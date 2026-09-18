बड़े शेयर सुस्त, छोटे शेयरों में तेजी,निफ्टी से ज्यादा मिडकैप-स्मॉलकैप पर क्यों रखें नजर? क्या बाजार में शुरू हो चुका है सेक्टर रोटेशन?

Nifty 50 September 18 2026 market outlook:17 सितंबर को निफ्टी 23,270.60 पर बंद हुआ, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप में करीब 0.9 और 0.8 फीसदी की तेजी रही. एफआईआई ने 3,208.76 करोड़ रुपये बेचे, जबकि डीआईआई ने 3,617.75 करोड़ रुपये खरीदे. 18 सितंबर को असली सवाल सेक्टर रोटेशन से ज्यादा खरीदारी की टिकाऊ दिशा है.

18 सितंबर 2026 के बाजार के आंकड़ों को दोबारा जांचने पर एक अहम बात सामने आती है: 17 सितंबर की तेजी को सीधे “सेक्टर रोटेशन” कहना जल्दबाजी होगी. असल संकेत निफ्टी की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप की बेहतर चाल तथा 16 में से 12 सेक्टर इंडेक्स में बढ़त का है. निफ्टी 23,270 पर बंद, लेकिन असली खेल बदल रहा है? मिडकैप-स्मॉलकैप की तेजी बता रही बाजार के अंदर कुछ नया

17 सितंबर को निफ्टी सिर्फ 0.23 फीसदी चढ़कर 23,270.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.03 फीसदी फिसल गया. पहली नजर में बाजार की चाल बहुत साधारण दिखती है. लेकिन इसी दिन मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 0.9 फीसदी और 0.8 फीसदी चढ़े. यानी बड़ा सवाल यह नहीं है कि निफ्टी बढ़ा या घटा. सवाल यह है कि जब एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं, तब बाजार के दूसरे हिस्सों में खरीदारी कौन कर रहा है और पैसा आखिर जा कहां रहा है. यही 18 सितंबर के कारोबार की सबसे अहम कहानी बन सकती है.

मिडकैप-स्मॉलकैप की तेजी क्या बाजार के अंदर बदलाव का संकेत है?

17 सितंबर को निफ्टी 50 करीब 53 अंक की बढ़त के साथ 23,270.60 पर बंद हुआ. सेंसेक्स 21.86 अंक गिरकर 74,314.59 पर रहा. इसके उलट स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 0.8 फीसदी और मिडकैप इंडेक्स करीब 0.9 फीसदी ऊपर रहे. रॉयटर्स की बाजार रिपोर्ट के मुताबिक 16 में से 12 सेक्टोरल इंडेक्स भी बढ़त में बंद हुए और ऑटो इंडेक्स करीब 1 फीसदी चढ़ा.

यह आंकड़ा एक दिलचस्प संकेत देता है. बाजार में खरीदारी सिर्फ कुछ बड़े इंडेक्स शेयरों तक सीमित नहीं रही. लेकिन इसे अभी पक्का सेक्टर रोटेशन कहना सही नहीं होगा. सेक्टर रोटेशन तब ज्यादा साफ माना जाएगा, जब कई कारोबारी सत्रों तक पैसा एक या कुछ खास सेक्टरों से निकलकर दूसरे सेक्टरों में लगातार जाता दिखाई दे.

अभी उपलब्ध आंकड़े ज्यादा साफ तौर पर कैप सेगमेंट और मार्केट ब्रेड्थ में मजबूती का संकेत दे रहे हैं. निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि सिर्फ निफ्टी देखकर पूरे बाजार का मूड समझने की कोशिश करना भ्रामक हो सकता है. बड़े शेयर सुस्त दिख सकते हैं, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप में अलग तरह की हलचल चल रही हो.

एफआईआई बेच रहे हैं, फिर बाजार को सहारा कौन दे रहा है?

