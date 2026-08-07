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आज शेयर बाजार में सिर्फ Nifty नहीं, ये 5 ट्रिगर तय करेंगे आपकी कमाई! जानिए कहां बनेगा सबसे बड़ा मौका

Market breadth analysis: 7 अगस्त 2026 को शेयर बाजार की दिशा केवल निफ्टी या सेंसेक्स तय नहीं करेंगे. कंपनियों के तिमाही नतीजे, GIFT Nifty, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिकी जॉब्स डेटा और विदेशी संकेत मिलकर तय करेंगे कि निवेशकों के लिए आज कमाई का मौका ज्यादा रहेगा या सतर्कता जरूरी होगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 07, 2026, 07:44 AM IST

आज शेयर बाजार में सिर्फ Nifty नहीं, ये 5 ट्रिगर तय करेंगे आपकी कमाई! जानिए कहां बनेगा सबसे बड़ा मौका

 आज शेयर बाजार में कौन से फैक्टर तय करेंगे आपकी कमाई (फोटो एआई)

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  • बाजार की दिशा तय करेंगे नतीजे
  • सिर्फ निफ्टी देखकर फैसला न करें
  • क्रूड ऑयल से बदल सकता मूड
  • अमेरिकी डेटा बढ़ाएगा बाजार हलचल
  • कमाई चुनिंदा शेयरों में सिमटेगी

शेयर बाजार शुक्रवार को यानी आज ऐसे समय में कारोबार शुरू करने जा रहा है, जब एक साथ कई घरेलू और वैश्विक संकेत निवेशकों की रणनीति बदल सकते हैं. पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि आज भी पूरा फोकस निफ्टी और सेंसेक्स पर रहेगा, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है. असली सवाल यह नहीं है कि इंडेक्स कितने अंक ऊपर या नीचे जाएगा, बल्कि यह है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में मौजूद शेयर भी उसी दिशा में चलेंगे या नहीं.

यही वजह है कि आज का कारोबारी सत्र केवल इंडेक्स का खेल नहीं, बल्कि सेक्टरों के बीच बदलते निवेश, कंपनियों के नतीजों और वैश्विक घटनाक्रम की संयुक्त परीक्षा माना जा रहा है. बाजार से जुड़े संकेत बताते हैं कि निवेशकों को आज हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.

बाजार की पहली चाल क्या कह रही है?

शुक्रवार सुबह के शुरुआती संकेतों में GIFT Nifty हल्की कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है. इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन बाजार दबाव में ही रहेगा, लेकिन शुरुआती कारोबार में सतर्कता देखने को मिल सकती है. द इकोनॉमिक टाइम्स की प्री-मार्केट रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती ग्लोबल संकेत फिलहाल बहुत मजबूत नहीं हैं, इसलिए निवेशकों की नजर घरेलू ट्रिगर्स पर ज्यादा रहेगी.

हालांकि बाजार की यही खासियत है कि शुरुआती कमजोरी दिनभर कायम रहे, यह जरूरी नहीं. यदि घरेलू स्तर पर अच्छे कॉर्पोरेट नतीजे आते हैं या निवेशकों का भरोसा बढ़ता है तो बाजार अपनी दिशा भी बदल सकता है. यानी आज केवल ओपनिंग देखकर फैसला लेना गलती साबित हो सकता है.

कमाई का असली खेल कंपनियों के नतीजों में छिपा है

आज के कारोबारी सत्र का सबसे बड़ा फोकस कई बड़ी कंपनियों के अप्रैल-जून तिमाही नतीजों पर रहेगा. SBI, Titan, Hindalco, Godrej Consumer और Hitachi Energy जैसी कंपनियों के परिणाम बाजार का मूड बदल सकते हैं.

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यदि इन कंपनियों का प्रदर्शन बाजार के अनुमानों से बेहतर रहता है तो केवल संबंधित शेयर ही नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर में खरीदारी का माहौल बन सकता है. दूसरी ओर यदि नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे तो तेज मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है.

यहीं आम निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक छिपा है. कई बार इंडेक्स स्थिर रहता है, लेकिन रिजल्ट वाले शेयरों में 5 से 10 फीसदी तक की तेज हलचल देखने को मिलती है. इसलिए आज केवल इंडेक्स नहीं, कंपनियों की कमाई पर भी नजर रखना जरूरी होगा.

सस्ता कच्चा तेल किन शेयरों के लिए खुशखबरी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है. द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए राहत की खबर मानी जा रही है.

