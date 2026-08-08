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हिंदी न्यूज़बिजनेस

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मैक्वेरी की नई रिपोर्ट से शेयर बाजार में हलचल, इन 5 शेयरों को मिला 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग, 20% तक रिटर्न का अनुमान

Macquarie outperform rating stocks: मैक्वेरी ने ट्रेंट, पीबी फिनटेक, मैरिको, एवलॉन टेक और यूएनओ मिंडा पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है. मजबूत मांग और बेहतर आय संभावनाओं के चलते इन शेयरों में 20 प्रतिशत तक की तेजी का अनुमान जताया गया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 08, 2026, 06:00 AM IST

मैक्वेरी की नई रिपोर्ट से शेयर बाजार में हलचल, इन 5 शेयरों को मिला 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग, 20% तक रिटर्न का अनुमान

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़े मौके (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

  • मैक्वेरी ने पांच चुनिंदा शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी
  • ट्रेंट का टारगेट प्राइस 3600 रुपये तक तय हुआ
  • पीबी फिनटेक की आय वृद्धि से निवेशकों को फायदा
  • मैरिको की बिक्री में शानदार उछाल की उम्मीद
  • यूएनओ मिंडा का ईवी सेगमेंट में तेजी से विस्तार

जब बाजार में हर कोई कन्फ्यूजन में रहता है कि किस शेयर में पैसा लगाएं और कहां से मुनाफा मिलेगा, तब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी की यह रिपोर्ट एक बड़ा कंपास साबित हो सकती है. आम निवेशक हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा शेयर होना जो लंबे समय में उनकी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सके. इस बार मैक्वेरी ने अपनी ताजा रिसर्च में पांच ऐसे दमदार भारतीय शेयरों पर भरोसा जताया है, जो आने वाले महीनों में निवेशकों की झोली भर सकते हैं. इस रिपोर्ट के आने के बाद से बाजार के जानकारों की नजरें भी इन खास शेयरों पर टिक गई हैं, क्योंकि इनमें मिलने वाला रिटर्न आम बैंक एफडी या म्यूचुअल फंड के साधारण रिटर्न से काफी ज्यादा हो सकता है.

ट्रेंट और पीबी फिनटेक की रफ्तार क्यों बन रही है निवेशकों की पहली पसंद

ट्रेंट और पीबी फिनटेक जैसी कंपनियों ने जिस तरह से अपनी पहली तिमाही के आंकड़े पेश किए हैं, उसने विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है. ट्रेंट का कारोबार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसके स्टोरों की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि लोग ब्रांडेड और लाइफस्टाइल उत्पादों पर खुलकर पैसा खर्च कर रहे हैं. दूसरी ओर, बीमा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी पीबी फिनटेक ने अपने घाटे को कम करते हुए मुनाफे की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं. आम आदमी के लिहाज से देखें तो यह इस बात का संकेत है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक लाइफस्टाइल से जुड़ी कंपनियां अब केवल नाम के लिए नहीं बल्कि असली कमाई करके दिखा रही हैं, जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित हाथों में बढ़ता नजर आ रहा है.

मैरिको और यूएनओ मिंडा के शेयरों में छिपी है असली वेल्थ ग्रोथ की चाबी

घरेलू उत्पादों के बाजार में मैरिको की मजबूत पकड़ और ऑटो सेक्टर के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी यूएनओ मिंडा का इलेक्ट्रिक वाहन खंड में शानदार प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि ये कंपनियां आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मैरिको के पैराशूट तेल और अन्य प्रीमियम उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है, जिसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ रहा है. वहीं, यूएनओ मिंडा जिस तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए उत्पाद बना रही है, उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल गए हैं. एक आम निवेशक के लिए यह समझना जरूरी है कि ये कंपनियां केवल आज का मुनाफा नहीं देख रहीं, बल्कि आने वाले कल की तकनीक और जरूरत को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं, जिससे उनका निवेश सुरक्षित और तेजी से बढ़ने वाला बनता है.

एवलॉन टेक्नोलॉजीज के जरिए मिडकैप शेयरों में बड़ा दांव लगाने का सही मौका

एवलॉन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों पर मैक्वेरी का भरोसा इस बात को साबित करता है कि अब छोटे और मंझोले स्तर की कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं. एयरोस्पेस, क्लीन एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे सेक्टरों में इस कंपनी की पहुंच इसे दूसरे शेयरों से अलग खड़ा करती है. जो निवेशक थोड़े बड़े जोखिम के साथ तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे शेयरों में निवेश करना एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है. आम आदमी जब इन कंपनियों के पीछे की मजबूती को समझता है, तो वह केवल स्टॉक मार्केट में जुआ खेलने के बजाय एक समझदार निवेशक की तरह लंबी अवधि का वेल्थ क्रिएट कर पाता है, जो महंगाई को मात देने के लिए सबसे जरूरी है.

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