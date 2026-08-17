विदेश में पुराना बैंक अकाउंट छोड़ आए हैं? FAST-DS का नियम जान लीजिए, लाखों रुपये की परेशानी से बचने का मौका

FAST-DS 2026 foreign asset disclosure scheme: FAST-DS 31 दिसंबर 2026 तक छोटे करदाताओं को कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा करने का मौका देती है. 1 करोड़ रुपये तक की पहली श्रेणी में प्रभावी 60 प्रतिशत भुगतान है, जबकि दूसरी श्रेणी में 5 करोड़ तक की संपत्ति पर 1 लाख रुपये शुल्क है.

FAST-DS में 60 प्रतिशत तक भुगतान

विदेशी संपत्ति घोषित करने का मौका

5 करोड़ तक संपत्ति पर शुल्क

31 दिसंबर 2026 तक मौका

पुराने विदेशी खातों पर नजर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छोटे करदाताओं के लिए छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति का खुलासा करने की योजना 2026 (Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026) यानी FAST-DS शुरू की है. यह एक बार मिलने वाला मौका है, जिसमें पात्र लोग कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय को घोषित कर सकते हैं. योजना 16 अगस्त 2026 से लागू हो रही है और 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी. इसकी जानकारी CBDT के आधिकारिक FAQ में दी गई है.

FAST-DS आखिर किसके लिए है और क्यों जरूरी है?

FAST-DS को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि सरकार उन छोटे करदाताओं को एक सीमित मौका दे रही है, जिनकी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय पहले टैक्स रिटर्न में सही तरीके से सामने नहीं आ पाई.

CBDT के FAQ के मुताबिक, यह एक बार की योजना है. इसके जरिए पात्र करदाता कुछ ऐसी विदेशी आय या संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जिस पर पहले टैक्स नहीं लगा था या जिसे रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया गया था. बदले में निर्धारित टैक्स या शुल्क चुकाने पर आगे के टैक्स, जुर्माने और Black Money Act, 2015 के तहत अभियोजन से इम्युनिटी मिल सकती है.

इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जिनके पास विदेश में पुराना बैंक अकाउंट, विदेशी शेयर, ESOP या दूसरी संपत्ति है और उन्होंने इसे अपने भारतीय टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया था.

1 करोड़ तक की अघोषित संपत्ति पर देना होगा प्रभावी 60% टैक्स

FAST-DS में पहली श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है. इसमें ऐसी अघोषित विदेशी आय या विदेशी संपत्ति आती है, जिस पर पहले भारत में टैक्स नहीं लगाया गया था.

इस श्रेणी में कुल सीमा 1 करोड़ रुपये तक है. घोषित मूल्य पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा और टैक्स के बराबर अतिरिक्त राशि भी देनी होगी. यानी कुल प्रभावी भुगतान 60 प्रतिशत बैठता है.

मसलन, CBDT ने FAQ में उदाहरण दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 60 लाख रुपये का अघोषित विदेशी बैंक अकाउंट और 20 लाख रुपये की अघोषित विदेशी आय है, तो कुल 80 लाख रुपये पर 30 प्रतिशत यानी 24 लाख रुपये टैक्स बनेगा. इसके बराबर 24 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी. इस तरह कुल भुगतान 48 लाख रुपये होगा. यानी यह कोई सस्ता रास्ता नहीं है, लेकिन इसका असली फायदा यह है कि पात्र और वैध घोषणा के बाद संबंधित संपत्ति या आय पर आगे के टैक्स, जुर्माने और ब्लैक मनी एक्ट के तहत अभियोजन से राहत मिल सकती है.

5 करोड़ तक की विदेशी संपत्ति वालों के लिए नियम अलग

हर विदेशी संपत्ति पर 60 प्रतिशत भुगतान का नियम नहीं है. FAST-DS की दूसरी श्रेणी अलग है. इसमें ऐसी विदेशी संपत्ति आती है, जिसको खरीदने के लिए इस्तेमाल हुई आय पहले ही टैक्स के दायरे में आ चुकी थी या संपत्ति उस समय हासिल की गई थी जब करदाता भारत का अनिवासी था, लेकिन बाद में उसे इनकम टैक्स रिटर्न की संबंधित शेड्यूल में रिपोर्ट नहीं किया गया.

