शेयर में निवेश बढ़ाने का ये सही समय है? Nifty 50 में पैसा लगाएं या रुकें? जानें 27000 के लक्ष्य के बीच ये 5 जोखिम  

Nifty 50 earnings growth outlook: निफ्टी 50 ने 15 अगस्त 2026 तक एक साल में करीब 2 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. फिर भी विशेषज्ञ मध्यम अवधि में भारतीय इक्विटी को लेकर सकारात्मक हैं. 27,000 का संभावित लक्ष्य अर्निंग ग्रोथ पर निर्भर है, जबकि क्रूड और विदेशी पूंजी की निकासी बड़े जोखिम हैं.

निफ्टी ने सालभर में रिटर्न नहीं दिया

17 शेयरों ने दस फीसदी चढ़े

FPI ने 19.7 अरब डॉलर निकाले

मार्च तक 27000 का संभावित लक्ष्य

कमाई बनेगी अगली तेजी का आधार

शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए पिछला एक साल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. निफ्टी 50 ने इंडिपेंडेंस डे 2026 तक करीब 2 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है. लेकिन सवाल अब यह है कि जब बाजार इतना मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो क्या यही इक्विटी में दांव बढ़ाने का वक्त है?

एक तरफ एक्सपर्ट्स अगले 12 महीनों में कमाई बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल, विदेशी निवेश की निकासी और वैश्विक ब्याज दरों का जोखिम अभी भी बना हुआ है. ऐसे में बाजार में अगली तेजी पूरे इंडेक्स की नहीं, बल्कि चुनिंदा सेक्टर और शेयरों की हो सकती है.

निफ्टी 50 का एक साल का सफर निवेशकों के लिए क्यों मायने रखता है?

लाइवमिंट की 15 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, निफ्टी 50 ने पिछले इंडिपेंडेंस डे से 15 अगस्त 2026 तक करीब 2 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया. इसका मतलब यह है कि सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाने वाले निवेशक को इस एक साल में खास फायदा नहीं मिला.

हालांकि इंडेक्स के अंदर तस्वीर एक जैसी नहीं रही. आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, जियो फाइनेंशियल और टीसीएस जैसे निफ्टी 50 के शेयरों में करीब 22 से 32 फीसदी तक गिरावट आई. दूसरी तरफ श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी, बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स ने इसी अवधि में करीब 40 से 80 फीसदी तक छलांग लगाई.

यानी बाजार का सबसे बड़ा सबक यही है कि निफ्टी का औसत प्रदर्शन हर शेयर की कहानी नहीं बताता. निवेशक के लिए सेक्टर और कंपनी का चुनाव अब पहले से ज्यादा अहम हो गया है.

17 शेयरों ने 10 फीसदी से ज्यादा चढ़कर दिखाई दूसरी तस्वीर

निफ्टी 50 की कमजोरी को देखकर अगर लगता है कि पूरे बाजार में सिर्फ गिरावट रही, तो आंकड़े कुछ अलग कहानी बताते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले इंडिपेंडेंस डे से निफ्टी 50 के 17 शेयरों ने 10 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है. यही वह छिपा हुआ एंगल है जिसे सामान्य इंडेक्स रिटर्न देखकर निवेशक अक्सर मिस कर देते हैं. बाजार ऊपर नहीं गया, लेकिन बाजार के कुछ हिस्सों में काफी तेज कमाई हुई. इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर तेजी वाले शेयर को खरीद लेना चाहिए. बल्कि मौजूदा माहौल में सही सवाल यह है कि जिस कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है, उसकी कमाई, बैलेंस शीट और भविष्य की ग्रोथ कितनी मजबूत है.

निफ्टी पर दबाव की तीन बड़ी वजहें क्या हैं?

वेंचुरा के हेड ऑफ रिसर्च विनित बोलिंजकर के मुताबिक, बाजार पर सबसे बड़ा दबाव अर्निंग्स मोमेंटम में कमी, वैल्यूएशंस में कंप्रेशन और फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लोज का रहा है. कोरोना के बाद कंपनियों की कमाई में जो तेज सुधार देखने को मिला था, उसकी रफ्तार अब सामान्य हुई है. दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार इमर्जिंग मार्केट पीयर्स की तुलना में अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर कारोबार करता है. इसलिए निवेशक अब केवल उम्मीद के आधार पर ज्यादा वैल्यूएशन देने के बजाय कमाई में ठोस सुधार देखना चाहते हैं.

