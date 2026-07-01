आपकी तिजोरी में रखे सोने का भाव अब इंसान नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर तय कर रहे हैं, जानिए कैसे बदल गया सराफा बाजार

Why silver prices are highly volatile: वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों और एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग के कारण सोना-चांदी अब पारंपरिक आभूषण से इतर एक 'आर्थिक हथियार' बन चुके हैं. 'आज की ये रिपोर्ट आम जनता की जेब, निवेश और बाजार के इस रहस्यमयी उतार-चढ़ाव के असली कारणों को डिकोड करती है.

कंप्यूटर एल्गोरिदम तय कर रहे सोने के दाम.

केंद्रीय बैंक कर रहे छिपी हुई खरीदारी.

चांदी निभा रही दोहरी और जटिल भूमिका.

वैश्विक कर्ज संकट से चमकी सोने की कीमत.

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी बड़ी जंग या महामारी के भी अचानक सोने और चांदी के दाम रातों-रात आसमान कैसे छू लेते हैं और फिर अचानक धड़ाम से गिर जाते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ शादियों के सीजन या त्योहारों की वजह से होता है, तो आप पूरी तरह गलत हैं. दरअसल, आपके घर रखे सोने की कीमत अब सराफा बाजार के व्यापारी नहीं, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में बैठे सुपर कंप्यूटर और कुछ ताकतवर मुल्कों की गुप्त रणनीतियां तय कर रही हैं. आईये मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं कि इस खेल में आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है.

इंसान नहीं कोडिंग और एल्गोरिदम चला रहे हैं बाजार

आजकल सराफा बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग (एआई आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम) का है. दुनिया भर के बड़े निवेशक अब खुद बैठकर ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि उन्होंने कंप्यूटर में खास कोड सेट कर रखे हैं. जैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार या वहां के बॉन्ड मार्केट में जरा सी हलचल होती है, ये कंप्यूटर नैनो-सेकंड में अरबों रुपये का सोना खरीद या बेच देते हैं. आम आदमी जब तक टीवी या अखबार में खबर देखता है कि सोना सस्ता हो गया है और वह दुकान पर खरीदने पहुंचता है, तब तक कंप्यूटर गेम पलट चुके होते हैं. इस वजह से छोटे निवेशकों के लिए सही समय पर सही फैसला लेना बेहद मुश्किल हो गया है.

सोने-चांदी के दाम का चार्ट (1 जुलाई 2026)

राज्य / शहर 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) चांदी (प्रति 1 किलोग्राम) दिल्ली (Delhi) ₹1,29,450 ₹1,35,920 ₹2,35,000 उत्तर प्रदेश (UP) ₹1,29,450 ₹1,35,920 ₹2,35,000 मुंबई (Maharashtra) ₹1,30,195 ₹1,42,135 ₹2,35,000 चेन्नई (Tamil Nadu) ₹1,31,236 ₹1,43,271 ₹2,44,900 कोलकाता (West Bengal) ₹1,31,106 ₹1,43,129 ₹2,35,000 बेंगलुरु (Karnataka) ₹1,30,065 ₹1,41,993 ₹2,44,900

ध्यान दें: ऊपर दिए गए दामों में 3% GST और ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज (घड़ाई शुल्क) शामिल नहीं हैं. जब आप किसी शोरूम से आभूषण खरीदते हैं, तो अंतिम कीमत इन दोनों शुल्कों को जोड़कर तय होती है. आज सोने के दामों में पिछले दिनों के मुकाबले लगभग 2% की गिरावट देखी गई है.

केंद्रीय बैंकों की अघोषित खरीद और कागजी आंकड़ों का मायाजाल

दुनिया के कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंक, खासकर चीन और कुछ विकासशील देश, इन दिनों चुपचाप भारी मात्रा में सोना जमा कर रहे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को अपनी इस पूरी खरीदारी की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं. वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए सोने को एक बैकअप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. जब बाजार में मांग और आपूर्ति के असली आंकड़े ही छिपाये जा रहे हों, तो आम जनता को बाजार की सही दिशा का अंदाजा नहीं मिल पाता. ऐसे में अचानक आने वाली तेजी आम खरीदार के बजट को पूरी तरह बिगाड़ देती है.

चांदी का दोहरा किरदार निवेशकों को क्यों उलझा रहा है?

सोने के मुकाबले चांदी में हमेशा बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. इसका कारण यह है कि चांदी केवल एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि आधुनिक उद्योगों की जान है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) और मोबाइल चिप्स बनाने में चांदी का भारी इस्तेमाल होता है. जब दुनिया में मंदी का डर होता है तो कंपनियां चांदी कम खरीदती हैं, जिससे इसके दाम गिरते हैं. लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती है, लोग इसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीदने लगते हैं. अगर आप चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ जेवर का बाजार नहीं बल्कि दुनिया की टेक कंपनियों की हालत भी देखनी होगी. चांदी में बिना सोचे-समझे लगाया पैसा आपको बड़ा नुकसान भी दे सकता है.

वैश्विक कर्ज का बोझ और आपके पैसे की असली ताकत

इस समय पूरी दुनिया पर रिकॉर्ड तोड़ कर्ज का बोझ है. कागजी नोटों (जैसे डॉलर या रुपया) की वैल्यू समय के साथ कम हो सकती है क्योंकि सरकारें और ज्यादा नोट छाप सकती हैं. लेकिन सोने को फैक्टरी में छापा नहीं जा सकता. यही वजह है कि जब भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर संकट आता है, सोने की चमक बढ़ जाती है. यह स्थिति हमें सिखाती है कि लंबी अवधि के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा सोने में रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि संकट के समय आपकी कागजी करेंसी से ज्यादा सोने की क्रय शक्ति काम आती है.

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