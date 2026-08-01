सोने-चांदी में दांव लगाने का क्या यही सही वक्त है? अगस्त में खरीदारी से पहले जानें सराफा बाजार की अगली चाल

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Gold and Silver investment strategy august: अगस्त में सोने-चांदी के दाम को लेकर उलझन बनी हुई है. त्योहारों और शादियों की मांग, औद्योगिक खपत, फेड फैसले और डॉलर की चाल के बीच बाजार विशेषज्ञ देवकृष्ण पांडेय ने विश्लेषणात्मक राय दी है, जिससे निवेशकों को सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी.
अगर आप इस अगस्त अपने मेहनत की कमाई को सोने या चांदी में लगाने की सोच रहे हैं, तो रुकिए और बाजार के मिजाज को थोड़ा समझ लीजिए. त्योहारों की आहट और शादियों के सीजन की तैयारी के बीच हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे आएंगी. बाजार विशेषज्ञ देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, इस समय सराफा बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कई बड़े आर्थिक और सामाजिक कारक एक साथ टकरा रहे हैं.
भारत में अगस्त के महीने से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है. इसके ठीक बाद देश में बड़ा शादी-ब्याह का सीजन भी शुरू होने वाला है. अमूमन इस दौरान भारतीय परिवारों में सोने और चांदी के आभूषणों की भारी खरीदारी होती है. जब घरेलू बाजार में सोने की मांग अचानक बढ़ती है, तो इसका सीधा असर स्थानीय कीमतों पर दिखता है. अगर आप अपने घर के किसी कार्यक्रम के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस मांग के दबाव को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा क्योंकि इस दौरान कीमतें अक्सर ऊपर की तरफ ही भागती हैं.
सोने के मुकाबले चांदी की कहानी थोड़ी अलग है. चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है. औद्योगिक मांग मजबूत रहने के कारण चांदी को एक अलग ही सहारा मिल रहा है. दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेड की नीतियां और डॉलर इंडेक्स की चाल पर सबकी नजरें टिकी हैं. जब डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो वैश्विक बाजार में सर्राफा की चाल अचानक बदल जाती है.
|निवेशक का प्रकार
|सोना
|चांदी
|संभावित रणनीति
|पहली बार निवेश
|अधिक वेटेज
|सीमित वेटेज
|धीरे-धीरे निवेश शुरू करें
|लंबी अवधि (5+ वर्ष)
|मुख्य हिस्सा
|पूरक हिस्सा
|नियमित निवेश जारी रखें
|अधिक जोखिम लेने वाले
|संतुलित
|अपेक्षाकृत अधिक वेटेज
|उतार-चढ़ाव स्वीकार करने की क्षमता के अनुसार
|ट्रेडर
|स्तर देखकर
|स्तर देखकर
|स्पष्ट एंट्री-एग्जिट योजना रखें
यह पूरी गणित सीधे आपकी जेब और बजट से जुड़ी है. अगर आप एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं और निकट भविष्य में आपके घर में शादी है, तो कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी आपका बजट बिगाड़ सकती है. वहीं जो लोग इसे केवल एक निवेश के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने का है. बाजार के इन मिले-जुले संकेतों के बीच एकमुश्त बड़ा निवेश करने के बजाय टुकड़ों में खरीदारी करना आम खरीदारों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता साबित हो सकता है.
मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि इस समय बाजार में रिसेट बटन दबाने से पहले सभी ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स को तौलना जरूरी है. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता और घरेलू मांग का यह मेल सराफा बाजार को एक नई दिशा में ले जा सकता है. निवेशकों और आम खरीदारों को जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने के बजाय बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव पर पैनी नजर रखनी चाहिए ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके.
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