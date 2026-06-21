लाखों की सैलेरी और अरबों का स्टार्टअप छोड़कर दबाया ‘रीस्टार्ट’ बटन और बन गए न्यू जेनरेशन के करियर आइकन

Entrepreneur success story: सोचिए जिस उम्र में लोग सेटलडाउन होने की तैयारी करते हैं उस उम्र में एक 40 साल के शक्स ने न केवल अपनी लाखों की सैलेरी पैकेज को छोड़ा और फिर खड़ा किया 600 करोड़ का स्टार्टअप और उसे भी एक झटके में छोड़ कर कुछ और ही सक्सेस की कहानी लिख दी जो आज युथ्स के लिए एक करियर आइकन बन ग

सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स ने बदली किस्मत; करियर बदलने की मिसाल बनी यह कहानी (फोटो एआई+ सोशल मीडिया)

कई लोग अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति लाखों रुपये के पैकेज और सफल कारोबार से दूरी बनाकर फिर से शून्य से शुरुआत कर सकता है? यही सवाल उस समय चर्चा में आया जब उद्यमी और मोटिवेशनल स्पीकर अनकुर वारिकू की पेशेवर यात्रा पर लोगों की नजर गई. उनकी कहानी सिर्फ करियर बदलने की नहीं, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने और जोखिम उठाने की भी मिसाल बन गई.

सुरक्षित रास्ता छोड़ने का फैसला क्यों बना चर्चा का विषय?

अंकुर वारिकू के करियर में ऐसे कई मोड़ आए जब उन्होंने पारंपरिक सफलता के रास्ते को छोड़कर अलग दिशा चुनी. उच्च शिक्षा से लेकर आकर्षक नौकरी और बाद में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम तक, उन्होंने कई बार ऐसे निर्णय लिए जिन्हें उस समय जोखिम भरा माना गया. लेकिन इन्हीं फैसलों ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई. यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बड़ी संख्या में युवा नौकरी और उद्यमिता के बीच उलझन में रहते हैं. ऐसे में यह उदाहरण दिखाता है कि हर व्यक्ति के लिए सफलता का रास्ता एक जैसा नहीं होता.

40 साल की उम्र में नई शुरुआत का क्या मतलब है?

आमतौर पर माना जाता है कि 40 की उम्र तक करियर स्थिर हो जाना चाहिए. लेकिन अनकुर वारिकू ने इस धारणा को चुनौती दी. उन्होंने अपने अनुभव, सीख और व्यक्तिगत ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए क्षेत्र में काम करना शुरू किया.इससे एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है कि करियर बदलने की कोई तय उम्र नहीं होती. यदि कौशल, सीखने की इच्छा और स्पष्ट लक्ष्य मौजूद हों तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर नई शुरुआत संभव है. अंकुर आज मुख्य रूप से एक उद्यमी, लेखक, ऑनलाइन शिक्षक, निवेशक और कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करते हैं.

उनके काम के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

* ऑनलाइन कोर्स और शिक्षा: वे करियर, उद्यमिता, व्यक्तिगत वित्त, उत्पादकता और जीवन प्रबंधन जैसे विषयों पर डिजिटल कोर्स चलाते हैं.

* मोटिवेशनल और बिजनेस स्पीकिंग: देश-विदेश के कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट इवेंट्स में वक्ता के रूप में शामिल होते हैं.

* कंटेंट क्रिएशन: वे YouTube, LinkedIn और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करियर, पैसे और आत्म-विकास से जुड़ा कंटेंट साझा करते हैं.

* लेखन: उन्होंने व्यक्तिगत विकास और करियर से जुड़े विषयों पर किताबें भी लिखी हैं.

* स्टार्टअप निवेश और मेंटरिंग: समय-समय पर शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में निवेश और संस्थापकों को मार्गदर्शन भी देते हैं.

सरल शब्दों में कहें तो आज उनकी आय का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन शिक्षा, कंटेंट क्रिएशन, सार्वजनिक भाषण, पुस्तकों और उद्यमिता से जुड़े कार्यों से आता है, न कि किसी पारंपरिक 9 से 5 नौकरी से.

आम लोगों के लिए इसमें छिपा बड़ा सबक

हर किसी के लिए नौकरी छोड़ना सही विकल्प नहीं हो सकता. आर्थिक जिम्मेदारियां, परिवार और व्यक्तिगत परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं. लेकिन इस कहानी का असली संदेश यह है कि व्यक्ति को लगातार अपने कौशल में निवेश करना चाहिए और केवल एक पद या कंपनी पर अपनी पहचान निर्भर नहीं रखनी चाहिए. आज के दौर में डिजिटल स्किल्स, संचार क्षमता और व्यक्तिगत विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं जितनी किसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का अनुभव.

जोखिम और तैयारी का संतुलन क्यों जरूरी है?

सिर्फ जुनून के भरोसे बड़े फैसले लेना हमेशा समझदारी नहीं माना जाता. सफल उद्यमियों की यात्राओं को देखें तो उनके पीछे वर्षों की तैयारी, नेटवर्क, अनुभव और लगातार सीखने की प्रक्रिया होती है. इसलिए करियर बदलने या व्यवसाय शुरू करने से पहले वित्तीय योजना और वैकल्पिक रणनीति तैयार रखना जरूरी है. यही कारण है कि विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि बड़े फैसले भावनाओं के बजाय ठोस तैयारी और दीर्घकालिक सोच के साथ लिए जाएं.

नई अर्थव्यवस्था में बदल रही है सफलता की परिभाषा

बीते कुछ वर्षों में कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन शिक्षा, कंसल्टिंग और व्यक्तिगत ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों ने नए अवसर पैदा किए हैं. अब केवल कॉर्पोरेट नौकरी ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं रह गई है. जो लोग अपनी विशेषज्ञता को नए तरीके से लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उनके लिए आय और प्रभाव दोनों के नए रास्ते खुल सकते हैं.अनकुर वारिकू की पेशेवर यात्रा इसी बदलते दौर की एक झलक भी मानी जा सकती है, जहां पारंपरिक करियर पथ से हटकर भी अलग पहचान बनाई जा सकती है.

इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि हर व्यक्ति नौकरी छोड़ दे, बल्कि यह है कि करियर में बदलाव से डरना जरूरी नहीं. सही तैयारी, लगातार सीखने की आदत और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने का साहस लंबे समय में नए अवसरों का दरवाजा खोल सकता है. बदलती अर्थव्यवस्था में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो परिस्थितियों के साथ खुद को भी बदलने के लिए तैयार रहते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.