17 सितंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने 3,208.76 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. इसके उलट घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने 3,617.75 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की. 16 सितंबर को भी एफआईआई 2,032.61 करोड़ रुपये के विक्रेता रहे थे, जबकि डीआईआई ने 3,908.23 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी. सितंबर में अब तक एफआईआई की शुद्ध बिक्री 7,640.48 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, जबकि डीआईआई की शुद्ध खरीदारी 35,198.99 करोड़ रुपये रही है.

यही वह आंकड़ा है जो 18 सितंबर के बाजार को समझने की कुंजी बन सकता है. अगर विदेशी पैसा निकल रहा है और घरेलू संस्थागत पैसा लगातार बाजार में खरीदारी कर रहा है, तो बाजार को तत्काल बड़ी गिरावट से कुछ सहारा मिल सकता है. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. अगर एफआईआई की बिकवाली और बढ़ती है, तो डीआईआई कब तक उसे सोख पाएंगे, यह बड़ा सवाल रहेगा. यानी अभी बाजार में एक तरह की रस्साकशी चल रही है. एक तरफ विदेशी पूंजी का दबाव है, दूसरी तरफ घरेलू पैसा इंडेक्स और व्यापक बाजार को थामने की कोशिश कर रहा है.

23,000 का स्तर क्यों बन सकता है बाजार की असली परीक्षा?

17 सितंबर को निफ्टी 23,270.60 पर बंद हुआ. कारोबार के लिहाज से 23,300 के आसपास का क्षेत्र तत्काल नजर में रहेगा. इसके ऊपर मजबूती बनी तो हाल की गिरावट के बाद रिकवरी की कोशिश आगे बढ़ सकती है. दूसरी तरफ 23,000 के आसपास का क्षेत्र टूटता है तो बाजार में फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ने की आशंका पर नजर रखनी होगी.

यहां निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि केवल शुरुआती तेजी को देखकर फैसला न किया जाए. बाजार अगर 23,300 के ऊपर जाता है लेकिन वहां टिक नहीं पाता, तो यह अलग संकेत होगा. वहीं 23,000 के आसपास खरीदारी लौटती है तो घरेलू संस्थागत समर्थन की ताकत फिर दिखाई दे सकती है. इसलिए 18 सितंबर को निफ्टी का बंद होना उसके इंट्रा-डे मूवमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है.

फेड के बाद अब बाजार की नजर तेल और रुपये पर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 17 सितंबर को ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की. इसके बाद अमेरिकी बाजारों में दबाव रहा. डाउ जोन्स 1.21 फीसदी, एसएंडपी 500 0.45 फीसदी और नैस्डैक करीब 0.01 फीसदी नीचे बंद हुआ.

लेकिन भारत में असर उतना बड़ा नहीं दिखा. इसका मतलब यह नहीं है कि फेड का जोखिम खत्म हो गया. अब बाजार यह देखेगा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर और विदेशी निवेश का रुख आने वाले सत्रों में क्या रहता है.

इसके साथ कच्चा तेल भी बड़ी चुनौती है. 17 सितंबर को ब्रेंट क्रूड करीब 104.8 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. ऊंचा तेल भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए रुपये, महंगाई और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ा सकता है.

रुपया भी 17 सितंबर को 95.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 96 रुपये प्रति डॉलर के पार भी गया था, जिसके बाद रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप और पोर्टफोलियो फ्लो से इसे कुछ सहारा मिला. इसलिए 18 सितंबर को सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि रुपया और क्रूड भी बाजार के संकेत पढ़ने के लिए उतने ही जरूरी होंगे.

किन शेयरों और सेक्टरों में हलचल दिख सकती है?

18 सितंबर को कई शेयर खास खबरों के कारण चर्चा में हैं. मनीकंट्रोल के मुताबिक एनएलसी इंडिया, भारत फोर्ज, स्काईवेज एयर सर्विसेज, बीईएल, वीगालैंड, जीपीटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स, विप्रो, पीबी फिनटेक और इंटरग्लोब एविएशन समेत कई शेयरों पर नजर रहेगी.

