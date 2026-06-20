FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किन सेक्टर्स में बरसेगा पैसा और कैसे बदल सकती है आपकी कमाई की दिशा? समझिए पूरा फंडा

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किन सेक्टर्स में बरसेगा पैसा और कैसे बदल सकती है आपकी कमाई की दिशा? समझिए पूरा फंडा

D2C ब्रांड्स कैसे बन रहे हैं नए मार्केट लीडर? जानिए गली-कूचों से शुरू स्टार्टअप कैसे बन रहे करोड़ों का बिजनेस

D2C ब्रांड्स कैसे बन रहे हैं नए मार्केट लीडर? जानिए गली-कूचों से शुरू स्टार्टअप कैसे बन रहे करोड़ों का बिजनेस

करोड़ों की कमाई, फिर भी किराए पर रहते हैं ये 5 बॉलीवुड सितारे, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हर महीने पानी की तरह बहाते हैं पैसा

करोड़ों की कमाई, फिर भी किराए पर रहते हैं ये 5 बॉलीवुड सितारे, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हर महीने पानी की तरह बहाते हैं पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

8 लाख का पैकेज छोड़ MBA ग्रेजुएट ने खड़ा कर दिया अरबों का कारोबार, 70 लाख के कर्ज में डूबे परिवार का बनी सहारा 

SuccessFul Women entrepreneur: 8 लाख रुपये की सुरक्षित नौकरी छोड़कर गांव लौटना आसान फैसला नहीं होता. लेकिन एक MBA युवती ने यही जोखिम उठाया और स्थानीय केले की खेती को कारोबार में बदल दिया. आज उनका यह कदम न सिर्फ कमाई कर रहा है, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुका है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 08:43 AM IST

8 लाख का पैकेज छोड़ MBA ग्रेजुएट ने खड़ा कर दिया अरबों का कारोबार, 70 लाख के कर्ज में डूबे परिवार का बनी सहारा 

8 लाख की नौकरी छोड़ MBA युवती ने शुरु किया चिप्स का कारोबार(फोटो सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या किसी परिवार का सबसे बड़ा नुकसान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? मध्य प्रदेश की एक युवा उद्यमी खुशबू पाटिल की कहानी यही साबित करती है. कॉर्पोरेट करियर, शानदार सैलरी और बड़े शहर की जिंदगी छोड़कर उन्होंने गांव का रास्ता चुना. आज वही फैसला न सिर्फ उनके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, बल्कि किसानों के लिए भी उम्मीद का नया मॉडल बनता दिख रहा है.

नुकसान ने बदल दी सोच, नौकरी नहीं समाधान तलाशा

कई लोग आर्थिक संकट के बाद सुरक्षित नौकरी चुनते हैं, लेकिन खुशबू ने अलग रास्ता अपनाया. परिवार को खेती में भारी नुकसान झेलना पड़ा और इसी अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि किसान केवल कच्चा माल बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता. अगर फसल को तैयार उत्पाद में बदला जाए तो उसकी कीमत और कमाई दोनों बढ़ सकती हैं. यहीं से उनके उद्यम की नींव पड़ी.

कॉर्पोरेट अनुभव को गांव के कारोबार में बदला

खुशबू बताती हैं कि, एमबीए की पढ़ाई और बड़े शहर में नौकरी के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, रिटेल और बिजनेस मैनेजमेंट को करीब से समझा. लेकिन इन कौशलों का इस्तेमाल किसी बड़ी कंपनी के लिए करने के बजाय उन्होंने अपने जिले की पहचान मानी जाने वाली केले की खेती के साथ किया. गांव लौटकर उन्होंने केला चिप्स निर्माण का काम शुरू किया और स्थानीय संसाधनों को बाजार से जोड़ने की कोशिश की. यही इस कहानी का अहम पहलू है. अक्सर युवा डिग्री लेकर महानगरों की ओर जाते हैं, जबकि उन्होंने आधुनिक बिजनेस रणनीति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का रास्ता चुना.

सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा बाजार

शुरुआत में सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया. अपनी कहानी और उत्पाद को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया, जिससे अलग-अलग राज्यों से ऑर्डर मिलने लगे. यह दिखाता है कि आज छोटे शहर का उद्यमी भी इंटरनेट की मदद से राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकता है, बिना बड़े विज्ञापन बजट के.

रोजगार के साथ किसानों के लिए भी खुला नया रास्ता

इस पहल का असर केवल एक स्टार्टअप तक सीमित नहीं है. स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ खेती से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन की सोच भी मजबूत हो रही है. यदि ऐसे मॉडल बढ़ते हैं तो किसान केवल मंडी के दाम पर निर्भर रहने के बजाय अपने उत्पाद से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं. कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकती हैं. ऐसे प्रयास युवाओं के पलायन को कम करने में भी भूमिका निभा सकते हैं.

इस कहानी से युवाओं को क्या सीख मिलती है

हर सफलता बड़ी पूंजी से शुरू नहीं होती. सही समस्या की पहचान, स्थानीय अवसरों की समझ और जोखिम उठाने का साहस कई बार सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं. यह उदाहरण बताता है कि यदि किसी क्षेत्र की खासियत को बिजनेस मॉडल में बदला जाए तो गांव भी स्टार्टअप की मजबूत जमीन बन सकता है.

आज जब हजारों युवा नौकरी और उद्यमिता के बीच फैसला करने की दुविधा में हैं, यह कहानी याद दिलाती है कि कमाई का भविष्य केवल शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि गांवों की मिट्टी में भी छिपा हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement