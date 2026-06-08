लंदन की CA पत्नी और नेवी कैप्टन पति ने खड़ा किया करोड़ों का फूड बिजनेस, नौकरी की सुरक्षा छोड़कर दांव लगाया 

CA and Captain quit their jobs to build a brand: अगर रिस्क लेने और काम करने का जज्बा हो तो कोई भी काम असफल नहीं हो सकता है और कुछ ऐसा ही रांची के कपल ने कर दिखाया है. लंदन की CA पत्नी और नेवी कैप्टन पति ने नौकरी छोड़कर खुद का करोड़ों का फूड बिजनेस खड़ा कर दिया और अब इसे एक्सपेंड करते जा रहे हैं.

हर किसी को लगता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है. लेकिन क्या होगा अगर कोई शख्स नौकरी की सुरक्षा छोड़कर अपने सपने पर दांव लगा दे? रांची के राहुल और उनकी पत्नी कनिका की कहानी कुछ ऐसी ही है. एक तरफ नेवी में कैप्टन की नौकरी थी, दूसरी तरफ लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रही पत्नी. दोनों के पास स्थिर करियर था, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और आज अपने दम पर एक सफल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड खड़ा कर चुके हैं.

मुश्किल बचपन ने सिखाया जोखिम उठाना

राहुल की जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं रही. बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया. परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां ने अकेले संभाली. आर्थिक चुनौतियों के बीच पढ़ाई पूरी करना और आगे बढ़ना आसान नहीं था. पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ा और फिर उसे चुकाने के लिए नौकरी करनी पड़ी. यही वजह थी कि राहुल ने पहले प्राइवेट नेवी सेक्टर में कैप्टन के तौर पर काम किया. अच्छी आय मिलने लगी, लेकिन उनके मन में एक सपना हमेशा जिंदा रहा. वह सपना था अपना होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने का.

लव स्टोरी से बिजनेस पार्टनरशिप तक का सफर

राहुल और कनिका की मुलाकात धीरे-धीरे रिश्ते में बदली. दोनों ने एक-दूसरे को समझने के लिए समय लिया और फिर परिवार की सहमति से शादी की. लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है.

कनिका उस समय लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रही थीं. उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव था, जबकि राहुल के पास संचालन और प्रबंधन की समझ विकसित हो रही थी. दोनों ने महसूस किया कि अगर अपनी क्षमताओं को एक साथ जोड़ा जाए तो एक मजबूत बिजनेस खड़ा किया जा सकता है. यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई.

रेस्टोरेंट की सफलता के पीछे क्या है असली फॉर्मूला?

कई लोग बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक टिकाए रखना चुनौती बन जाता है. राहुल मानते हैं कि ग्राहकों को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि भरोसा परोसा जाता है. उनका कहना है कि गुणवत्ता से समझौता न करना ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी रही. मेन्यू में लगातार नए प्रयोग, ग्राहक अनुभव पर फोकस और सेवा की गुणवत्ता ने उनके रेस्टोरेंट को पहचान दिलाई. आज उनके ब्रांड की एक से अधिक शाखाएं संचालित हो रही हैं और एक बैंक्वेट हॉल भी कारोबार का हिस्सा है. यह कहानी उन छोटे कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अक्सर कमाई बढ़ाने के लिए क्वालिटी से समझौता कर बैठते हैं.

विदेशी करियर छोड़ भारत में अवसर तलाशने का संदेश

इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कनिका ने विदेश में स्थापित करियर होने के बावजूद भारत लौटकर पारिवारिक बिजनेस को प्राथमिकता दी. ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं, यह उदाहरण बताता है कि अवसर सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि भारत के उभरते शहरों में भी मौजूद हैं. रांची जैसे शहरों में बढ़ती आय, बदलती लाइफस्टाइल और फूड कल्चर ने नए उद्यमियों के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं.

अब अगला लक्ष्य और बड़ा

राहुल और कनिका का सफर अभी रुका नहीं है. दोनों अब अपने कारोबार का विस्तार करने की तैयारी में हैं और एक नए होटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि बिजनेस में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. लगातार सुधार, ईमानदारी और ग्राहक का विश्वास ही लंबे समय तक टिकने वाली पहचान बनाते हैं.

सामान्य लोगों के लिए इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मजबूत करियर और अच्छी नौकरी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर योजना, धैर्य और सही साझेदारी हो तो उद्यमिता भी बड़े अवसर दे सकती है. सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके लिए जोखिम उठाने का साहस हो.

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