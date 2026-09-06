स्पेस में अब सिर्फ ISRO का राज नहीं! 440 कंपनियों की Space बिजनेस में एंट्री, खुला अरबों डॉलर का नया स्टार्टअप

Space business opportunities in India:भारत का स्पेस सेक्टर अब सरकारी मिशनों से आगे बढ़कर प्राइवेट बिजनेस का बड़ा बाजार बन रहा है. 2014 के सिर्फ 1 स्टार्टअप से संख्या करीब 440 पहुंच गई है. 9 अरब डॉलर की स्पेस इकोनॉमी आने वाले वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

2014 में सिर्फ एक स्टार्टअप था

अब करीब 440 कंपनियां रजिस्टर्ड

स्पेस इकोनॉमी 9 अरब डॉलर की

113 ऑथराइजेशन 52 संस्थाओं को

40 से 45 अरब डॉलर तक संभावना

स्पेस में आखिर पैसा कहां बन रहा है

भारत में स्पेस अब सिर्फ इसरो के मिशन और सैटेलाइट तक सीमित नहीं रह गया है. जिस सेक्टर में 2014 में सिर्फ 1 स्पेस स्टार्टअप था, वहां अगस्त 2026 तक करीब 440 स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं. यानी करीब 12 साल में ऐसा बदलाव आया है, जिसने स्पेस को वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ-साथ बड़ा बिजनेस मार्केट बना दिया है.

अगर आपको लगता है कि स्पेस बिजनेस का मतलब सिर्फ रॉकेट बनाना है, तो तस्वीर काफी बड़ी है. भारत में नई कंपनियां लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस प्रोपल्शन, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और डेटा एनालिटिक्स जैसे कई हिस्सों में उतर रही हैं. यानी भविष्य का स्पेस कारोबार केवल आसमान में जाने वाली मशीन बेचने का नहीं है. असली कमाई उन सेवाओं में भी हो सकती है, जो धरती पर मौजूद लोगों, कंपनियों और सरकारों को स्पेस से मिलने वाले डेटा और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करने देंगी.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम 2014 में एक कंपनी से बढ़कर 2026 में 400 से ज्यादा कंपनियों तक पहुंच गया है और प्राइवेट निवेश करीब 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. सरकारी आंकड़े भी इस उछाल की पुष्टी करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मुताबिक, डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर करीब 440 स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं.

आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है?

स्पेस सेक्टर की यह तेजी पहली नजर में आम आदमी से काफी दूर लग सकती है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच सकता है. सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल खेती, मौसम की निगरानी, आपदा प्रबंधन, मैपिंग, कम्युनिकेशन और कई कारोबारी सेवाओं में होता है. अगर प्राइवेट कंपनियां इन सेवाओं को ज्यादा सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराती हैं, तो इसका फायदा किसानों से लेकर लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस कंपनियों तक को मिल सकता है.

इसके साथ ही एक और बड़ा असर रोजगार पर पड़ सकता है. स्पेस कंपनियों को केवल रॉकेट इंजीनियर नहीं चाहिए होंगे. डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, एआई और बिजनेस ऑपरेशंस जैसी नौकरियों की मांग भी बढ़ सकती है. यानी स्पेस इकोनॉमी का मतलब सिर्फ अंतरिक्ष में नौकरी नहीं, बल्कि धरती पर नई नौकरियों और कारोबार का रास्ता भी है.

एक दशक में बदली पूरी तस्वीर

भारत में स्पेस स्टार्टअप की रफ्तार अचानक नहीं बढ़ी है. सरकार ने पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के लिए नियमों और संस्थागत ढांचे में बदलाव किए हैं. फरवरी 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बताया था कि रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 के सिर्फ 1 से बढ़कर 400 से ज्यादा हो चुकी है. इसके पीछे स्टार्टअप इंडिया, सरकारी सपोर्ट, फंडिंग और आसान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अहम वजहों में गिना गया.

इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, 2024 में लिबरलाइज्ड एफडीआई पॉलिसी और स्पेस एक्टिविटीज के ऑथराइजेशन से जुड़े नियमों ने भी इस बदलाव को रफ्तार दी है. इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब स्पेस में सरकार अकेली खिलाड़ी नहीं है. प्राइवेट कंपनियां रिसर्च से आगे बढ़कर कमर्शियल प्रोडक्ट और सर्विस तैयार करने की कोशिश कर रही हैं.

