों डॉलर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकते हैं? रॉयटर्स की हालिया जांच ने यही सवाल फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया है. जांच में आरोप लगया गया है कि एक कथित ईरानी ऑनलाइन जुआ नेटवर्क ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए करीब 4 अरब डॉलर के लेनदेन को अंजाम देने में मदद की. इस पूरे मामले ने यह बहस तेज कर दी है कि डिजिटल करेंसी की रफ्तार और आजादी का गलत इस्तेमाल किस हद तक हो सकता है.

यह मामला सिर्फ ईरान या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है. इसके जरिए आम लोगों को भी यह समझने का मौका मिलता है कि वित्तीय अपराधों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह बदल रहा है और नियामक संस्थाएं लगतार सख्त नियमों पर जोर क्यों दे रही हैं.

कैसे ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म पैसों का रास्ता छिपाते हैं?

रॉयटर्स की जांच के मुताबिक, कथित नेटवर्क ने हजारों ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों का इस्तेमाल किया. जांच में आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म पर पैसा लगातार अलग-अलग ट्रांजैक्शनों के जरिये घुमाया जाता था, जिससे असली स्रोत और अंतिम गंतव्य का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है. जब धन कई चरणों से गुजरता है, तो उसकी ट्रैकिंग और भी जटिल हो जाती है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस नेटवर्क ने दुबई स्थित एक क्रिप्टो एक्सचेंज का कथित तौर पर इस्तेमाल किया. जांचकर्ताओं का मानना है कि इस नेटवर्क से जुड़े कुछ फंड का फायदा ईरान के Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) से जुड़े संस्थानों को मिला हो सकता है. यह रॉयटर्स की जांच में सामने आए आरोप हैं, जिनके अधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए सवाल खड़े हुए हैं.

क्रिप्टोकरेंसी क्यों बन जाती है सीमा पार पैसे भेजने का तेज माध्यम?

क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वॉलेट से वॉलेट सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए पारंपरिक बैंकिंग नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती. यही सुविधा वैध उपयोगकर्ताओं के लिए लाभदायक है, लेकिन यदि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण रोकने वाले नियम कमजोर हों, तो इसी सिस्टम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है.

Financial Action Task Force (FATF) लगातार चेतावनी देता रहा है कि वर्चुअल एसेट्स का इस्तेमाल अपराधी और प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वाले नेटवर्क कर सकते हैं. इसी वजह से FATF ने KYC, ग्राहक की पहचान, लेनदेन की निगरानी और Travel Rule जैसे नियमों को लागू करने पर जोर दिया है. इन नियमों का मकसद यह है कि सीमा पार होने वाले डिजिटल लेनदेन ज्यादा पारदर्शी बन सकें.

क्यों यह मामला लोगों के लिए भी मायने रखता है?

पहली नजर में यह खबर किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद जैसी लग सकती है, लेकिन इसका असर इससे कहीं बड़ा है. अगर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अवैध धन का प्रवाह बढ़ता है, तो नियामक एजेंसियां सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर निगरानी और सख्ती बढ़ा सकती हैं. इसका असर उन करोड़ों लोगों पर भी पड़ सकता है जो निवेश, भुगतन या अन्य वैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं.

दूसरा पहलू यह है कि ऐसे मामलों के बाद एक्सचेंजों पर पहचान सत्यापन और दस्तावेजों की जांच पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है. यानी वैध उपयोगकर्ताओं को भी अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. यही वजह है कि मजबूत नियमन को केवल अपराध रोकने का साधन नहीं, बल्कि डिजिटल वित्तीय व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने का माध्यम भी माना जाता है.

वो पहलू जो अक्सर चर्चा में नहीं आता?

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सिर्फ प्रतिबंधों से बचने की कथित कोशिश नहीं है. असली सवाल यह है कि जैसे-जैसे पैसा डिजिटल होता जाएगा, वैसे-वैसे निगरानी की तकनीक भी उतनी ही तेज और आधुनिक बनानी होगी. केवल बैंकिंग सिस्टम की निगरानी अब पर्याप्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सीमा पार ट्रांसफर का पूरा ढांचा तेजी से बदल रहा है.

