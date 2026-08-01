सैलरी नहीं, अब 'साइलेंट इंक्रीमेंट' का दौर! जानिए कंपनियां 2026 में कर्मचारियों को किस नए तरीके से खुश कर रही हैं?

Hidden salary benefits: साल 2026 में भारतीय कॉरपोरेट जगत में सीधा वेतन बढ़ाने के बजाय हिडन सैलरी का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कंपनियां अब कर्मचारियों को रोके रखने के लिए ईसॉप्स, स्किल बजट, एआई ट्रेनिंग और वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसे साइलेंट इंक्रीमेंट के अनोखे विकल्प दे रही हैं.

2026 में सीधा वेतन इजाफा सुस्त

साइलेंट इंक्रीमेंट का बढ़ा नया ट्रेंड

हिडन सैलरी से बन रही बात

वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मिला विकल्प

एआई ट्रेनिंग और स्किल पर जोर

अगर आप इस बार अपनी अप्रेजल लेटर का इंतजार इस उम्मीद में कर रहे हैं कि बैंक खाते में आने वाली सैलरी की रकम अचानक बहुत बढ़ जाएगी, तो शायद आपको थोड़ा झटका लग सकता है. देश की बड़ी और मंझोली कंपनियों ने इस साल अपने बजट का गणित पूरी तरह बदल दिया है. इन-हैंड सैलरी में सीधा बड़ा उछाल देने के बजाय अब एक नया रास्ता चुना गया है, जिसे कॉपोरेट जगत में 'साइलेंट इंक्रीमेंट' कहा जा रहा है.

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Aon और Mercer की सैलरी इंक्रीज स्टडी के अनुसार, भारतीय कंपनियों का औसतन सीधा वेतन इजाफा (Single-Digit Hike) 8 से 9.5% के बीच सिमट गया है. लेकिन कुल कंपनसेशन बजट में गैर-नकद (Non-Cash Benefits) और वेरिएबल पे का हिस्सा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले 15% से बढ़कर 25% हो चुका है.

वहीं, Deloitte की कॉरपोरेट कंपनसेशन रिपोर्ट दर्शाती है कि 60% से अधिक भारतीय कंपनियां अब पारंपरिक सैलरी हाइक के बजाय 'टोटल रिवॉर्ड्स स्ट्रैटेजी' अपना रही हैं. इसमें एआई-अपस्किलिंग (AI Upskilling) और वर्क-फ्रॉम-एनीवेयर को पैकेज का अनिवार्य हिस्सा माना जा रहा है.

क्या है यह हिडन सैलरी का नया फॉर्मूला?

पे-स्लिप पर दिखने वाला नंबर भले ही इस बार बहुत बड़ा न लगे, लेकिन आपकी कुल कमाई का दायरा काफी चौड़ा हो चुका है. इसी को विशेषज्ञ 'हिडन सैलरी' कहते हैं. इसमें कंपनियां सीधे कैश देने के बजाय ऐसे फायदे दे रही हैं, जिनके लिए पहले कर्मचारी को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता था. जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस, जिम मेंबरशिप, बच्चों की पढ़ाई या रोजमर्रा के ट्रैवल पर अपनी सैलरी से पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास बचत ज्यादा होती है. यह एक ऐसा तरीका है जिससे कंपनियों का टैक्स और फिक्स्ड बजट भी कंट्रोल में रहता है और एम्प्लॉई की जेब पर भी सीधा असर पड़ता है.

मासिक वेतन के बजाय संपत्ति बनाने का मौका

इस साल सैलरी हाइक के पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ते हुए एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईसॉप्स पर सबसे ज्यादा दांव लगाया जा रहा है. पहले यह सुविधा सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों या चुनिंदा टॉप मैनेजमेंट तक सीमित रहती थी, लेकिन अब मिड-लेवल और शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को भी कंपनी में हिस्सेदारी दी जा रही है. इसके साथ ही 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' यानी कहीं से भी काम करने की छूट अब एक बड़ा इंसेंटिव बन चुकी है. किसी भी शहर से काम करने की आजादी मिलने से लोग किराए, ट्रैवल और डेली लिविंग कॉस्ट में हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं, जो किसी भी पे-हाइक से कम नहीं है.

भविष्य की नौकरियों के लिए एआई ट्रेनिंग और स्किल बजट

आज के तेजी से बदलते दौर में सबसे बड़ा डर नौकरी जाने या पुरानी तकनीक के बेकार हो जाने का है. कंपनियां इस डर को अच्छे से समझ रही हैं. इसलिए अब सालाना इंक्रीमेंट में सीधे पैसे बढ़ाने के बजाय एम्प्लॉई के नाम पर एक बड़ा स्किल बजट तय किया जा रहा है. कर्मचारियों को महंगे एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स और ग्लोबल सर्टिफिकेशन कराने का पूरा खर्च कंपनियां खुद उठा रही हैं. इसका सीधा फायदा यह है कि कर्मचारी का मार्केट वैल्यू बढ़ता है और वह भविष्य की एआई आधारित नौकरियों के लिए तैयार हो जाता है.

तनावमुक्त माहौल और मेंटल वेलनेस पर बड़ा दांव

सैलरी पैकेज में अब सेहत और मानसिक शांति को भी प्रमुखता से जोड़ा जा रहा है. वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ने की शिकायतों के बीच कंपनियां अब वेलनेस बेनिफिट्स के तहत थेरेपी सेशंस, योग क्लासेस, और न्यूट्रिशन गाइडेंस मुफ्त मुहैया करा रही हैं. इतना ही नहीं, कुछ जगह कर्मचारियों के परिवार के लिए भी व्यापक मेडिकल कवर दिए जा रहे हैं. जब बीमारी या इमरजेंसी का खर्च कंपनी उठा लेती है, तो कर्मचारी की पर्सनल सेविंग्स सुरक्षित रहती हैं.

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इस पूरे बदलाव को अगर साधारण भाषा में समझें तो यह आपकी जीवनशैली को सीधा सहारा देने की रणनीति है. भले ही आपकी इन-हैंड सैलरी में इस बार 5 या 7 फीसदी की ही बढ़त दिखे, लेकिन अगर स्किल बजट, वर्क फ्रॉम होम की बचत, हेल्थ कवर और स्टॉक्स को जोड़ दिया जाए तो कुल फायदा 15 से 20 फीसदी तक पहुंच जाता है. जो लोग सिर्फ बैंक मैसेज में दिखने वाले आंकड़े को इंक्रीमेंट मानते हैं, उन्हें अब अपनी सोच बदलनी होगी. आने वाले समय में वही कर्मचारी फायदे में रहेंगे जो इस हिडन सैलरी की ताकत को समझेंगे और इसका सही इस्तेमाल अपनी प्रोफाइल मजबूत करने में करेंगे.

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