Railway Rule: ट्रेन में सफर से पहले जानिये सोने का नियम, नहीं तो पड़ेंगे लेने के देने! कोर्ट ने भी सुनवाई से कर दिया इनकार

Railway Rule: हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर साथ यात्रा कर रहे पैसेंजर्स सहयोग करने से मना कर दें तो आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) या दूसरे रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

Railway Rule: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको भी रेलवे के कुछ नियम जरूर पता होने चाहिए. सफर के दौरान की गई एक गलती आपको जेल तक की हवा खिला सकती है. रिजर्वेशन क्लास में रात के सफर के दौरान सोने के लिए भी रेलवे ने नियम बना रखा है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, सफर के दौरान आप रिजर्व कोच में स्लीपिंग बर्थ का इस्तेमाल सिर्फ रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही कर सकते हैं. रेलवे के इस नियम को चेन्नई के एक शख्स ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी.

रेलवे का नियम बरकरार

'Live Law' की रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिजर्व ट्रेन कोच में सफर करने वाले पैसेंजर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के तय समय के बाद अपनी स्लीपिंग बर्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते. कोर्ट ने इंडियन रेलवे की रोक हटाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने माना कि यह टाइम लिमिट सही है, क्योंकि यह थ्री-टियर कोच शेयर करने वाले पैसेंजर की सुविधा को बैलेंस करती है, जिससे मिडिल और अपर बर्थ वाले पैसेंजर दिन में सीटिंग स्पेस का इस्तेमाल कर सकें.

बीमार, दिव्यांग और प्रेग्नेंट महिलाओं को छूट

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि यह रोक इसलिए लगाई गई थी ताकि वैलिड टिकट वाले सभी पैसेंजर बिना किसी परेशानी के आराम से सफर कर सकें. कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमार पैसेंजर, दिव्यांग और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए छूट दी गई है, जिन्हें तय समय के बाद सोने की इजाजत दी जा सकती है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में साथ चलने वाले पैसेंजर से भी सहयोग करने को कहा.

किसने और क्यों दी थी रेलवे के नियम को चुनौती?

चेन्नई के रहने वाले और बी बालासुब्रमण्यम ने रेलवे ने नियम को चुनौती दी थी. बालासुब्रमण्यम ने इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल, वॉल्यूम I के पैराग्राफ 652(a) और 652(d) को चुनौती दी थी. ये नियम 17 अगस्त, 2017 के एक कमर्शियल सर्कुलर के जरिए लाए गए थे, जो रिजर्व्ड कोच में सोने के घंटे तय करते हैं. बालासुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के साथ यात्रा की थी, जिन्हें उनकी बीमारी के बावजूद तय घंटों के बाद अपनी स्लीपिंग बर्थ का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की रोक यात्रियों की सुविधा के हिसाब से है. चुनौती को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि यह नियम 'थ्री-टियर' कोच में यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से है, जबकि निचली बर्थ पर बैठे यात्री दिन में बैठने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं बीच और ऊपरी बर्थ पर बैठे यात्रियों को सोने का तय समय खत्म होने पर बैठने की जगह चाहिए होती है.

सह-यात्रियों से मदद की अपील

कोर्ट ने कहा कि इस रोक से यह पक्का होता है कि वैलिड टिकट वाले सभी यात्री आराम से जगह का इस्तेमाल कर सकें और यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर लोगों के हित में है. कोर्ट ने कहा कि इस केस में सह-यात्रियों ने अपील करने वाले की बीमार पत्नी के सोने का समय बढ़ाने से इनकार कर दिया था, वह आम तौर पर यात्रियों पर लागू होने वाले नियम को अमान्य करने के लिए काफी नहीं था. इसके अनुसार बेंच ने रेलवे के सोने के समय की रोक को खत्म किए बिना अपील का निपटारा कर दिया.

साथ वाले पैसेंजर्स सहयोग से करें इनकरा तो...?

रोक को बरकरार रखते हुए, हाई कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी पैसेंजर को असुविधा हो रही हो तो वह रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि मैनुअल के पैरा 652(d) के तहत सुरक्षा उपाय ठीक से लागू किए गए हैं. बेंच ने यह भी कहा कि जब बालासुब्रमण्यम के साथ वाले पैसेंजर ने कथित तौर पर सहयोग करने से मना कर दिया, तो वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) या दूसरे रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते थे.

सफर से पहले जानिये रेलवे के ये जरूरी नियम

मिडिल बर्थ पर यात्रा कर रहे हैं तो इसे केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही खोल सकते हैं.

सफर के दौरान रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में बात नहीं कर सकते. बिना हेडफोन गाने नहीं बजा सकते.

रात 10 बजे के बाद बोगी की मेन लाइटें बंद कर दी जाती हैं. इस दौरान सिर्फ नाइट लाइट जलाने का नियम है.

रात 10 बजे के बाद अगर आप सो रहे हैं तो TTE भी आमतौर पर आपको उठा कर टिकट चेक नहीं करते हैं.

अगर बिना किसी वैलिड कारण के आप इमरजेंसी चेन खींचते हैं तो यह गैरकानूनी है.

मेडिकल इमरजेंसी या दुर्घटना या बिना वैलिड कारण के चेन खींचने पर 1,000 तक का जुर्माना या 1 साल की जेल हो सकती है.

अगर आपको अपनी यात्रा एक्सटेंड करनी है तो गंत्वय पर पहुंचने से पहले ट्रेन में मौजूद TTE से संपर्क करें और आगे के हिस्से का किराया भुगतान करें.

बिना टिकट यात्रा करने पर वास्तविक किराए के अलावा कम से कम 500 रुपये का जुर्माना लगता है.

महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बों में यात्रा करते हुए पाए जाने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

ट्रेन में सफर के दौरान या स्टेशन परिसर में सिगरेट या शराब पीने पर जुर्मान, जेल या फिर दोनों सजा हो सकती है.



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