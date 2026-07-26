लंदन से MBA करके लौटे शख्स ने खड़ा कर दिया 600 करोड़ का बिरयानी साम्राज्य, मानी पत्नी की बात और खुल गए  97 आउटलेट्स 

बिजनेस
सतीश नागसामी ने अपने दादा की एक छोटी सी बीड़ी दुकान के बिरयानी काउंटर से शुरू हुए व्यवसाय को 600 करोड़ रुपये के वैश्विक ब्रांड 'डिंडीगुल थलप्पकट्टी' में बदल दिया. आज 97 आउटलेट्स के साथ यह ब्रांड दुनिया भर में स्वाद का परचम लहरा रहा है.
क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के एक साधारण परिवार का लड़का, जिसके दादा बीड़ी की दुकान चलाते थे, वो एक दिन 600 करोड़ रुपये की फूड चेन का मालिक बन सकता है? तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जांबिलियामपट्टी से निकलकर लंदन में पढ़ाई करने वाले सतीश नागसामी ने यह कारनामा करके दिखाया है. उन्होंने अपने दादा की एक छोटी सी बिरयानी दुकान को आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला दिया है.
सतीश नागसामी के पिता चाहते थे कि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, लेकिन सतीश का दिल अपने पारिवारिक खाने के बिजनेस में धड़कता था. उन्होंने मंगलुरु से होटल मैनेजमेंट किया और फिर लंदन जाकर एमबीए की डिग्री ली. लंदन में पढ़ाई के दौरान सतीश के पिता ने उनसे साफ़ कह दिया था कि वे पढ़ाई का खर्च तो उठा लेंगे लेकिन जेब खर्च सतीश को खुद निकालना होगा. इसी वजह से सतीश ने वहां केएफसी में पार्ट-टाइम नौकरी की. वहीं काम करते-करते सतीश के दिमाग में विचार आया कि जब विदेशी फूड ब्रांड्स पूरे विश्व में फैल सकते हैं, तो उनकी अपनी डिंडीगुल थलप्पकट्टी बिरयानी क्यों नहीं?
लंदन से वापस लौटकर सतीश ने साल 2009 में पारिवारिक बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला और चेन्नई के अन्ना नगर में 80 लाख रुपये के निवेश से पहला 80-सीटर रेस्टोरेंट खोला. उस समय कंपनी के सिर्फ दो आउटलेट थे और महीने की कुल कमाई महज 6 लाख रुपये थी. लेकिन अन्ना नगर वाला आउटलेट बेसमेंट में होने के कारण शुरुआती दिनों में बिल्कुल नहीं चला. ग्राहक गायब थे और सतीश बेहद परेशान थे. ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी दीपिका ने एक बिजनेस आइडिया दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को थलप्पकट्टी बिरयानी की खासियत के बारे में बताया जाए, जैसे कि इसमें इस्तेमाल होने वाला खास सीरगा सांबा चावल, शुद्ध मसाले और बेहतरीन गुणवत्ता का मीट. यह प्रचार रंग लाया और पुराने ग्राहकों के भरोसे से आउटलेट चल निकला.
इस मशहूर ब्रांड की शुरुआत 1950 के दशक में सतीश के दादाजी ने की थी. वे एक लेदर फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे और शाम को अपनी बीड़ी की दुकान चलाते थे. उनकी पत्नी यानी सतीश की दादी बहुत ही लजीज नॉन-वेजिटेरियन खाना बनाती थीं. दादाजी ने सोचा कि क्यों न लोगों को भी यह स्वाद चखाया जाए. उन्होंने अपनी दुकान के एक कोने में बिरयानी बेचना शुरू कर दिया. दादाजी हमेशा सिर पर पगड़ी यानी 'थलप्पा' बांधकर कैश काउंटर पर बैठते थे. धीरे-धीरे लोग उस जगह को 'थलप्पकट्टी' कहने लगे और दुकान का असली नाम आनंद विलास पीछे छूट गया. आज कंपनी के लोगो पर जो बुजुर्ग पगड़ी पहने दिखते हैं, वे सतीश के दादाजी ही हैं.
सतीश ने इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए प्रोफेशनल सिस्टम लागू किया, जिसे वे '4 पी' (प्रोडक्ट, पीपल, प्रमोशन और प्रोसेस) कहते हैं. आज 97 आउटलेट्स को संभालने के लिए कंपनी ने आधुनिक सैप हाना ईआरपी सिस्टम और सेंट्रल किचन मॉडल अपनाया है. सतीश फ्रेंचाइजी देने के बजाय खुद पैसे लगाने या पार्टनरशिप मॉडल पर भरोसा करते हैं. वे रोज रात को 12.30 बजे तक बिक्री और खाने की बर्बादी यानी वेस्टेज रिपोर्ट खुद चेक करते हैं. उनका मानना है कि नॉन-वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में वेस्टेज पर कंट्रोल ही असली कमाई की चाबी है.
सतीश नागसामी की यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके पास अपनी विरासत पर भरोसा और सही विजन हो, तो एक छोटी सी दुकान से भी ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है.
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