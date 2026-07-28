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सोने-चांदी की क्या होगी अगली चाल- बढ़ेंगे रेट या घटेंगे? एक्सपर्ट से समझिए सर्राफा बाजार का मूड क्या दे रहा संकेत

27 जुलाई की बढ़त के बाद 28 जुलाई को भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुख दिख रहा है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक सुगबुगाहट और डॉलर इंडेक्स के दबाव के कारण बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. लंबी अवधि के निवेश में चांदी को बेहतर रिटर्न का विकल्प माना जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 28, 2026, 07:31 AM IST

सोने-चांदी की क्या होगी अगली चाल- बढ़ेंगे रेट या घटेंगे? एक्सपर्ट से समझिए सर्राफा बाजार का मूड क्या दे रहा संकेत

सोने-चांदी के तेवर देखकर क्या कह रहे एक्सपर्ट (फोटो एआई)

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  • 27 जुलाई की तेजी के बाद आज बाजार का रुख कैसा रह सकता है?
  • एक्सपर्ट का सराफा बाजार का विश्लेषण क्या बता रहा है?
  • भविष्य में सोने या चांदी, किसमें निवेश सही होगा?
  • वैश्विक उथल-पुथल का बुलियन मार्केट पर असर क्या होगा?
  • सोना-चांदी खरीदने से पहले कौन सी सावधानियां रखें?

सोने-चांदी की चाल को लेकर अगर आप असमंजस में हैं कि आज खरीदारी करें या थोड़ा रुकें, तो यह खबर आपके लिए ही है. 27 जुलाई को मिली बढ़त के बाद आज 28 जुलाई को भी बुलियन मार्केट में गर्माहट महसूस की जा रही है. ऐसे माहौल में निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समय अपनी जमा पूंजी इन बहुमूल्य धातुओं में लगाना सुरक्षित है या फिर बाजार किसी बड़े झटके की तैयारी में है.रुपये की सेहत और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव ने हर घर के बजट पर असर डाला है. शादी-ब्याह के लिए आभूषण खरीदने वाले हों या फिर भविष्य के लिए निवेश करने वाले, दोनों को ही सही रणनीति की दरकार है.समग्र बाजार के रुझानों और बाजार मामलों के एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के हवाले से जानते हैं कि आज और आने वाले दिनों में सोने-चांदी की चाल कैसी रहने वाली है.

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सोने-चांदी की संभावित चाल और एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि 27 जुलाई को कीमतों में आई तेजी के बाद 28 जुलाई को भी सोने-चांदी के भाव सीमित दायरे में सकारात्मक (पॉजिटिव) बने रह सकते हैं. उनका मानना है कि अमेरिकी डॉलर सूचकांक में सुस्ती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉन्ड यील्ड में नरमी के चलते सर्राफा बाजार को मजबूत सहारा मिल रहा है. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफावसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, आज के कारोबारी सत्र में बाजार बहुत बड़ी गिरावट के मूड में नहीं दिख रहा है. यदि वैश्विक संकेत अनुकूल बने रहते हैं तो घरेलू स्तर पर एमसीएक्स (MCX) पर हल्की बढ़त जारी रह सकती है. जो लोग दैनिक ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें स्टॉप-लॉस के साथ काम करने की सलाह दी जाती है.

पोर्टफोलियो में जगह किसे दें? सोना बनाम चांदी भविष्य तुलना

भविष्य की सुरक्षा और बेहतर रिटर्न के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर समझदार निवेशक को अपने कुल निवेश पोर्टफोलियो का लगभग 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में जरूर रखना चाहिए. यह शेयर बाजार की अस्थिरता के समय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

जब बात दोनों में से किसी एक को चुनने की आती है, तो एक्सपर्ट्स का स्पष्ट रुझान चांदी की ओर ज्यादा दिखता है. सोने को सुरक्षा और स्थिरता का जरिया माना जाता है, जबकि चांदी में औद्योगिक मांग (सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स) की वजह से ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता होती है. भविष्य में लंबी अवधि के दौरान चांदी, सोने के मुकाबले ज्यादा प्रतिशत रिटर्न दे सकती है, हालांकि इसमें उतार-चढ़ाव भी ज्यादा रहता है.

ग्लोबल हलचल का किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

दुनिया में चल रही राजनीतिक उठापटक, युद्ध की आशंकाओं और केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों की नीतियों से सोना और चांदी दोनों प्रभावित होते हैं. लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा और तुरंत असर सोने पर पड़ता है. सोना वैश्विक स्तर पर 'सेफ हेवन' यानी सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है, इसलिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट में सोने के भाव तेजी से भागते हैं.

दूसरी तरफ, चांदी की कीमतें सिर्फ आर्थिक अनिश्चितता से ही तय नहीं होतीं, बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत पर भी निर्भर करती हैं. यदि दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट होती है, तो औद्योगिक मांग घटने के डर से चांदी पर दबाव सोने की तुलना में अधिक पड़ सकता है.

खरीदारी करते समय ये सावधानियां बरतना है बेहद जरूरी

अगर आप आज या आने वाले दिनों में सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो कुछ व्यावहारिक बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है ताकि आपकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे. पहली सावधानी यह कि आप हमेशा बीआईएस (BIS) हॉलमार्क वाले सोने के गहने या सिक्के ही खरीदें. 24 कैरेट को सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि आभूषण आमतौर पर 22 कैरेट या 18 कैरेट में बनते हैं. बिल लेते समय मेकिंग चार्ज और टैक्स का अलग से ब्योरा जरूर चेक करें.

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दूसरी बात, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ (ETF) में निवेश करना भौतिक सोना (फिजिकल गोल्ड) घर में रखने से ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें लॉकर का खर्च और चोरी का डर नहीं रहता. चांदी खरीदते समय उसकी 999 शुद्धता का प्रमाण पत्र जरूर लें.

बाजार क्या दे रहा है संकेत और रेट चार्ट?

फिलहाल बुलियन मार्केट एक मजबूत तेजी के ट्रेंड (बुलिश ट्रेंड) का संकेत दे रहा है. बाजार के विश्लेषक मानते हैं कि जब तक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती का रुख बनाए रखेंगे, तब तक सोने-चांदी के निचले स्तरों पर खरीदारी का समर्थन मिलता रहेगा. नीचे दिए गए चार्ट में आज (28 जुलाई) के अनुमानित राज्यवार/शहरवार सोने (24 कैरेट प्रति 10 ग्राम) के रेट और पिछले एक हफ्ते के औसत रेट की तुलना दी गई है:

आज का सोना भाव (24 कैरेट/10 ग्राम) बनाम पिछला 1 हफ्ता

राज्य / शहर आज का भाव (28 जुलाई) पिछले 1 हफ्ते का औसत भाव बदलाव की स्थिति
दिल्ली ₹1,45,070 ₹1,44,200 📈 मजबूती
मुंबई ₹1,44,920 ₹1,43,800 📈 मजबूती
कोलकाता ₹1,44,920 ₹1,43,850 📈 मजबूती
चेन्नई ₹1,45,070 ₹1,44,100 📈 मजबूती
अहमदाबाद ₹1,44,980 ₹1,43,900 📈 मजबूती

कभी सोना-चांदी का भाव गिरना-कभी चढ़ना- ऐसे में निवेशक क्या करें?

देव कहते हैं कि सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन यही अस्थिरता समझदारी से निवेश करने का मौका भी देती है. ऐसे माहौल में निवेशकों को एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय एसआईपी (SIP) या टुकड़ों में खरीदारी (Averaging) की रणनीति अपनानी चाहिए.

जब भाव गिरें तो थोड़ा-थोड़ा जोड़ते रहें और जब अचानक तेज़ी आए तो जल्दबाज़ी में खरीदारी से बचें. आभूषणों के बजाय डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्राथमिकता दें, क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज और सुरक्षा का झंझट नहीं होता. लंबी अवधि के नज़रिये से अपने कुल पोर्टफोलियो का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही इन धातुओं में रखें.

मार्केट के मौजूदा रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि सोने-चांदी में छोटी अवधि में थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये दोनों ही मेटल निवेश का बेहतरीन विकल्प साबित होंगे.

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