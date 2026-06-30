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तिनके के सहारे से खड़ी की अरबों की सल्तनत: जानिए कैसे रिफ्यूजियों ने बदला भारत का लाइफस्टाइल

घर छिना, दौलत भी गई... लेकिन हार नहीं मानी; विभाजन के दर्द से निकले ऐसे कारोबारी जिन्होंने भारत की इंडस्ट्री बदल दी

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तिनके के सहारे से खड़ी की अरबों की सल्तनत: जानिए कैसे रिफ्यूजियों ने बदला भारत का लाइफस्टाइल

भारत-पाकिस्तान विभाजन ने लाखों लोगों को बेघर किया, लेकिन कुछ शरणार्थियों ने उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. खाली हाथ भारत आए लोगों ने ऐसे कारोबार खड़े किए, जो आगे चलकर करोड़ों-अरबों रुपये के उद्योग बन गए और नई पीढ़ी के लिए मिसाल बने.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 30, 2026, 08:56 PM IST

तिनके के सहारे से खड़ी की अरबों की सल्तनत: जानिए कैसे रिफ्यूजियों ने बदला भारत का लाइफस्टाइल

एक रात में शरणार्थी बने, कुछ साल बाद उद्योगपति (फोटो एआई)

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क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज रात आपको अपना घर, जमा-पूंजी और सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में भागना पड़े? और कुछ साल बाद आप देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएं? सुनने में यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन 1947 के बंटवारे ने ऐसे कई किरदारों को जन्म दिया जिन्होंने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि आजाद भारत के आम लोगों को 'ब्रांडेड' चीजों का इस्तेमाल करना सिखाया. यह कहानी सिर्फ दो कंपनियों की नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता, तो वह इतिहास रचता है. यही वजह है कि आज, जब भारत स्टार्टअप और उद्यमिता की बात करता है, तब विभाजन से निकली कई सफलता की कहानियां फिर चर्चा में आ जाती हैं.

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साइकिल की एक रसीद और कप-प्लेट का वो जादुई दौर

विभाजन के वक्त झेलम से भागकर दिल्ली आए दो दोस्त - दीना नाथ कपूर और सेवा राम कपूर. उनके पास सिर्फ एक रसीद थी, जो उन्होंने लंदन से आने वाली साइकिलों की खेप के लिए बचाकर रखी थी. दिल्ली आकर उन्होंने जैसे-तैसे वो साइकिलें मंगवाईं और बेचीं. लेकिन बाजार में कॉम्पिटिशन बहुत था. उन्होंने भांप लिया कि आजाद भारत के मिडल क्लास परिवार अब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और 'बोन चाइना' (चीनी मिट्टी) के बर्तनों को स्टेटस सिंबल मान रहे हैं.

इसी सोच ने 'हितकारी पॉटरी' को जन्म दिया. एक जमाना था जब देश के हर मध्यमवर्गीय परिवार की अलमारी में या बेटियों की शादी के दहेज में हितकारी के कप-प्लेट जरूर होते थे. 1980 के दशक में इसका टर्नओवर 18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था और यह सामान विदेशों में एक्सपोर्ट होने लगा था. हालांकि, बाद में पारिवारिक विवादों के कारण यह बंद हो गया, लेकिन ब्रांड की ताकत ऐसी थी कि साल 2012 में फ्यूचर ग्रुप ने इसे फिर से मार्केट में उतारा.

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13 लोगों के साथ एक कमरा और फिर खड़ी की 100 अरब डॉलर की कंपनी

दूसरी कहानी रौनक सिंह की है, जो लाहौर में पाइप बेचते थे. बंटवारे के बाद जब वो दिल्ली के गोले बाजार आए, तो 13 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हुए. तब उन्हें दिन के खाने के लिए सिर्फ एक पैसा नसीब होता था. परिवार के पास बचे-खुचे गहने बेचकर उन्होंने 8,000 रुपये जुटाए और पहले मसालों का काम शुरू किया. लेकिन उनका असली हुनर स्टील पाइप्स और बाद में ऑटोमोटिव सेक्टर में दिखा.

उन्होंने 1975 में केरल में 'अपोलो टायर्स' की नींव रखी. आज अपोलो टायर्स दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी टायर कंपनी है. जिस शख्स के पास कभी खाने के पैसे नहीं थे, उनकी कंपनी का सालाना रेवेन्यू आज अरबों डॉलर में है.
 
इन दोनों बिजनेसमैन की वजह से भारत के आम लोगों को दो बड़े फायदे हुए. पहला, भारत के लोगों को विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, जिससे देश का पैसा देश में रहा. दूसरा, इन्होंने हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले. आज भी जब आप अपनी गाड़ी में अपोलो का टायर देखते हैं या घर में चीनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो समझिए कि इसके पीछे बंटवारे का वो दर्द और संघर्ष छिपा है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया.

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