कम कच्चे तेल का फायदा सबसे पहले उन कंपनियों को मिल सकता है जिनकी लागत ईंधन और कच्चे माल पर ज्यादा निर्भर करती है. इसमें ऑटो, एविएशन, केमिकल, पेंट और FMCG सेक्टर शामिल हैं. यदि यह ट्रेंड जारी रहता है तो इन कंपनियों के मार्जिन बेहतर हो सकते हैं.

इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक सस्ता तेल रहने से महंगाई पर दबाव कम होने की संभावना रहती है. हालांकि इसका पूरा असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन शेयर बाजार अक्सर भविष्य की संभावनाओं को पहले ही कीमतों में शामिल करना शुरू कर देता है.

शाम का अमेरिकी डेटा बदल सकता है पूरी तस्वीर

आज भारतीय बाजार बंद होने के बाद अमेरिका का रोजगार संबंधी डेटा जारी होना है. यही डेटा अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार की सोच को प्रभावित कर सकता है.

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस रिपोर्ट का सीधा असर आईटी कंपनियों, फार्मा शेयरों, डॉलर इंडेक्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों की रणनीति पर पड़ सकता है.

यानी अगर कोई निवेशक केवल आज के कारोबार को देखकर अगले सप्ताह की रणनीति बना लेता है, तो वह जल्दबाजी कर सकता है. बाजार का अगला बड़ा संकेत आज शाम अमेरिका से आने वाला है.

मध्य पूर्व और विदेशी निवेशकों पर भी रहेगी नजर

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर आए सकारात्मक संकेतों ने वैश्विक जोखिम की धारणा को कुछ हद तक कम किया है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यदि यह सकारात्मक माहौल बना रहता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है.

विदेशी निवेशक जब भारतीय बाजार में खरीदारी बढ़ाते हैं तो उसका असर बैंकिंग, लार्जकैप और प्रमुख इंडेक्स शेयरों पर तेजी से दिखाई देता है. इसलिए आज वैश्विक घटनाक्रम केवल अंतरराष्ट्रीय खबर नहीं, बल्कि भारतीय निवेशकों की कमाई से भी जुड़ा विषय बन गया है.

आज की सबसे बड़ी सीख, सिर्फ निफ्टी देखकर फैसला न करें

आज के बाजार का सबसे अलग पहलू यह है कि निवेशकों को केवल निफ्टी या सेंसेक्स के रंग से बाजार की असली तस्वीर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स हरे निशान में दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे होते हैं.

इसीलिए अनुभवी निवेशक अब Market Breadth यानी कितने शेयर बढ़ रहे हैं और कितने गिर रहे हैं, इस आंकड़े को भी बराबर महत्व देते हैं. यदि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रहती है तो तेजी ज्यादा मजबूत मानी जाती है, जबकि केवल कुछ बड़े शेयरों के सहारे ऊपर जाता इंडेक्स सीमित मजबूती का संकेत देता है.

हाल के कारोबारी सत्रों में Closing Auction Session के कारण भी इंडेक्स और वास्तविक बाजार के प्रदर्शन में अंतर देखने को मिला है. इसलिए आज निवेशकों को केवल आखिरी अंक नहीं, बल्कि पूरे दिन की बाजार चौड़ाई और सेक्टरों की चाल समझनी होगी.

कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, 7 अगस्त के बाजार को केवल निफ्टी या सेंसेक्स के आधार पर नहीं पढ़ना चाहिए. इस समय बाजार सेक्टर रोटेशन के दौर में है. जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर होंगे, उनमें संस्थागत खरीदारी देखने को मिल सकती है, जबकि कमजोर परिणाम वाले शेयरों में तेज मुनाफावसूली संभव है. उनके अनुसार निवेशकों को Index Chasing से बचते हुए Earnings Quality, Market Breadth और Global Cues तीनों को साथ देखकर रणनीति बनानी चाहिए. यदि Brent Oil नीचे बना रहता है और विदेशी संकेत नहीं बिगड़ते, तो गिरावट पर चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी की रणनीति बेहतर साबित हो सकती है.

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज का बाजार सामान्य दिनों जैसा नहीं है. जो निवेशक केवल इंडेक्स देखकर निर्णय लेंगे, वे कई अच्छे अवसर गंवा सकते हैं, जबकि जो सेक्टर, नतीजों और वैश्विक संकेतों को साथ जोड़कर समझेंगे, उनके लिए आज का दिन बेहतर अवसर लेकर आ सकता है. यानी आज कमाई का रास्ता भी मौजूद है, लेकिन बिना तैयारी के कदम उठाना महंगा पड़ सकता है.

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