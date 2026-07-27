फैमिली गारमेंट एक्सपोर्ट छोड़, 45 लाख कर्ज लेकर खोली बेकरी और खड़ा किया 40 करोड़ का हॉस्पिटैलिटी साम्राज्य

Hospitality Chain Journey Success Story: जयपुर के दुष्यंत सिंह ने पिता का जमा-जमाया कपड़ा निर्यात कारोबार छोड़कर फूड इंडस्ट्री चुनी. 45 लाख रुपये के कर्ज से शुरू हुआ उनका सफर आज 40 करोड़ रुपये के आतिथ्य साम्राज्य में बदल चुका है, जो युवाओं को खुद का रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है.

कपड़ा विरासत छोड़कर चुनी नई राह

45 लाख कर्ज से पहला स्टार्टअप

40 करोड़ का विशाल फूड साम्राज्य

राजस्थान की पहली अनूठी कॉफी लैब

सफलता के लिए पहले सीखना जरूरी

परिवार का बना-बनाया कारोबार छोड़कर खुद का रास्ता बनाना कभी आसान नहीं होता. जब आपके सामने करोड़ों का कपड़ा निर्यात बिजनेस प्लेट में सजाकर रखा हो और आप उसे ठुकराकर रेस्टोरेंट खोलने की बात कहें, तो घर में हंगामा होना लाजमी है. जयपुर के दुष्यंत सिंह ने यही जोखिम उठाया और अपनी जिद और लगन से आज वे 40 करोड़ रुपये की फूड और हॉस्पिटैलिटी चेन के मालिक हैं.

जब पिता के बिजनेस से मोड़ लिया मुंह

जयपुर में पले-बढ़े दुष्यंत सिंह के पिता का कपड़ा निर्यात का एक स्थापित कारोबार था. साल 2002 में सेंट जेवियर्स से स्कूली पढ़ाई के बाद दुष्यंत ने नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से 2005 में बीबीए किया. इसके बाद 2008 में अहमदाबाद के आईबीएस से उच्च शिक्षा हासिल की. परिवार को लगा कि बेटा पढ़ाई पूरी करके गारमेंट बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन दुष्यंत के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था.

उन्होंने जब कपड़ा उद्योग की विरासत संभालने से मना किया, तो उनके पिता काफी नाराज हुए. पिता ने साफ कह दिया कि अगर वे किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, तो उन्हें बिना किसी पारिवारिक मदद के खुद ही सब संभालना होगा. किसी भी पिता के लिए अपने बेटे को अनजान राह पर जाते देखना चिंता का विषय होता है, लेकिन दुष्यंत अपने फैसले पर अडिग थे.

ऋण से शुरुआत और पहला पड़ाव

साल 2013 में दुष्यंत ने 45 लाख रुपये का लोन लेकर जयपुर में अपना पहला वेंचर ऑन द हाउस (ओटीएच) शुरू किया. यह एक कॉन्टिनेंटल बिस्ट्रो, बेकरी और ऑल-डे डाइनिंग रेस्टोरेंट था. दुष्यंत ने आक्रामक तरीके से आउटलेट खोलने के बजाय पहले धंधे की बारीकियों को समझने पर ध्यान दिया. यही वजह है कि पहला रेस्टोरेंट खोलने के बाद दूसरा आउटलेट शुरू करने में उन्हें पूरे पांच साल लगे.

2018 में उन्होंने रस्टिक – बाय ओटीएच नाम से मल्टी-कुज़ीन भोजनालय खोला, जिसके आज जयपुर में तीन आउटलेट हैं. इसके बाद 2020 में उन्होंने पैन एशियन रेस्टोरेंट ब्रांड लामा की शुरुआत की, जो थाई, जापानी और चीनी व्यंजन परोसता है. इसके भी जयपुर में तीन आउटलेट चल रहे हैं.

कॉफी सूत्रा और ऑल स्पाइस का जलवा

2021 में दुष्यंत ने स्पेशलिटी कॉफी सेगमेंट में कदम रखा और 2 करोड़ रुपये के निवेश से कॉफी सूत्र की शुरुआत की. यह बिजनेस 3600 कॉफी कंपनी के नाम से पंजीकृत है और इसका मुख्यालय जयपुर के मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया में है. आज कॉफी सूत्र का टर्नओवर अकेले 18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसके जयपुर में तीन आउटलेट हैं और चौथा दिल्ली में खुलने की तैयारी में है.

इसके साथ ही वे ऑल स्पाइस कैटरिंग कंपनी भी चलाते हैं. यह प्रीमियम कैटरिंग कंपनी राजस्थान सरकार के बड़े आयोजनों, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और हाई-प्रोफाइल इवेंट्स का काम संभालती है. जब फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर आए थे या मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिंस अपनी टीम के साथ आए थे, तब कैटरिंग की जिम्मेदारी दुष्यंत की कंपनी ने ही संभाली थी.

कच्ची बीन्स से कप तक का सफर और अनूठी लैब

दुष्यंत की सफलता का बड़ा राज उनकी बारीकियों पर पकड़ है. कॉफी सूत्र के लिए बीन्स सीधे तमिलनाडु के कूर्ग और कर्नाटक के चिकमगलूर के किसानों से खरीदी जाती हैं. मानसरोवर में 3,000 वर्ग फुट में फैली सूत्रा लैब बनाई गई है, जो राजस्थान की पहली कॉफी प्रयोगशाला है. यहां लोग हरी बीन्स की रोस्टिंग से लेकर कॉफी बनने तक की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं.

कॉफी सूत्र का 90 फीसदी राजस्व बी2बी बिजनेस से आता है. कंपनी 1200 से 1500 रुपये प्रति किलो के भाव पर बी2बी सप्लाई करती है. जयपुर के कैफे में रोजाना 250 से 300 कप कॉफी बिकती है, जिसकी कीमत 200 से 400 रुपये प्रति कप के बीच है. आज दुष्यंत के इन सभी उपक्रमों में 300 से अधिक लोग काम कर रहे हैं.

आम लोगों और युवाओं के लिए क्या है इसमें छिपी सीख?

आजकल की पीढ़ी में तुरंत स्टार्टअप शुरू करने और खुद को फाउंडर कहलाने की होड़ लगी है. दुष्यंत सिंह का सफर यह सिखाता है कि बिजनेस में जल्दबाजी के बजाय धैर्य और जमीनी सीख सबसे ज्यादा जरूरी है. यदि आप भी अपने पारिवारिक बिजनेस से अलग कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो पहले उस क्षेत्र का गहराई से अनुभव लें. 42 वर्षीय दुष्यंत आज अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ जयपुर में रहते हैं. वे साबित करते हैं कि अगर आपके पास सही विजन और मेहनत करने का जज्बा हो, तो शून्य से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.