440 कंपनियां हैं, लेकिन हर कंपनी बराबर मजबूत नहीं

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. करीब 440 रजिस्टर्ड स्टार्टअप का मतलब यह नहीं है कि सभी कंपनियां बड़े पैमाने पर कारोबार कर रही हैं या मुनाफे में हैं. स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट तैयार करने, टेस्टिंग और कमर्शियल लॉन्च तक पहुंचने में काफी पैसा और समय लगता है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 तक प्राइवेट स्पेसटेक इकोसिस्टम में 274 एक्टिव कंपनियां थीं और 72 स्टार्टअप्स ने इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फंडिंग हासिल की थी. यानी संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है. कितनी कंपनियां प्रोटोटाइप से आगे निकलकर ग्राहक बनाएंगी और लगातार कमाई कर पाएंगी, यही इस सेक्टर की अगली कहानी होगी.

सरकार भी लगा रही है पैसा

प्राइवेट स्पेस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से भी सपोर्ट बढ़ा है. अगस्त 2026 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बताया कि इन-स्पेस ने 52 नॉन-गवर्नमेंट एंटिटीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए 113 ऑथराइजेशन दिए हैं. इनमें 18 स्टार्टअप शामिल हैं.

इसके अलावा एनएसआईएल ने इन-स्पेस के साथ मिलकर इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की विकसित तकनीकों को इंडियन इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम भी किया है. अगस्त 2026 तक 118 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए 83 तकनीकों के ट्रांसफर पर करार हो चुके थे. इनमें एसएसएलवी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बस और एंटीना जैसी तकनीकें भी शामिल हैं. यानी प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ता केवल अपनी तकनीक शून्य से विकसित करने तक सीमित नहीं है. सरकारी संस्थानों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस भी इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं.

9 अरब डॉलर की इकोनॉमी, आगे कितना बड़ा सपना

पीआईबी के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 9 अरब डॉलर की हो चुकी है. अगले एक दशक में इसके 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जेफरीज के अनुमान का हवाला देते हुए भारत के लिए 44 अरब डॉलर की स्पेस इकोनॉमी का लक्ष्य भी बताया गया है.

इसका मतलब साफ है. भारत अब स्पेस को केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा या वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर नहीं देख रहा. इसे एक ऐसे कमर्शियल सेक्टर में बदलने की कोशिश हो रही है, जहां लॉन्चिंग से लेकर डेटा और सैटेलाइट सर्विस तक अलग-अलग बिजनेस मॉडल बन सकते हैं.

छिपा हुआ बड़ा बिजनेस रॉकेट नहीं डेटा हो सकता है

इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू शायद रॉकेट नहीं बल्कि डेटा है.रॉकेट लॉन्च एक हाई-टेक और महंगा काम है, लेकिन एक बार सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच जाने के बाद उससे मिलने वाले डेटा और उससे तैयार होने वाली सेवाओं का इस्तेमाल बार-बार किया जा सकता है. यही वजह है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स और स्पेस-बेस्ड सर्विसेज भविष्य में बड़े बिजनेस अवसर बन सकते हैं.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सैटसोर के एनालिटिक्स, ध्रुव स्पेस की ग्राउंड स्टेशन सर्विसेज और अलग-अलग कंपनियों की अर्थ ऑब्जर्वेशन तथा स्पेस सर्विलांस गतिविधियों को इस बढ़ते वैल्यू चेन का हिस्सा बताया है. यही वह बदलाव है जिसे आम पाठक के लिए समझना जरूरी है. आने वाले समय में स्पेस बिजनेस का फायदा केवल वह कंपनी नहीं कमाएगी जो रॉकेट बनाएगी. उसके आसपास सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, डेटा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए भी बाजार बन सकता है.

भारत की स्पेस दौड़ अब सिर्फ आसमान तक नहीं

2014 में एक स्पेस स्टार्टअप से शुरू हुआ सफर अगस्त 2026 में करीब 440 तक पहुंच चुका है. यह संख्या अपने आप में भारत के बदलते कारोबारी माहौल की कहानी कहती है. लेकिन अगला सवाल यह नहीं होगा कि भारत में कितनी स्पेस कंपनियां हैं. असली सवाल होगा कि इनमें से कितनी कंपनियां ग्लोबल ग्राहक बनाएंगी, लगातार कमाई करेंगी और भारत को स्पेस सर्विसेज का बड़ा एक्सपोर्टर बनाएंगी.

आम लोगों के लिए इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि जिस स्पेस इंडस्ट्री को कभी केवल वैज्ञानिकों और सरकारी एजेंसियों का क्षेत्र माना जाता था, वह अब टेक्नोलॉजी, रोजगार, निवेश और बिजनेस के नए मौके बनाने वाली इंडस्ट्री बन रही है. आसमान में उड़ने वाले रॉकेट दिखाई देते हैं, लेकिन असली बिजनेस शायद उनके पीछे बनी पूरी सप्लाई चेन में छिपा है.

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