भविष्य में क्रिप्टो उद्योग का भरोसा केवल नई तकनीक से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, नियमों के पालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से तय होगा. यदि ये तीनों मजबूत रहते हैं, तो डिजिटल संपत्तियां वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रह सकती हैं. वहीं कमजोर निगरानी अपराधियों के लिए नए रास्ते खोल सकती है, जिससे पूरी व्यवास्था पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

प्रतिबंधों (Sanctions) से बचने का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है?

किसी भी देश या संस्था पर जब आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उसके लिए डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम, खासकर SWIFT नेटवर्क के जरिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कुछ नेटवर्क वैकल्पिक रास्ते तलाशते हैं. यदि नियामकीय निगरानी कमजोर हो, तो क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन जुआ वेबसाइट, फर्जी व्यापार या शेल कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर फंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. इसी वजह से FATF लगातार वर्चुअल एसेट्स पर कड़ी निगरानी की सिफारिश करता है.

Money Laundering के तीन चरण क्या होते हैं?

विशेषज्ञ मनी लॉन्ड्रिंग को आमतौर पर तीन चरणों में समझाते हैं.

Placement: अवैध पैसे को पहली बार वित्तीय प्रणाली में लाना.

Layering: कई ट्रांजैक्शन, अलग-अलग वॉलेट, एक्सचेंज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विभिन्न देशों के जरिए पैसे को लगातार घुमाना, ताकि उसकी असली पहचान छिप जाए.

Integration: अंत में उस पैसे को वैध निवेश, संपत्ति, व्यापार या अन्य आर्थिक गतिविधियों के जरिए सामान्य अर्थव्यवस्था में वापस लाना.

क्या ब्लॉकचेन पूरी तरह गुमनाम होती है?

यह एक आम गलतफहमी है कि क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह अनट्रेसेबल होती है. वास्तव में Bitcoin और Ethereum जैसे सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन स्थायी रूप से दर्ज होता है. चुनौती यह होती है कि किसी वॉलेट के पीछे वास्तविक व्यक्ति या संस्था की पहचान कैसे की जाए. इसी कारण दुनिया भर की जांच एजेंसियां Blockchain Analytics और Blockchain Forensics टूल का इस्तेमाल कर संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच करती हैं.

FATF का Travel Rule आखिर क्या है?

FATF ने Virtual Asset Service Providers (VASPs) के लिए Travel Rule लागू करने की सिफारिश की है. इस नियम के तहत जब एक तय सीमा से अधिक का क्रिप्टो ट्रांसफर होता है, तो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले की आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी संबंधित सेवा प्रदाताओं के बीच साझा की जानी चाहिए. इसका उद्देश्य सीमा पार होने वाले डिजिटल लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाना और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद वित्तपोषण को रोकना है.

दुनिया में क्रिप्टो अपराध कितना बड़ा है?

Blockchain Analytics कंपनियां जैसे Chainalysis हर साल अपनी Crypto Crime Report जारी करती हैं. इन रिपोर्टों में बताया गया है कि अवैध गतिविधियों में क्रिप्टो का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुल वैश्विक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में उसाका हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा रहता है. फिर भी राशि अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है, इसलिए नियामक एजेंसियां इसे गंभीरता से लेती हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग करने वाले नेटवर्क हैं.

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत में भी Virtual Digital Assets पर KYC, रिपोर्टिंग और टैक्स संबंधी नियम लागू हैं. Financial Intelligence Unit (FIU-IND) के तहत कई Virtual Asset Service Providers को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण करना होता है. इसका उद्देश्य संदिग्ध लेनदेन की निगरानी बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप AML/CFT व्यवस्था को मजबूत करना है.

ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म क्यों चुने जाते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म पर लगातार छोटे-बड़े ट्रांजैक्शन, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा होती है. यदि किसी प्लेटफॉर्म पर KYC या निगरानी कमजोर हो, तो अवैध धन को कई स्तरों में घुमाकर उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि सभी ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग प्लेटफॉर्म ऐसा करते हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा; यह जोखिम केवल उन प्लेटफॉर्म पर होता है जहां नियमों का पालन कमजोर हो.

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