FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट, Gen-Z की भाषा के नाम पर गालियों को प्रोत्साहन खतरनाक

NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट, Gen-Z की भाषा के नाम पर गालियों को प्रोत्साहन खतरनाक

Gen-Z को मिलेगा बड़ा मौका? राहुल गांधी को लेकर तेलंगाना के CM का बड़ा बयान

'राहुल गांधी PM बनें तो शिक्षा मंत्री...', Gen-Z को लेकर तेलंगाना के सीएम का बड़ा बयान

लंदन से MBA करके लौटे शख्स ने खड़ा कर दिया 600 करोड़ का बिरयानी साम्राज्य, मानी पत्नी की बात और खुल गए  97 आउटलेट्स 

लंदन से MBA करके लौटे शख्स ने खड़ा कर दिया 600 करोड़ का बिरयानी साम्राज्य, मानी पत्नी की बात और खुल गए 97 आउटलेट्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना

कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

लंदन से MBA करके लौटे शख्स ने खड़ा कर दिया 600 करोड़ का बिरयानी साम्राज्य, मानी पत्नी की बात और खुल गए  97 आउटलेट्स 

सतीश नागसामी ने अपने दादा की एक छोटी सी बीड़ी दुकान के बिरयानी काउंटर से शुरू हुए व्यवसाय को 600 करोड़ रुपये के वैश्विक ब्रांड 'डिंडीगुल थलप्पकट्टी' में बदल दिया. आज 97 आउटलेट्स के साथ यह ब्रांड दुनिया भर में स्वाद का परचम लहरा रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 26, 2026, 01:04 PM IST

लंदन से MBA करके लौटे शख्स ने खड़ा कर दिया 600 करोड़ का बिरयानी साम्राज्य, मानी पत्नी की बात और खुल गए  97 आउटलेट्स 

पत्नी के एक छोटे से सुझाव ने बदल दी 600 करोड़ के बिजनेस की किस्मत (फोटो सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • छोटी दुकान से वैश्विक ब्रांड का सफर
  • 600 करोड़ रुपये का विशाल बिजनेस
  • सीरगा सांबा चावल का बेमिसाल स्वाद
  • 97 आउटलेट्स का फैला मजबूत नेटवर्क
  • पत्नी की सलाह से बदली किस्मत

क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के एक साधारण परिवार का लड़का, जिसके दादा बीड़ी की दुकान चलाते थे, वो एक दिन 600 करोड़ रुपये की फूड चेन का मालिक बन सकता है? तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जांबिलियामपट्टी से निकलकर लंदन में पढ़ाई करने वाले सतीश नागसामी ने यह कारनामा करके दिखाया है. उन्होंने अपने दादा की एक छोटी सी बिरयानी दुकान को आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला दिया है.

लंदन से पढ़ाई और एक जिद जिसने बदल दी पूरी तस्वीर

सतीश नागसामी के पिता चाहते थे कि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, लेकिन सतीश का दिल अपने पारिवारिक खाने के बिजनेस में धड़कता था. उन्होंने मंगलुरु से होटल मैनेजमेंट किया और फिर लंदन जाकर एमबीए की डिग्री ली. लंदन में पढ़ाई के दौरान सतीश के पिता ने उनसे साफ़ कह दिया था कि वे पढ़ाई का खर्च तो उठा लेंगे लेकिन जेब खर्च सतीश को खुद निकालना होगा. इसी वजह से सतीश ने वहां केएफसी में पार्ट-टाइम नौकरी की. वहीं काम करते-करते सतीश के दिमाग में विचार आया कि जब विदेशी फूड ब्रांड्स पूरे विश्व में फैल सकते हैं, तो उनकी अपनी डिंडीगुल थलप्पकट्टी बिरयानी क्यों नहीं?

जब शुरुआत में ग्राहक गायब थे तब पत्नी का एक सुझाव काम आया

लंदन से वापस लौटकर सतीश ने साल 2009 में पारिवारिक बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला और चेन्नई के अन्ना नगर में 80 लाख रुपये के निवेश से पहला 80-सीटर रेस्टोरेंट खोला. उस समय कंपनी के सिर्फ दो आउटलेट थे और महीने की कुल कमाई महज 6 लाख रुपये थी. लेकिन अन्ना नगर वाला आउटलेट बेसमेंट में होने के कारण शुरुआती दिनों में बिल्कुल नहीं चला. ग्राहक गायब थे और सतीश बेहद परेशान थे. ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी दीपिका ने एक बिजनेस आइडिया दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को थलप्पकट्टी बिरयानी की खासियत के बारे में बताया जाए, जैसे कि इसमें इस्तेमाल होने वाला खास सीरगा सांबा चावल, शुद्ध मसाले और बेहतरीन गुणवत्ता का मीट. यह प्रचार रंग लाया और पुराने ग्राहकों के भरोसे से आउटलेट चल निकला.

बीड़ी दुकान के कोने से थलप्पकट्टी नाम बनने की दिलचस्प दास्तान

इस मशहूर ब्रांड की शुरुआत 1950 के दशक में सतीश के दादाजी ने की थी. वे एक लेदर फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे और शाम को अपनी बीड़ी की दुकान चलाते थे. उनकी पत्नी यानी सतीश की दादी बहुत ही लजीज नॉन-वेजिटेरियन खाना बनाती थीं. दादाजी ने सोचा कि क्यों न लोगों को भी यह स्वाद चखाया जाए. उन्होंने अपनी दुकान के एक कोने में बिरयानी बेचना शुरू कर दिया. दादाजी हमेशा सिर पर पगड़ी यानी 'थलप्पा' बांधकर कैश काउंटर पर बैठते थे. धीरे-धीरे लोग उस जगह को 'थलप्पकट्टी' कहने लगे और दुकान का असली नाम आनंद विलास पीछे छूट गया. आज कंपनी के लोगो पर जो बुजुर्ग पगड़ी पहने दिखते हैं, वे सतीश के दादाजी ही हैं.

बिजनेस में सफलता का असली गणित और 4 पी का फॉर्मूला

सतीश ने इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए प्रोफेशनल सिस्टम लागू किया, जिसे वे '4 पी' (प्रोडक्ट, पीपल, प्रमोशन और प्रोसेस) कहते हैं. आज 97 आउटलेट्स को संभालने के लिए कंपनी ने आधुनिक सैप हाना ईआरपी सिस्टम और सेंट्रल किचन मॉडल अपनाया है. सतीश फ्रेंचाइजी देने के बजाय खुद पैसे लगाने या पार्टनरशिप मॉडल पर भरोसा करते हैं. वे रोज रात को 12.30 बजे तक बिक्री और खाने की बर्बादी यानी वेस्टेज रिपोर्ट खुद चेक करते हैं. उनका मानना है कि नॉन-वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में वेस्टेज पर कंट्रोल ही असली कमाई की चाबी है.

सतीश नागसामी की यह कहानी साबित करती है कि अगर आपके पास अपनी विरासत पर भरोसा और सही विजन हो, तो एक छोटी सी दुकान से भी ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement