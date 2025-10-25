Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट

Certificate Submission For Pension: सभी पेंशनधारकों के लिए एक जरूरी खबर है, अगर आप सरकार से पेंशन ले रहे हैं तो यह जरूरी सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जमा करा दें. ऐसा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक जाएगी.

Certificate Submission For Pension News: सभी पेंशनधारकों के लिए एक जरूरी खबर है, अगर आप सरकार से पेंशन ले रहे हैं तो यह जरूरी सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जमा करा दें. ऐसा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक जाएगी. यह जरूरी सर्टिफिकेट है जीवन प्रमाण पत्र, सभी पेंशनधारकों को यह प्रमाण पत्र हर साल जमा करना होता है. बता दें कि यह केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है, जिसे सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शुरू किया है. अगर आपने यह सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जमा नहीं किया, तो पेंशन रक सकती है.

घर बैठे कर सकते हैं ये जरूरी काम

कई लोगों की पेंशन सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो यह जरूरी सर्टिफिकेट समय पर नहीं जमा कर पाते है या उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है. आपको बता दें कि सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही यह जरूरी काम कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट पेंशन जारी रखने की सबसे अहम शर्त है.

यह भी पढ़ें: Atal Pension Yojana New Rules: 1 अक्टूबर से नियमों में होगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या बदलेगा

लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें?

इसके कई तरीके हैं, ताकि हर उम्र और परिस्थिति के पेंशनधारक के लिए यह प्रक्रिया आसान रहे. इसके लिए आमतौर पर पेंशनधारक नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर ऑफलाइन तरीके से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप डिजिटल प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं वह जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करके घर बैठे यह सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होगी.

घर बैठे Life Certificate ऐसे करें सबमिट

इसके लिए आपके पास ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट चलता हो. इसके अलावा आपका आधार कार्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक होना चाहिए, फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं.

इसके लिए सबसे पहले Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें और फिर Aadhaar Face RD App में जाकर अपना फेस स्कैन करें. इसके बाद Jeevan Pramaan App में आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें. यह करने के बाद फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करें और सबमिट करें.

सबमिशन के बाद आपको Certificate ID और PPO नंबर के साथ डाउनलोड लिंक मिलेगा और यह मैसेज आ गया तो समझिए आपका Life Certificate सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से