FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
1 अगस्त नहीं, अब 15 तारीख तक फ्री बस यात्रा कर सकेंगी दिल्ली की महिलाएं, जानें कब से अनिवार्य होगा NCMC सहेली स्मार्ट कार्ड?

1 अगस्त नहीं, अब 15 तारीख तक फ्री बस यात्रा कर सकेंगी दिल्ली की महिलाएं, जानें कब से अनिवार्य होगा NCMC सहेली स्मार्ट कार्ड?

कौन है श्रीलंका का वो क्रिकेटर जिसने नीरज चोपड़ा को हराकर जीता गोल्ड? किस नंबर पर रहे अरशद

कौन है श्रीलंका का वो क्रिकेटर जिसने नीरज चोपड़ा को हराकर जीता गोल्ड? किस नंबर पर रहे अरशद

सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

सैलरी नहीं, अब 'साइलेंट इंक्रीमेंट' का दौर! जानिए कंपनियां 2026 में कर्मचारियों को किस नए तरीके से खुश कर रही हैं?

Hidden salary benefits: साल 2026 में भारतीय कॉरपोरेट जगत में सीधा वेतन बढ़ाने के बजाय हिडन सैलरी का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कंपनियां अब कर्मचारियों को रोके रखने के लिए ईसॉप्स, स्किल बजट, एआई ट्रेनिंग और वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसे साइलेंट इंक्रीमेंट के अनोखे विकल्प दे रही हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 01, 2026, 06:30 AM IST

सैलरी नहीं, अब 'साइलेंट इंक्रीमेंट' का दौर! जानिए कंपनियां 2026 में कर्मचारियों को किस नए तरीके से खुश कर रही हैं?

जानिए क्या है कॉरपोरेट इंडिया का नया साइलेंट इंक्रीमेंट खेल (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 2026 में सीधा वेतन इजाफा सुस्त
  • साइलेंट इंक्रीमेंट का बढ़ा नया ट्रेंड
  • हिडन सैलरी से बन रही बात
  • वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मिला विकल्प
  • एआई ट्रेनिंग और स्किल पर जोर

अगर आप इस बार अपनी अप्रेजल लेटर का इंतजार इस उम्मीद में कर रहे हैं कि बैंक खाते में आने वाली सैलरी की रकम अचानक बहुत बढ़ जाएगी, तो शायद आपको थोड़ा झटका लग सकता है. देश की बड़ी और मंझोली कंपनियों ने इस साल अपने बजट का गणित पूरी तरह बदल दिया है. इन-हैंड सैलरी में सीधा बड़ा उछाल देने के बजाय अब एक नया रास्ता चुना गया है, जिसे कॉपोरेट जगत में 'साइलेंट इंक्रीमेंट' कहा जा रहा है.

गिरते रुपये को संभालने के लिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान? जानिए कैसे एनआरआई फंड्स भरतीय बाजार को संभालेंगे

 Aon और Mercer की सैलरी इंक्रीज स्टडी के अनुसार, भारतीय कंपनियों का औसतन सीधा वेतन इजाफा (Single-Digit Hike) 8 से 9.5% के बीच सिमट गया है. लेकिन कुल कंपनसेशन बजट में गैर-नकद (Non-Cash Benefits) और वेरिएबल पे का हिस्सा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले 15% से बढ़कर 25% हो चुका है. 

वहीं, Deloitte की कॉरपोरेट कंपनसेशन रिपोर्ट दर्शाती है कि 60% से अधिक भारतीय कंपनियां अब पारंपरिक सैलरी हाइक के बजाय 'टोटल रिवॉर्ड्स स्ट्रैटेजी' अपना रही हैं. इसमें एआई-अपस्किलिंग (AI Upskilling) और वर्क-फ्रॉम-एनीवेयर को पैकेज का अनिवार्य हिस्सा माना जा रहा है. 

क्या है यह हिडन सैलरी का नया फॉर्मूला?