इस श्रेणी में संपत्ति की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है. यहां 1 लाख रुपये का एकमुश्त शुल्क देना होगा. अगर इस श्रेणी में आने वाली संपत्ति की कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो FAST-DS का लाभ नहीं लिया जा सकता.

यह फर्क आम करदाता के लिए बहुत अहम है. केवल विदेशी संपत्ति होने से यह तय नहीं होगा कि आपको 60 प्रतिशत देना है. सबसे पहले यह देखना होगा कि संपत्ति से जुड़ी मूल आय पर पहले टैक्स चुका था या नहीं और रिटर्न में संपत्ति का खुलासा किस तरह हुआ था.

कौन ले सकता है FAST-DS का लाभ?

CBDT के मुताबिक, संबंधित अवधि में भारत का निवासी व्यक्ति इस योजना के तहत घोषणा कर सकता है. इतना ही नहीं, वर्तमान में Non-Resident या RNOR व्यक्ति भी पात्र हो सकता है, अगर वह उस समय भारत में निवासी था जब संबंधित विदेशी आय अर्जित हुई या विदेशी संपत्ति खरीदी गई थी.

इसका मतलब है कि विदेश जाकर नौकरी करने वाले भारतीय, पढ़ाई के दौरान विदेशी बैंक अकाउंट खोलने वाले लोग, वापस भारत लौट चुके NRI और विदेश में काम के दौरान विदेशी संपत्ति हासिल करने वाले कुछ करदाता भी इसके दायरे में आ सकते हैं.

CBDT के FAQ में उदाहरण के तौर पर विदेशी कंपनियों से ESOP या RSU पाने वाले मल्टीनेशनल कंपनी कर्मचारियों, विदेश में पढ़ाई के बाद कम बैलेंस वाला बैंक अकाउंट छोड़ चुके पूर्व छात्रों, वापस लौटे नॉन-रेसिडेंट और विदेश में डेप्युटेशन पर गए कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है.

किन मामलों में घोषणा की जा सकती है

योजना उन मामलों को कवर करती है जहां करदाता ने रिटर्न दाखिल ही नहीं किया, दाखिल किए गए रिटर्न में विदेशी आय या संपत्ति की जानकारी नहीं दी या संबंधित आय अथवा संपत्ति का आकलन नहीं हुआ.

यानी अगर किसी व्यक्ति ने पुराने रिटर्न में विदेशी बैंक अकाउंट, शेयर या दूसरी पात्र संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी, तो उसे पहले यह जांचना चाहिए कि उसका मामला FAST-DS की शर्तों में आता है या नहीं.

लेकिन हर विदेशी संपत्ति इस योजना के तहत नियमित नहीं की जा सकती. काले धन को वैध बनाना यानी धन शोधन निवारण कानून के तहत अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति या ऐसे मामलों में जहां ब्लैक मनी एक्ट की कार्यवाही पहले ही पूरी हो चुकी है, योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

विदेशी संपत्ति की कीमत कैसे तय होगी?

FAST-DS में केवल यह बताना काफी नहीं होगा कि विदेश में संपत्ति है. उसकी वैल्यू भी तय करनी होगी. CBDT के अनुसार, सामान्य तौर पर फेयर मार्केट वेल्यू के लिए अधिग्रहण लागत या 31 मार्च 2026 की मूल्यांकन तिथि पर खुले बाजार की कीमत में से लागू नियमों के मुताबिक अधिक मूल्य लिया जाएगा. जहां जरूरी हो, मान्यता प्राप्त वेल्यूवर की रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है.

विदेशी बैंक अकाउंट के मामले में नियम और भी खास है. खाते में खोले जाने के बाद जमा की गई राशियों का कुल योग मूल्य माना जाएगा. हालांकि पहले से ब्लैक मनी एक्ट के तहत घोषित रकम और उसी खाते से निकासी के जरिए प्राप्त रकम को दोबारा जोड़कर डबल काउंटिंग नहीं की जाएगी. इसलिए किसी पुराने विदेशी अकाउंट वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ मौजूदा बैलेंस देखना पर्याप्त नहीं होगा. पुराने जमा और निकासी का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकता है.

आवेदन से लेकर भुगतान तक क्या होगा?

FAST-DS की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. करदाता को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से Form 1 में घोषणा करनी होगी. इसके साथ विदेशी संपत्ति या आय हासिल करने से जुड़े प्रमाण और जहां जरूरी हो, वेल्यूवेशन रिपोर्ट भी देनी होगी. इसके बाद संबंधित आयकर प्राधिकरण घोषणा वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर Form 2 के जरिए देय टैक्स या शुल्क की जानकारी देगा.

इसके बाद आदेश प्राप्त होने वाले महीने के अंत से दो महीने के भीतर भुगतान करना होगा. देरी होने पर अधिकतम दो महीने की अतिरिक्त अवधि मिल सकती है और इस दौरान प्रत्येक महीने या उसके हिस्से पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज लगाया जा सकता है. भुगतान की जानकारी Form 3 में देनी होगी और इसके बाद प्राधिकरण Form 4 में प्रमाणन आदेश जारी करेगा.

31 दिसंबर की तारीख को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है

FAST-DS की सबसे अहम बात इसकी सीमित अवधि है. योजना 16 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 31 दिसंबर 2026 के बाद घोषणा नहीं की जा सकेगी. संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए 31 मार्च 2026 को वेल्यूवेशन डेट माना गया है.

यानी जिस व्यक्ति को लगता है कि विदेश में पड़ा पुराना अकाउंट या निवेश रिटर्न में छूट गया है, उसे आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय पहले अपने पुराने ITR, बैंक स्टेटमेंट, विदेशी निवेश के दस्तावेज और संपत्ति की खरीद से जुड़े कागजात देखने चाहिए.

यहां सबसे बड़ा छिपा हुआ एंगल यही है कि गलती हमेशा जानबूझकर टैक्स चोरी करने की वजह से नहीं हुई होगी. विदेश में पढ़ाई या नौकरी के दौरान खोला गया छोटा बैंक अकाउंट, कंपनी से मिले ESOP या RSU और भारत लौटने के बाद पुराने विदेशी निवेश की जानकारी छूट जाना भी अनुपालन की समस्या पैदा कर सकता है. CBDT ने खुद छात्रों, युवा प्रोफेशनल्स और लौटे NRIs जैसे वर्गों को इस योजना के संभावित लाभार्थियों में शामिल किया है.

आम करदाता के लिए इसका मतलब क्या है?

FAST-DS को किसी आम टैक्स माफी की तरह नहीं देखना चाहिए. पहली श्रेणी में 60 प्रतिशत का प्रभावी भुगतान बहुत बड़ा है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति पात्र है और उसकी विदेशी संपत्ति या आय पहले से घोषित नहीं हुई है, तो योजना भविष्य के टैक्स विवाद, जुर्माने और अभियोजन के जोखिम को कम करने का एक रास्ता दे सकती है.

दूसरी तरफ, 5 करोड़ रुपये तक की दूसरी श्रेणी में सिर्फ 1 लाख रुपये के शुल्क का प्रावधान इसे अलग तरह का राहत विकल्प बनाता है. इसलिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपकी संपत्ति किस श्रेणी में आती है.

सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि घोषणा करने से पहले पुराने ITR, Schedule FA, विदेशी बैंक या निवेश रिकॉर्ड और संपत्ति के स्रोत की जांच किसी योग्य टैक्स प्रोफेशनल से कराई जाए. गलत श्रेणी में घोषणा करना या संपत्ति का गलत मूल्यांकन करना आगे परेशानी पैदा कर सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



