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शेयर बाजार में गिरावट नहीं, भरोसे की परीक्षा शुरू: सोमवार को निवेशकों को इंडेक्स नहीं, इन 5 संकेतों को पढ़ना होगा

India stock market outlook July 2026: भारतीय शेयर बाजार के लिए 25 जुलाई का दिन सिर्फ उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि निवेशकों के धैर्य की परीक्षा बन सकता है. कच्चे तेल, विदेशी निवेश, तिमाही नतीजों और रुपये की चाल के बीच यह तय होगा कि बाजार नई तेजी पकड़ेगा या दबाव और बढ़ेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 26, 2026, 06:22 AM IST

शेयर बाजार में गिरावट नहीं, भरोसे की परीक्षा शुरू: सोमवार को निवेशकों को इंडेक्स नहीं, इन 5 संकेतों को पढ़ना होगा

सोमवार को शेयर बाजार में क्या हलचल होगी? (फोटो एआई)

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  • कच्चा तेल बढ़ा, बाजार सतर्क हुआ
  • विदेशी बिकवाली बनी सबसे बड़ी चुनौती
  • बैंकिंग शेयरों पर दबाव अभी जारी
  • तिमाही नतीजे तय करेंगे अगली दिशा
  • धैर्यवान निवेशक पा सकते बेहतर अवसर

बाजार में अक्सर कहा जाता है कि लाल स्क्रीन डर पैदा करती है. लेकिन कई बार असली कहानी गिरते इंडेक्स में नहीं, बल्कि उसके पीछे बदलते संकेतों में छिपी होती है. 27 जुलाई 2026 का कारोबारी माहौल भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे सकता है. पिछले सप्ताह निफ्टी और सेंसेक्स ने कई महीनों की सबसे कमजोर साप्ताहिक चाल दर्ज की. पहली नजर में यह सामान्य करेक्शन लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें तो बाजार के भीतर कई परतें एक साथ बदल रही हैं. यही वजह है कि आज का दिन सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि बाजार के अगले ट्रेंड को समझने का दिन माना जा सकता है.  

इस बार गिरावट की वजह सिर्फ एक नहीं, कई मोर्चों का दबाव है

इस समय बाजार पर सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों का है. ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंचने से भारत जैसे आयातक देश की लागत बढ़ने की आशंका तेज हो गई है. इसका सीधा असर महंगाई, सरकारी वित्त और कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है.

दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली लगातार बाजार का मनोबल कमजोर कर रही है. घरेलू निवेशकों की खरीद फिलहाल बाजार को पूरी तरह संभाल नहीं पा रही. यही वजह है कि हर छोटी वैश्विक खबर पर भी बाजार की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा तीखी दिखाई दे रही है.  

इस बार इंडेक्स नहीं, सेक्टर बताएंगे बाजार का अगला रास्ता

आमतौर पर निवेशक सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की चाल देखते हैं, लेकिन फिलहाल असली संकेत सेक्टरों से मिल रहे हैं.

निजी बैंकों पर दबाव बढ़ा है. कुछ बड़े बैंकों के तिमाही नतीजों और मार्जिन को लेकर चिंता ने बैंकिंग शेयरों में बिकवाली बढ़ाई है. वहीं आईटी कंपनियों के कमजोर प्रबंधन संकेतों ने टेक सेक्टर की रफ्तार भी धीमी कर दी है.

इसके उलट, जिन कंपनियों की लागत पर तेल का असर सीमित है या जिनके नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं, उनमें अपेक्षाकृत मजबूती दिखाई दी. इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पूरा बाजार एक दिशा में नहीं चलेगा, बल्कि शेयर-विशेष का दौर और मजबूत हो सकता है.  

निवेशकों की सबसे बड़ी गलती अब क्या हो सकती है?

अक्सर जब बाजार लगातार गिरता है तो छोटे निवेशक या तो घबराकर बिकवाली कर देते हैं या बिना रणनीति हर गिरावट पर खरीद शुरू कर देते हैं.

लेकिन मौजूदा माहौल दोनों तरह के फैसलों के लिए चुनौतीपूर्ण है. क्योंकि अभी बाजार सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों और विदेशी पूंजी के प्रवाह से भी प्रभावित हो रहा है.

यानी केवल "सस्ता दिख रहा है" सोचकर खरीदना भी जोखिम भरा हो सकता है और डरकर पूरी तरह बाहर निकल जाना भी भविष्य की तेजी से दूर कर सकता है. ([Reuters][1])

सोमवार को बाजार खुलने से पहले इन पांच संकेतों पर सबसे ज्यादा नजर रखें

  • 27 जुलाई के कारोबारी माहौल को समझने के लिए पांच संकेत सबसे अहम रहेंगे.
  • पहला, ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के ऊपर टिकता है या उसमें नरमी आती है.
  • दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों का दैनिक निवेश या निकासी का आंकड़ा.
  • तीसरा, रुपया डॉलर के मुकाबले कितना स्थिर रहता है, क्योंकि हाल के दिनों में आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा है.
  • चौथा, बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों के बाद प्रबंधन की भविष्य को लेकर टिप्पणी.
  • पांचवां, पश्चिम एशिया से जुड़ी कोई नई भू-राजनीतिक घटना, क्योंकि उसका असर सीधे ऊर्जा बाजार और निवेशकों के जोखिम लेने की क्षमता पर पड़ सकता है. 

सबसे अलग संकेत, जिस पर अभी कम लोग ध्यान दे रहे हैं

मौजूदा बाजार में एक बदलाव चुपचाप हो रहा है. पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के दौरान घरेलू निवेशकों की लगातार खरीद बाजार को जल्दी संभाल लेती थी. लेकिन अब विदेशी बिकवाली, महंगे कच्चे तेल और कॉरपोरेट नतीजों का दबाव एक साथ दिखाई दे रहा है.

यही कारण है कि आने वाले कुछ कारोबारी सत्र यह तय कर सकते हैं कि यह केवल सामान्य करेक्शन है या बाजार नए नेतृत्व वाले चरण में प्रवेश कर रहा है. ऐसे समय में इंडेक्स से ज्यादा कंपनियों की कमाई, नकदी प्रवाह और प्रबंधन की गुणवत्ता निर्णायक भूमिका निभा सकती है. यह बदलाव ही अगले कुछ महीनों की सबसे बड़ी निवेश थीम बन सकता है. ([Reuters][1])

निवेशकों के लिए सोमवार का निष्कर्ष

27 जुलाई का दिन केवल यह नहीं बताएगा कि बाजार हरा खुलता है या लाल. असली सवाल यह है कि क्या निवेशकों का भरोसा वैश्विक दबावों के बावजूद बना रहता है. अगर कच्चे तेल में नरमी, विदेशी बिकवाली में कमी और बेहतर कॉरपोरेट नतीजे एक साथ आते हैं तो बाजार राहत की सांस ले सकता है. लेकिन यदि ये तीनों मोर्चे दबाव में रहे, तो अस्थिरता कुछ और सत्र तक जारी रह सकती है. ऐसे माहौल में जल्दबाजी की बजाय गुणवत्ता वाले शेयरों और अनुशासित निवेश रणनीति पर टिके रहना अधिक महत्वपूर्ण होगा.

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