क्या सोना खरीदने का यही है सही समय? सराफा बाजार में अचानक दुनिया के बड़े खिलाड़ी क्यों झोली भरकर खरीद रहे हैं गोल्ड!

Gold market trends: क्या सोना खरीदने का यही सही समय है या फिर रूक कर सोना लेना चाहिए. अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको सराफा बाजार की चाल को समझना होगा. क्योंकि इन दिनों आम लोग सोना नहीं खरीद रहे लेकिन केंद्रीय बैंक लगातार तिजोरियों में सोना भर रहे हैं.

महंगे सोने के बीच ये छिपा हुआ ट्रेंड क्या देता है बड़ा संकेत? जानिए (फोटो एआई)

सोने के बाजार में इन दिनों एक बेहद दिलचस्प और अनोखा विरोधाभास देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां पारंपरिक आम खरीदार और खुदरा उपभोक्ता (Retail Consumers) रेकॉर्डतोड़ कीमतों के चलते खरीदारी से पीछे हट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और बड़े संस्थागत निवेशक (Institutional Investors) बड़े पैमाने पर सोना खरीदने में जुटे हैं.

यह विरोधाभास ही आज के ग्लोबल गोल्ड मार्केट की सबसे बड़ी कहानी है. आइए इस विशेष विश्लेषणात्मक आलेख में आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि इस बदलाव के पीछे क्या समीकरण हैं और बाजार किस दिशा में जा रहा है.

अभी सोने की कीमत कहां है?

ग्लोबल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव और मजबूत मांग के बीच सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई के आसपास बनी हुई हैं. भारत के हाजिर बाजार (Spot Market) में 24-कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,48,360 प्रति 10 ग्राम और 22-कैरेट सोना लगभग ₹1,35,900 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. पिछले कुछ महीनों में कीमतों में आए इस भारी उछाल ने आम आदमी की पहुंच से सोने को काफी हद तक दूर कर दिया है, जिसके कारण बाजार की चाल में एक नया मोड़ आया है.

भारत में सोने की मांग का क्या हाल है?

दुनिया के सबसे बड़े सोने के बाजारों में शुमार भारत में मांग के पैटर्न बदल रहे हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट्स के अनुसार, ऊंचे दामों और नीतिगत उपायों (जैसे आयात शुल्क में बदलाव और सरकारी अपील) के कारण भारत में सोने की ज्वैलरी वॉल्यूम मांग में सुस्ती आई है.

ज्वैलरी बनाम निवेश:हालांकि पारंपरिक 22-कैरेट भारी ज्वैलरी की मांग कमजोर पड़ी है, लेकिन शहरी इलाकों में संगठित रिटेलर्स के पास हल्के वजन की ज्वैलरी, स्टडेड ज्वैलरी और डिजिटल/लोअर-कैरेट विकल्पों की पूछपरख बनी हुई है. भारतीय निवेशक अब खरीदारी में अधिक सतर्क रुख अपना रहे हैं, फिर भी कुल खर्च के लिहाज से वैल्यू मजबूत बनी हुई है.

चीन की खरीदारी क्या संकेत दे रही है?

चीन, जो कि भारत के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वहां भी बाजार के रंग अलग हैं. चीनी निवेशकों ने पिछले कुछ समय में सोने से पूंजी निकालकर अपने घरेलू इक्विटी बाजारों (Stock Markets) की तरफ रुख किया है, जिसके कारण वहां की गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) मांग में कुछ समय के लिए सुस्ती या आंशिक निकासी देखी गई है. इसके बावजूद, चीन की समग्र आर्थिक अनिश्चितताएं और रियल एस्टेट सेक्टर के दबाव यह संकेत देते हैं कि लॉन्ग-टर्म में चीनी निवेशकों का सुरक्षित निवेश के रूप में सोने से मोहभंग नहीं हुआ है.

केंद्रीय बैंक कितनी खरीदारी कर रहे हैं?

जहां आम उपभोक्ता और कुछ क्षेत्रों के निवेशक पीछे हटे हैं, वहीं केंद्रीय बैंकों (Central Banks)*ने सोने की खरीद में भारी तेजी दिखाई है.वोट ऑफ कॉन्फिडेंस:*वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की सोने की शुद्ध खरीद में तिमाही आधार पर जबरदस्त उछाल (लगभग 411% तक की छलांग) दर्ज किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रणनीति: बात करें अगर भारत की, तो आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने के साथ-साथ रणनीतिक तौर पर इसे विदेशों (जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड) से निकालकर घरेलू तिजोरियों में सुरक्षित करना शुरू कर दिया है. मार्च 2026 तक भारत का कुल स्वर्ण भंडार 880.52 टन*के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा अब घरेलू परिसरों में सुरक्षित है. भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने को सबसे सुरक्षित ढाल मान रहे हैं.

Gold ETF में पैसा आ रहा है या निकल रहा है?

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) के मोर्चे पर मिला-जुला रुझान है. वैश्विक स्तर पर कुछ बाजारों (जैसे चीन और जापान, जहां ब्याज दरों में बदलाव हुए हैं) में ईटीएफ से मामूली निकासी देखने को मिली है. इसके विपरीत, भारतीय गोल्ड ईटीएफ ने इस क्षेत्रीय रुझान को मात देते हुए सकारात्मक inflows दर्ज किए हैं, जो यह बताता है कि भारतीय निवेशक म्यूचुअल और डिजिटल माध्यमों से सोना पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहते हैं.

डॉलर और Fed की दिशा क्या कहती है?

सोने की कीमतों की दिशा तय करने में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) के ब्याज दरों के फैसले और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) की भूमिका सबसे अहम होती है. फेड की तरफ से ब्याज दरों में संभावित कटौती के संकेतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण डॉलर पर दबाव बना हुआ है. कमजोर डॉलर और घटती यील्ड पारंपरिक रूप से सोने के लिए एक बड़ा बुलिश ट्रिगर साबित होते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में निवेशक यील्डलेस एसेट यानी सोने की ओर आकर्षित होते हैं.

चांदी इस पूरी कहानी में कहां खड़ी है?

सोने के मुकाबले चांदी (Silver) इस कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आई है. चांदी केवल एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु (Industrial Metal) भी है. ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग ने इसके फंडामेंटल को बेहद मजबूत कर दिया है. यही वजह है कि जब भी सोने में तेजी आती है, चांदी उस गति को और आक्रामक तरीके से पकड़ती है.

अगर Gold तेजी करता है तो Silver पर क्या असर पड़ सकता है?

ऐतिहासिक रूप से, जब-जब सोने में जोरदार तेजी आती है और गोल्ड-सिल्वर रेश्यो (Gold-Silver Ratio) बदलता है, तब चांदी में अधिक तेजी (Outperformance) देखने को मिलती है. सोने के भाव आसमान छूने के बाद छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए चांदी एक सस्ता और आकर्षक विकल्प बन जाती है. यदि गोल्ड बुल रन जारी रहता है, तो चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड के सपोर्ट के साथ और भी तीव्र उछाल आने की पूरी संभावना रहती है.

सोने के संभावित तीन Scenario: Bull, Base और Bear Case 1. Bull Case (तेजी का दौर) बाजार की स्थिति और ट्रिगर: भू-राजनीतिक तनावों का बढ़ना, अमेरिकी फेड द्वारा आक्रामक ब्याज कटौती और सेंट्रल बैंकों द्वारा रिकॉर्ड खरीदारी का जारी रहना. सोने की संभावित चाल: कीमतें नए ऐतिहासिक शिखरों को छू सकती हैं और तेजी और तीव्र हो सकती है. 2. Base Case (संतुलित दौर) बाजार की स्थिति और ट्रिगर: महंगाई के आंकड़ों में स्थिरता, ब्याज दरों में क्रमिक बदलाव और खुदरा मांग का सीमित दायरे में बने रहना. सोने की संभावित चाल: कीमतें मौजूदा ऊंचे स्तरों के आस-पास कंसोलिडेट करेंगी और सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव दिखाएंगी. 3. Bear Case (मंदी/सुस्ती का दौर) बाजार की स्थिति और ट्रिगर: वैश्विक महंगाई में तेजी से गिरावट, अमेरिकी डॉलर का अत्यधिक मजबूत होना और निवेशकों का जोखिम भरे इक्विटी मार्केट की तरफ शिफ्ट होना. सोने की संभावित चाल: कीमतों में मुनाफावसूली (Profit Booking) के चलते कुछ तीव्र करेक्शन देखने को मिल सकता है.

भारतीय खरीदार अभी सोना खरीदें, किस्तों में खरीदें या इंतजार करें?”

कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि डेटा और बाजार के मौजूदा मिजाज को देखते हुए भारतीय खरीदार के लिए यह रणनीति सबसे कारगर हो सकती है:

1. एकमुश्त बड़ी खरीदारी से बचें: चूंकि कीमतें ऑल-टाइम हाई के करीब हैं, इसलिए बाजार में किसी भी बड़े करेक्शन (गिरावट) का इंतजार करना समझदारी होगी. एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय टुकड़ों में खरीदारी करें.

2. SIP या किस्तों का रास्ता अपनाएं: Gold ETFs, Sovereign Gold Bonds (जब उपलब्ध हों), या डिजिटल गोल्ड के जरिए छोटी-छोटी किस्तें (SIP) के रूप में निवेश करना सबसे सुरक्षित विकल्प है. इससे आपकी खरीद की औसत कीमत (Cost Averaging) बेहतर हो जाती है.

3. पारंपरिक ज्वैलरी के बजाय निवेश पर फोकस: यदि आपका उद्देश्य केवल निवेश करना है, तो भारी-भरकम मेकिंग चार्ज वाली ज्वैलरी की जगह सिक्कों, बार या डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दें, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सके.

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