भारत फोर्ज के लिए क्यूआईपी से जुड़ी खबर महत्वपूर्ण है. बीईएल में ऑर्डर से जुड़ी खबरों पर नजर रहेगी. वहीं इंटरग्लोब एविएशन जैसे एयरलाइन शेयरों के लिए कच्चे तेल की ऊंची कीमत अहम फैक्टर बनी हुई है. विप्रो और आईटी शेयरों पर अमेरिकी बाजार, डॉलर और वैश्विक दरों का असर देखा जा सकता है. यानी आज का बाजार एक जैसा नहीं हो सकता. एक तरफ तेल से प्रभावित कंपनियां होंगी, दूसरी तरफ रक्षा और कैपिटल गुड्स जैसे हिस्से अलग खबरों के कारण चलते दिख सकते हैं.

निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि तेजी को देखकर यह मान लेना कि बाजार ने नीचे का स्तर बना लिया है. 17 सितंबर की तस्वीर में एक तरफ निफ्टी मामूली बढ़ा, दूसरी तरफ मिडकैप और स्मॉलकैप ने बेहतर प्रदर्शन किया. साथ ही डीआईआई की खरीदारी एफआईआई की बिक्री से बड़ी रही. यह बाजार को सहारा देने वाला डेटा है.

लेकिन दूसरी तरफ फेड की दर बढ़ोतरी, 100 डॉलर से ऊपर का क्रूड और 96 रुपये के आसपास का डॉलर निवेशकों के लिए जोखिम भी बनाए हुए हैं. इसलिए मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी को देखकर हर शेयर में खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है. हाल की बाजार चर्चा में महंगे मिडकैप और स्मॉलकैप वैल्यूएशन को लेकर भी सावधानी जताई गई है.

एक्सपर्ट के बाजार नजरिए को इस आंकड़े के साथ कैसे देखें

देवकृष्ण पांडेय के नाम से 18 सितंबर 2026 के लिए मुझे कोई ताजा सार्वजनिक बाजार टिप्पणी या सत्यापित कोट नहीं मिला है. इसलिए उनके नाम से कोई नया बयान या अनुमान जोड़ना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा.

हालांकि उनके बाजार विश्लेषण को इस स्टोरी में जोड़ते समय सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि निफ्टी के स्तरों के साथ मिडकैप-स्मॉलकैप की भागीदारी कितनी टिकाऊ है. यदि इंडेक्स के साथ ब्रेड्थ भी मजबूत होती है, तो बाजार की चाल का आधार ज्यादा व्यापक माना जा सकता है. अगर मिडकैप-स्मॉलकैप की तेजी कुछ सत्रों में कमजोर पड़ती है और एफआईआई बिकवाली तेज होती है, तो मौजूदा तेजी की मजबूती पर फिर सवाल उठेगा.

असल छिपी कहानी सेक्टर रोटेशन नहीं, पैसा कहां घूम रहा है

18 सितंबर की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि इसे अभी सीधे सेक्टर रोटेशन की खबर कहना जल्दबाजी होगी. अभी डेटा ज्यादा साफ तौर पर बता रहा है कि बाजार के बड़े इंडेक्स शेयरों की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी ज्यादा मजबूत रही. साथ ही 16 में से 12 सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी रही.

अगर आने वाले दिनों में यही पैटर्न दोहराता है और पैसा लगातार कुछ खास सेक्टरों की ओर जाता है, तभी इसे वास्तविक सेक्टर रोटेशन का मजबूत संकेत माना जा सकेगा. यही आम निवेशक के लिए सबसे उपयोगी संकेत है. बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना है कि खरीदारी कितनी व्यापक है और किस तरह के शेयरों में पैसा पहुंच रहा है.

18 सितंबर का बाजार इसलिए सिर्फ निफ्टी की दिशा देखने का दिन नहीं है. यह देखने का दिन भी है कि एफआईआई की बिकवाली के सामने डीआईआई की खरीदारी कितनी ताकत दिखाती है, 23,000 के आसपास निफ्टी को कितना सहारा मिलता है और मिडकैप-स्मॉलकैप की तेजी एक दिन की हलचल है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत.

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