FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हर महीने 10 हजार PPF में डालें तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? गणित जानकर कई लोग बदल रहे हैं अपनी बचत की रणनीति

हर महीने 10 हजार PPF में डालें तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? गणित जानकर कई लोग बदल रहे हैं अपनी बचत की रणनीति

इस स्कीम में रोज सिर्फ 416 रुपये बचाएं , 21 साल बाद बन सकता है 70 लाख रुपये से ज्यादा का फंड

416 की रोज बचाकर इस सरकारी स्कीम से 21 साल बाद पाएं 70 लाख से ज्यादा! जानिए कौन सी योजना आपको बनाएगी लखपति

फॉरेन की नौकरी ठुकरा 3.5 लाख से शुरू किया बिजनेस, कुछ ही सालों में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचा फैशन ब्रांड

फॉरेन की नौकरी ठुकरा 3.5 लाख से शुरू किया बिजनेस, कुछ ही सालों में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचा फैशन ब्रांड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन, जानिए 2027 से खेती के लिए लोन लेना होगा आसान या मुश्किल?

Kisan Credit Card Rule: क्या आप किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती या उससे जुड़े कामों के लिए लोन लेते हैं? अगर हां, तो आने वाले समय में आपके लिए कई नियम बदलने वाले हैं. नए ढांचे का मकसद किसानों को ज्यादा स्पष्ट, व्यवस्थित और जरूरत के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 01:00 PM IST

Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन, जानिए 2027 से खेती के लिए लोन लेना होगा आसान या मुश्किल?

RBI ने बदला किसान क्रेडिट कार्ड का ढांचा, अब फसल से लेकर पशुपालन तक लोन के नियम होंगे नए (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लिए नया ढांचा जारी किया है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा. नए नियमों के तहत खेती के साथ पशुपालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण सुविधा को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है. फसल अवधि का मानकीकरण, छोटे किसानों के लिए आसान ऋण व्यवस्था और कृषि निवेश को बढ़ावा देने जैसे बदलाव किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.

फसल से लेकर पशुपालन तक, अब एक ही ढांचे में मिलेगी वित्तीय सुविधा

नए नियमों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को सिर्फ फसल ऋण तक सीमित नहीं रखा गया है. खेती के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए भी इसी व्यवस्था के जरिए ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा. इससे ऐसे किसानों को राहत मिल सकती है जो आय के कई स्रोत विकसित करना चाहते हैं.

फसल अवधि तय होने से योजना बनाना होगा आसान

पहले अलग-अलग फसलों के लिए समयसीमा को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती थी. अब अल्पकालिक फसलों के लिए 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों के लिए 18 महीने का मानक तय किया गया है. इससे बैंक और किसान दोनों के लिए ऋण चक्र को समझना और भुगतान की योजना बनाना अधिक सरल हो सकता है.

छोटे किसानों के लिए क्या है सबसे बड़ी राहत

संशोधित व्यवस्था में कम राशि वाले कृषि ऋणों पर संपार्श्विक यानी अतिरिक्त गारंटी की जरूरत नहीं होने से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. जिन किसानों के पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, उनके लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ना पहले की तुलना में आसान हो सकता है. हालांकि बड़े ऋणों पर बैंक अपनी नीति के अनुसार सुरक्षा संबंधी शर्तें लागू कर सकेंगे.

सिर्फ खेती नहीं, परिवार और निवेश की जरूरतों को भी मिलेगा सहारा

नई व्यवस्था में खेती की लागत के अलावा फसल कटाई के बाद के खर्च, कृषि उपकरणों के रखरखाव, बीमा, विपणन और कृषि से जुड़े निवेश को भी व्यापक ढांचे में शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि किसान अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप अधिक समग्र वित्तीय योजना बना सकेंगे, जिससे अनौपचारिक और महंगे कर्ज पर निर्भरता घट सकती है.

1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम

नए दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2027 से स्वीकृत होने वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर लागू होंगे. इससे पहले लिए गए ऋण अपने नवीनीकरण या परिपक्वता तक पुराने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे. इसलिए जिन किसानों की भविष्य में ऋण लेने की योजना है, उनके लिए नए प्रावधानों को समझना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा.

बदलाव का असली असर गांव की अर्थव्यवस्था पर दिख सकता है

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को समय पर और जरूरत के मुताबिक औपचारिक ऋण मिलता है, तो वे साहूकारों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और खेती के साथ अन्य आय स्रोत भी विकसित कर सकते हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने और उत्पादकता सुधारने की संभावना बन सकती है.

आने वाले वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड केवल एक लोन सुविधा नहीं, बल्कि खेती और उससे जुड़े छोटे व्यवसायों को वित्तीय मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण साधन बन सकता है. ऐसे में किसानों के लिए नए नियमों की जानकारी रखना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी फसल की तैयारी करना.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement