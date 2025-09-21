'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान
कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी
Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक
एक्ट्रेस न होतीं तो क्या बनती Kareena Kapoor? शाहरुख के साथ इंटरव्यू में बताई थी 'प्लान B'
Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिनों इन अलग-अलग मंत्रों का करें जाप, हर मनोकामना पूरी करेंगी देवी मां
Sarva Pitru Amavasya: आज सर्वपितृ अमावस्या पर असंतुष्ट पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका, क्या है लास्ट उपाय नारायणबली?
Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा
डीएनए मनी
सरकार की ओर से लाडकी बहिन योजना को लेकर खास प्रस्ताव जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि इसके लाभार्थियों को ई-केवाईसी के जरिए आधार सत्यापन करना जरूरी है. और इसके लिए दो महीने का समय भी दिया गया है.
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. लाभार्थियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को एक आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है.
यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं को ₹1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, "योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वेब पोर्टल 'ladakibahin.maharashtra.gov.in' पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है." उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से अगले दो महीनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया है.
मंत्री तटकरे ने बताया कि यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है. उन्होंने ज़ोर दिया कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी साबित होगी.
सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, पात्र महिलाओं को अपने बैंक खातों में मासिक सहायता जारी रखने के लिए दो महीने के भीतर अपना सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा. यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है, तो लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ रोक दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को हर साल अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
सरकार ने हाल ही में खुलासा किया था कि योजना में पारदर्शिता की कमी के चलते पुरुषों सहित लगभग 26.34 लाख अपात्र लाभार्थियों ने योजना में नामांकन कराकर मासिक भत्ता प्राप्त किया था. इसी धोखाधड़ी को रोकने और केवल पात्र महिलाओं तक लाभ पहुँचाने के लिए यह ई-केवाईसी कदम उठाया गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.