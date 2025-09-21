Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान

सरकार की ओर से लाडकी बहिन योजना को लेकर खास प्रस्ताव जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि इसके लाभार्थियों को ई-केवाईसी के जरिए आधार सत्यापन करना जरूरी है. और इसके लिए दो महीने का समय भी दिया गया है.

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. लाभार्थियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को एक आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है.

योजना के पात्रता नियम

यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं को ₹1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

वेब पोर्टल पर उपलब्ध है ई-केवाईसी सुविधा

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, "योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वेब पोर्टल 'ladakibahin.maharashtra.gov.in' पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है." उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से अगले दो महीनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया है.

पारदर्शिता और सुविधा के लिए जरूरी

मंत्री तटकरे ने बताया कि यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है. उन्होंने ज़ोर दिया कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी साबित होगी.

आधार प्रमाणीकरण न होने पर लाभ रुकेगा

सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, पात्र महिलाओं को अपने बैंक खातों में मासिक सहायता जारी रखने के लिए दो महीने के भीतर अपना सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा. यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है, तो लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ रोक दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को हर साल अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

पुरुषों सहित 26 लाख अपात्र लोगों ने लिया था लाभ

सरकार ने हाल ही में खुलासा किया था कि योजना में पारदर्शिता की कमी के चलते पुरुषों सहित लगभग 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों ने योजना में नामांकन कराकर मासिक भत्ता प्राप्त किया था. इसी धोखाधड़ी को रोकने और केवल पात्र महिलाओं तक लाभ पहुँचाने के लिए यह ई-केवाईसी कदम उठाया गया है.