पे-स्लिप पर दिखने वाला नंबर भले ही इस बार बहुत बड़ा न लगे, लेकिन आपकी कुल कमाई का दायरा काफी चौड़ा हो चुका है. इसी को विशेषज्ञ 'हिडन सैलरी' कहते हैं. इसमें कंपनियां सीधे कैश देने के बजाय ऐसे फायदे दे रही हैं, जिनके लिए पहले कर्मचारी को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता था. जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस, जिम मेंबरशिप, बच्चों की पढ़ाई या रोजमर्रा के ट्रैवल पर अपनी सैलरी से पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास बचत ज्यादा होती है. यह एक ऐसा तरीका है जिससे कंपनियों का टैक्स और फिक्स्ड बजट भी कंट्रोल में रहता है और एम्प्लॉई की जेब पर भी सीधा असर पड़ता है.

 

 

मासिक वेतन के बजाय संपत्ति बनाने का मौका

इस साल सैलरी हाइक के पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ते हुए एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईसॉप्स पर सबसे ज्यादा दांव लगाया जा रहा है. पहले यह सुविधा सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों या चुनिंदा टॉप मैनेजमेंट तक सीमित रहती थी, लेकिन अब मिड-लेवल और शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को भी कंपनी में हिस्सेदारी दी जा रही है. इसके साथ ही 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' यानी कहीं से भी काम करने की छूट अब एक बड़ा इंसेंटिव बन चुकी है. किसी भी शहर से काम करने की आजादी मिलने से लोग किराए, ट्रैवल और डेली लिविंग कॉस्ट में हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं, जो किसी भी पे-हाइक से कम नहीं है.

भविष्य की नौकरियों के लिए एआई ट्रेनिंग और स्किल बजट

आज के तेजी से बदलते दौर में सबसे बड़ा डर नौकरी जाने या पुरानी तकनीक के बेकार हो जाने का है. कंपनियां इस डर को अच्छे से समझ रही हैं. इसलिए अब सालाना इंक्रीमेंट में सीधे पैसे बढ़ाने के बजाय एम्प्लॉई के नाम पर एक बड़ा स्किल बजट तय किया जा रहा है. कर्मचारियों को महंगे एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स और ग्लोबल सर्टिफिकेशन कराने का पूरा खर्च कंपनियां खुद उठा रही हैं. इसका सीधा फायदा यह है कि कर्मचारी का मार्केट वैल्यू बढ़ता है और वह भविष्य की एआई आधारित नौकरियों के लिए तैयार हो जाता है.

तनावमुक्त माहौल और मेंटल वेलनेस पर बड़ा दांव

सैलरी पैकेज में अब सेहत और मानसिक शांति को भी प्रमुखता से जोड़ा जा रहा है. वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ने की शिकायतों के बीच कंपनियां अब वेलनेस बेनिफिट्स के तहत थेरेपी सेशंस, योग क्लासेस, और न्यूट्रिशन गाइडेंस मुफ्त मुहैया करा रही हैं. इतना ही नहीं, कुछ जगह कर्मचारियों के परिवार के लिए भी व्यापक मेडिकल कवर दिए जा रहे हैं. जब बीमारी या इमरजेंसी का खर्च कंपनी उठा लेती है, तो कर्मचारी की पर्सनल सेविंग्स सुरक्षित रहती हैं.

मेट्रो छोड़ UP-MP का रुख! आखिर क्यों 'Bharat-First' Micro-Leasing में दांव लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स?

आम नौकरीपेशा इंसान के लिए इसका असली मतलब क्या है?

इस पूरे बदलाव को अगर साधारण भाषा में समझें तो यह आपकी जीवनशैली को सीधा सहारा देने की रणनीति है. भले ही आपकी इन-हैंड सैलरी में इस बार 5 या 7 फीसदी की ही बढ़त दिखे, लेकिन अगर स्किल बजट, वर्क फ्रॉम होम की बचत, हेल्थ कवर और स्टॉक्स को जोड़ दिया जाए तो कुल फायदा 15 से 20 फीसदी तक पहुंच जाता है. जो लोग सिर्फ बैंक मैसेज में दिखने वाले आंकड़े को इंक्रीमेंट मानते हैं, उन्हें अब अपनी सोच बदलनी होगी. आने वाले समय में वही कर्मचारी फायदे में रहेंगे जो इस हिडन सैलरी की ताकत को समझेंगे और इसका सही इस्तेमाल अपनी प्रोफाइल मजबूत करने में करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement