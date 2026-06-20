Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन, जानिए 2027 से खेती के लिए लोन लेना होगा आसान या मुश्किल?

Kisan Credit Card Rule: क्या आप किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती या उससे जुड़े कामों के लिए लोन लेते हैं? अगर हां, तो आने वाले समय में आपके लिए कई नियम बदलने वाले हैं. नए ढांचे का मकसद किसानों को ज्यादा स्पष्ट, व्यवस्थित और जरूरत के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.

RBI ने बदला किसान क्रेडिट कार्ड का ढांचा, अब फसल से लेकर पशुपालन तक लोन के नियम होंगे नए (फोटो एआई)

भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लिए नया ढांचा जारी किया है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा. नए नियमों के तहत खेती के साथ पशुपालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण सुविधा को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है. फसल अवधि का मानकीकरण, छोटे किसानों के लिए आसान ऋण व्यवस्था और कृषि निवेश को बढ़ावा देने जैसे बदलाव किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.

फसल से लेकर पशुपालन तक, अब एक ही ढांचे में मिलेगी वित्तीय सुविधा

नए नियमों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को सिर्फ फसल ऋण तक सीमित नहीं रखा गया है. खेती के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए भी इसी व्यवस्था के जरिए ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा. इससे ऐसे किसानों को राहत मिल सकती है जो आय के कई स्रोत विकसित करना चाहते हैं.

फसल अवधि तय होने से योजना बनाना होगा आसान

पहले अलग-अलग फसलों के लिए समयसीमा को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती थी. अब अल्पकालिक फसलों के लिए 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों के लिए 18 महीने का मानक तय किया गया है. इससे बैंक और किसान दोनों के लिए ऋण चक्र को समझना और भुगतान की योजना बनाना अधिक सरल हो सकता है.

छोटे किसानों के लिए क्या है सबसे बड़ी राहत

संशोधित व्यवस्था में कम राशि वाले कृषि ऋणों पर संपार्श्विक यानी अतिरिक्त गारंटी की जरूरत नहीं होने से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. जिन किसानों के पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, उनके लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ना पहले की तुलना में आसान हो सकता है. हालांकि बड़े ऋणों पर बैंक अपनी नीति के अनुसार सुरक्षा संबंधी शर्तें लागू कर सकेंगे.

सिर्फ खेती नहीं, परिवार और निवेश की जरूरतों को भी मिलेगा सहारा

नई व्यवस्था में खेती की लागत के अलावा फसल कटाई के बाद के खर्च, कृषि उपकरणों के रखरखाव, बीमा, विपणन और कृषि से जुड़े निवेश को भी व्यापक ढांचे में शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि किसान अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप अधिक समग्र वित्तीय योजना बना सकेंगे, जिससे अनौपचारिक और महंगे कर्ज पर निर्भरता घट सकती है.

1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम

नए दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2027 से स्वीकृत होने वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर लागू होंगे. इससे पहले लिए गए ऋण अपने नवीनीकरण या परिपक्वता तक पुराने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे. इसलिए जिन किसानों की भविष्य में ऋण लेने की योजना है, उनके लिए नए प्रावधानों को समझना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा.

बदलाव का असली असर गांव की अर्थव्यवस्था पर दिख सकता है

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को समय पर और जरूरत के मुताबिक औपचारिक ऋण मिलता है, तो वे साहूकारों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और खेती के साथ अन्य आय स्रोत भी विकसित कर सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने और उत्पादकता सुधारने की संभावना बन सकती है.

आने वाले वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड केवल एक लोन सुविधा नहीं, बल्कि खेती और उससे जुड़े छोटे व्यवसायों को वित्तीय मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण साधन बन सकता है. ऐसे में किसानों के लिए नए नियमों की जानकारी रखना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी फसल की तैयारी करना.

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