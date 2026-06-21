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सिर्फ 30 मिनट के योग ने खड़ा कर दिया अरबों का बाजार, जानिए कैसे बदल रही है भारत की वेलनेस इकोनॉमी

Fitness craze in India has turned into a goldmine: योग अब सिर्फ फिट रहने का तरीका नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है. हेल्दी लाइफस्टाइल की बढ़ती मांग ने भारत में वेलनेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जहां रोजगार, स्टार्टअप और निवेश के बड़े अवसर उभर रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 21, 2026, 08:23 AM IST

सिर्फ 30 मिनट के योग ने खड़ा कर दिया अरबों का बाजार, जानिए कैसे बदल रही है भारत की वेलनेस इकोनॉमी

वेलनेस इंडस्ट्री कैसे तेजी से भारत में बढ़ता कारोबार बन रही है (फोटो एआई)

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क्या योग अब सिर्फ सुबह की एक्सरसाइज भर रह गया है? या फिर यह एक ऐसे उद्योग में बदल चुका है जो हजारों लोगों को रोजगार और लाखों लोगों को कमाई का मौका दे रहा है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सबसे बड़ी कहानी सिर्फ योग करने वालों की नहीं, बल्कि उस तेजी से बढ़ते वेलनेस बिजनेस की है जिसने भारत में स्वास्थ्य को कारोबार के बड़े अवसर में बदल दिया है. चलिए वेलनेस एक्सपर्ट नितेश सिंह से समझते हैं कि कैसे योग दिवस के आने के बाद वेलनेस इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी है.

पिछले कुछ वर्षों में लोगों की जीवनशैली बदली है. तनाव, अनियमित दिनचर्या और फिट रहने की बढ़ती चाहत ने योग, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फूड और डिजिटल हेल्थ सेवाओं की मांग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. यही वजह है कि वेलनेस सेक्टर अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में गिना जाने लगा है.

योग अब सिर्फ अभ्यास नहीं, एक बड़ा आर्थिक इकोसिस्टम

एक समय था जब योग को केवल आश्रमों या पार्कों तक सीमित माना जाता था. अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. ऑनलाइन योग क्लास, कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम, फिटनेस ऐप, योग रिट्रीट, आयुर्वेदिक उत्पाद और हेल्दी लाइफस्टाइल ब्रांड्स ने मिलकर एक विशाल बाजार तैयार कर दिया है.

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर युवाओं पर दिखाई दे रहा है. कई लोग नौकरी के साथ योग ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोचिंग या वेलनेस कंसल्टेंसी के जरिए अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं. वहीं छोटे शहरों से भी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं.

आम लोगों की बदलती आदतों ने बढ़ाई कारोबार की रफ्तार

महामारी के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. पहले लोग बीमारी आने पर इलाज की सोचते थे, अब वे बीमारी से पहले खुद को स्वस्थ रखने में निवेश करना चाहते हैं. इसी सोच ने हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, माइंडफुलनेस सेशन, फिटनेस स्टूडियो और घरेलू वेलनेस सेवाओं की मांग बढ़ा दी है.

इसका सीधा फायदा छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को भी मिल रहा है. कम निवेश में योग स्टूडियो, ऑनलाइन फिटनेस चैनल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ब्रांड या वेलनेस काउंसलिंग जैसे मॉडल शुरू किए जा सकते हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है.

रोजगार और उद्यमिता के नए दरवाजे खुल रहे हैं

वेलनेस इंडस्ट्री की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें केवल डॉक्टर या बड़े निवेशक ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं, महिलाओं और फ्रीलांसरों के लिए भी अवसर मौजूद हैं. योग प्रशिक्षक, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, हेल्थ कोच और वेलनेस उद्यमी जैसे नए करियर विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस बदलाव को और तेज किया है. अब किसी छोटे शहर से भी व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट की मदद से अपनी सेवाएं राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करा सकता है.

छिपा हुआ अवसर जिसे कई लोग अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं

वेलनेस सेक्टर की असली ताकत सिर्फ योग क्लास या जिम तक सीमित नहीं है. इसके आसपास कई सहायक उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे योग मैट और एक्सेसरीज़, हर्बल उत्पाद, हेल्दी स्नैक्स, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कॉरपोरेट वेलनेस पैकेज और वर्चुअल फिटनेस प्लेटफॉर्म. आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में नए बिजनेस मॉडल और निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं. यही कारण है कि वेलनेस को केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं. बदलती जीवनशैली के साथ यह क्षेत्र नए उद्यमियों के लिए भी आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है.

भविष्य की दिशा क्या बताती है ?

भारत में बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, डिजिटल तकनीक का विस्तार और फिटनेस के प्रति युवाओं की रुचि वेलनेस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ा रही है. यदि यह रफ्तार बनी रहती है, तो आने वाले समय में यह क्षेत्र न केवल अरबों रुपये के कारोबार का आधार बनेगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी तैयार करेगा. आम उपभोक्ता के लिए इसका मतलब है बेहतर स्वास्थ्य विकल्प, जबकि युवाओं और उद्यमियों के लिए यह एक उभरता हुआ आर्थिक अवसर बन सकता है.

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