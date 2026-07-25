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MBA छोड़ बेटे ने पिता के कारोबार को दिया डिजिटल टच और बना दिया 46 करोड़ का साम्राज्य, जानिए कैसे बदला बिजनेस का पूरा मॉडल

सदरशहर के युवा उद्यमी रघुनांदन सराफ ने दशकों पुराने पारिवारिक फर्नीचर व्यवसाय को आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन माध्यम से जोड़कर insaraf.com की शुरुआत की, जिससे आज देश के उपभोक्ताओं को बेहद किफायती दामों पर बेहतरीन शीशम की लकड़ी के उत्पाद मिल रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 25, 2026, 12:30 PM IST

MBA छोड़ बेटे ने पिता के कारोबार को दिया डिजिटल टच और बना दिया 46 करोड़ का साम्राज्य, जानिए कैसे बदला बिजनेस का पूरा मॉडल

ऑनलाइन फर्नीचर बाजार में कैसे छाए सदरशहर के लाल? (फोटो सोशल मीडिया)

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  • पारिवारिक व्यवसाय को डिजिटल रूप देना
  • शीशम की लकड़ी के उत्पाद बेचना
  • किफायती दामों पर फर्नीचर उपलब्ध कराना
  • ऑफ़लाइन एक्सपीरियंस स्टोर की शुरुआत
  • ग्राहकों के लिए आसान ईएमआई विकल्प

पारंपरिक पारिवारिक निर्यात व्यवसाय से हटकर ऑनलाइन बाजार में कदम रखने वाले सदरशहर के युवा उद्यमी रघुनांदन सराफ ने साबित कर दिया है कि समय के साथ बदलाव ही सफलता की असली कुंजी है. बिना कोई नाम या तथ्य बदले, उनकी यह प्रेरणादायक सफलता की कहानी आज के दौर में हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपने पुराने काम को एक नया मुकाम देना चाहता है.

राजस्थान के छोटे से कस्बे सदरशहर से ताल्लुक रखने वाले और दिल्ली के एसआरसीसी से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने वाले बत्तीस वर्षीय रघुनांदन सराफ ने वह कर दिखाया, जो आम तौर पर लोग जोखिम भरा मानते हैं. जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य वैश्विक बाजारों में चार दशक पुराने अपने पारिवारिक फर्नीचर निर्यात व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बजाय, उन्होंने भारतीय बाजार की नब्ज को पहचाना. उन्हें एहसास हुआ कि बदलते वक्त के साथ अगर तकनीक का हाथ नहीं थामा गया, तो पीछे छूट जाना तय है. इसी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने साल 2014 में insaraf वेबसाइट की शुरुआत की और पारंपरिक लकड़ी के काम को आधुनिक डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया.

परंपरा और तकनीक का शानदार मेल

रघुनांदन का यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था. जब उन्होंने ऑनलाइन फर्नीचर बेचने का बीड़ा उठाया, तो सबसे बड़ी बाधा ग्राहकों को सामान्य और असली शीशम की लकड़ी के फर्नीचर के बीच का फर्क समझाना थी. लोग ऑनलाइन फर्नीचर खरीदने से हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं उनके पैसे डूब न जाएं या उत्पाद उनकी उम्मीद के मुताबिक न हो. इस चुनौती से पार पाने के लिए सराफ फर्नीचर ने सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित न रहकर ऑफलाइन एक्सपीरियंस स्टोर खोलने का अनूठा रास्ता चुना. आज बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और सूरत जैसे शहरों में इन स्टोर्स के जरिए ग्राहक खुद उत्पादों को छूकर और महसूस करके अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं.

पारिवारिक व्यवसाय में क्या और कैसे बदलाव हुआ?

रघुनांदन का परिवार पिछले 40 सालों से जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य वैश्विक बाजारों में पारंपरिक फर्नीचर के निर्यात (Export) के कारोबार से जुड़ा था. लेकिन तीसरी पीढ़ी के इस युवा उद्यमी ने महसूस किया कि दुनिया डिजिटल हो रही है और भारतीय उपभोक्ता भी अब तकनीक की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं.

 निर्यात से घरेलू डिजिटल बाजार की ओर रुख:  वैश्विक बाजार पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने देश के विशाल घरेलू बाजार की नब्ज को पहचाना.

 पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक तकनीक का मेल:  उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही लकड़ी की बेहतरीन नक्काशी और शीशम के काम को आधुनिक ई-कॉमर्स तकनीक के साथ एकीकृत किया.

ऑनलाइन से ऑफलाइन का अनूठा मॉडल (O2O):  शुरुआत में ऑनलाइन फर्नीचर खरीदने को लेकर ग्राहकों के मन में झिझक थी. इस बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने केवल ई-कॉमर्स तक सीमित न रहकर  बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और सूरत  जैसे प्रमुख शहरों में 'एक्सपीरियंस स्टोर्स'की शुरुआत की, जिससे ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता खुद छूकर महसूस करने का मौका मिला.

नए अवसरों का सृजन और उसका बड़ा फायदा

रघुनांदन सराफ ने बाजार की कमियों को अपनी ताकत बनाया और कई नए व्यावसायिक अवसर जोड़े, जिनका कंपनी और उपभोक्ताओं दोनों को भारी फायदा मिला:

किफायती दाम:  बाजार के बड़े ब्रांड्स के मुकाबले उनके उत्पाद ऑनलाइन विक्रेताओं से 30% से 60% और पारंपरिक ऑफलाइन दुकानों से 60% से 130% तक सस्ते हैं. उनके प्लेटफॉर्म पर 999 रुपये से लेकर 1,89,990 रुपये तक की रेंज उपलब्ध है.

 ग्राहकों का भरोसा: आजीवन दीमक प्रतिरोधी (Termite-resistant) वारंटी, मुफ्त शिपिंग और कस्टमाइजेशन जैसी सुविधाओं ने ग्राहकों का विश्वास जीता.
 
आसान फाइनेंसिंग: ग्राहकों की आर्थिक सुविधा के लिए आसान ईएमआई और फाइनेंसिंग विकल्प जोड़े गए, जिससे आम आदमी के लिए अपने सपनों का घर सजाना आसान हो गया.

आम आदमी की जेब पर असर और किफ़ायती विकल्प

एक आम भारतीय परिवार के लिए अपने घर को मनपसंद फर्नीचर से सजाना हमेशा से एक बड़ा खर्च रहा है. बाजार में मौजूद बड़े ब्रांड्स के दाम अक्सर आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं. सराफ फर्नीचर ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया. उनका प्लेटफॉर्म 999 रुपये से लेकर 1,89,990 रुपये तक की रेंज में बेड, टेबल, बार, और ड्रॉअर जैसे उत्पाद उपलब्ध कराता है. रघुनांदन दावा करते हैं कि उनके उत्पाद ऑनलाइन विक्रेताओं से 30 से 60 प्रतिशत और पारंपरिक ऑफलाइन दुकानों से 60 से 130 प्रतिशत तक सस्ते होते हैं. इसके अलावा, ग्राहकों की झिझक को दूर करने के लिए आसान फाइनेंसिंग विकल्प और ईएमआई की सुविधा भी दी जाती है, जिससे हर कोई अपने सपनों का घर आसानी से सजा सके.

बाजार की बदलती नब्ज और भविष्य की बड़ी योजनाएं

टेकसाई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत का फर्नीचर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें लकड़ी के फर्नीचर का दबदबा सबसे ऊपर है. इस विशाल बाजार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अभी भी असंगठित है. Pepperfry, Urban Ladder और Stitchwood जैसी कंपनियों के बीच अपनी अलग जगह बनाते हुए सराफ फर्नीचर ने आजीवन दीमक प्रतिरोधी वारंटी, मुफ्त शिपिंग और कस्टमाइजेशन जैसी सुविधाएं देकर ग्राहकों का भरोसा जीता है.

मौजूदा शानदार टर्नओवर बता रहा सफलता के आंकड़े?

पारंपरिक काम में तकनीक का तड़का लगाने का यह निर्णय बेहद सफल साबित हुआ. आज सराफ फर्नीचर एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ रहा है:

राजस्व (Revenue): कंपनी वर्तमान में लगभग 46 करोड़ रुपये का शानदार वार्षिक राजस्व अर्जित कर रही है.

उत्पाद बिक्री: insaraf के माध्यम से अब तक 3,30,000 से अधिक प्रीमियम शीशम की लकड़ी के उत्पाद देश भर के ग्राहकों तक पहुंचाए जा चुके हैं.

टीम और विस्तार: 18 सदस्यों की कुशल टीम के साथ संचालित यह कंपनी अब टियर-1 और टियर-2 शहरों में अपने ऑफलाइन स्टोर नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है.

रघुनांदन सराफ की यह प्रेरणादायक यात्रा आज के दौर में हर उस युवा उद्यमी के लिए एक मिसाल है जो अपने पुश्तैनी या पारंपरिक काम को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एक नया मुकाम देना चाहते हैं.

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