एफवाई26 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से करीब 19.7 अरब डॉलर की निकासी की. इसका खास असर फाइनेंशियल और आईटी जैसे बड़े सेक्टरों पर पड़ा. हालांकि घरेलू निवेशकों की एसआईपी और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज ने बाजार को काफी हद तक सहारा दिया. आम निवेशक के लिए इसका मतलब साफ है. विदेशी पैसा बाजार को तेजी दे सकता है, लेकिन घरेलू एसआईपी ने गिरावट के दौरान एक बड़ा कुशन तैयार किया है.

क्या अब इक्विटी में निवेश बढ़ाने का सही समय है?

एक्सपर्ट्स का रुख पूरी तरह बेयरिश नहीं है. उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में शेयर बाजार का प्रदर्शन वैल्यूएशन बढ़ने से ज्यादा कॉरपोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ पर निर्भर करेगा.

करण अग्रवाल, को-फाउंडर और सीआईओ, अमेट्रा पीएमएस के मुताबिक, अगर मौजूदा वैल्यूएशंस कायम रहते हैं और निफ्टी कंपनियां करीब 12 फीसदी ईपीएस ग्रोथ देती हैं, तो बेस्ट-केस सिनेरियो में निफ्टी मार्च 2027 तक 27,000 के करीब पहुंच सकता है.

लेकिन यहां जोखिम भी छोटा नहीं है. अग्रवाल के अनुसार, अगर येन कैरी ट्रेड में अनवाइंड शुरू होता है, तो भारतीय इक्विटी में लगभग 20 फीसदी तक की गिरावट की संभावना बन सकती है. इसलिए 27,000 का आंकड़ा कोई तय मंजिल नहीं है. यह अर्निंग्स और ग्लोबल लिक्विडिटी जैसे फैक्टर्स के सही रहने पर आधारित एक संभावित सिनेरियो है.

क्रूड ऑयल और यूएस-ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन सकते हैं बाजार के लिए सिरदर्द?

भारतीय शेयर बाजार के लिए कच्चे तेल की कीमत हमेशा अहम रही है. अगर क्रूड महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लंबे समय तक चलने वाला यूएस-ईरान कॉन्फ्लिक्ट अर्निंग्स रिकवरी और बाजार की तेजी को टाल सकता है. इसके अलावा अमेरिका और जापान में बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स से विदेशी पूंजी की निकासी को तेज कर सकती हैं.

यानी घरेलू अर्थव्यवस्था अच्छी रहने के बावजूद ग्लोबल फैक्टर्स बाजार का मूड बदल सकते हैं. यही वजह है कि अभी बाजार में एकमुश्त बुलिश होने के बजाय सेलेक्टिव अप्रोच की बात की जा रही है.

किन सेक्टर्स पर एक्सपर्ट्स की नजर है?

वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च और इक्विटी मार्केट एनालिस्ट, विनित बोलिंजकर का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिफेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ कंजम्पशन कंपनियों में ग्रोथ के अच्छे मौके हैं. लेकिन निवेश करते समय सिर्फ सेक्टर देखना काफी नहीं है. उस सेक्टर में ऐसी कंपनी चुनना जरूरी है जिसकी वित्तीय हालत मजबूत हो, कमाई अच्छी हो, अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने की क्षमता हो और कारोबार में लगातार पैसा आता रहे.

हर्षल दसानी, बिजनेस हेड एट इन्वएसेट पीएमएस का कहना है कि अगले एक साल में मार्केट लीडरशिप रोटेशनल रह सकती है. उनके मुताबिक फाइनेंशियल्स, पावर, एनर्जी, मेटल्स और कैपिटल-मार्केट-लिंक्ड बिजनेसेज बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन केवल तब जब उनकी वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करती हों. इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ सेक्टर का नाम देखकर निवेश करना पर्याप्त नहीं है. उसी सेक्टर के भीतर सही कंपनी चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है.

बाजार की अगली तेजी कमाई से आएगी, सिर्फ वैल्यूएशन से नहीं

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि यह इस पूरे आंकड़े का सबसे अहम निष्कर्ष है. पिछले दौर में वैल्यूएशन एक्सपैंशन ने बाजार को काफी सहारा दिया था, लेकिन अब आगे की तेजी के लिए कंपनियों की वास्तविक कमाई बढ़ना जरूरी होगी.

बोलिंजकर के अनुसार, कंजम्पशन डिमांड में स्थिरता, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स में कमी और ऑपरेटिंग लीवरेज से कॉरपोरेट अर्निंग्स में सुधार आ सकता है. हाल की अर्निंग्स ट्रेंड्स में भी कुछ स्थिरता और बेहतर अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखी है.

हर्षल दसानी भी मानते हैं कि अगले चरण में अर्निंग्स विजिबिलिटी, मजबूत बैलेंस शीट और कैश-फ्लो डिलीवरी वाले शेयरों की भूमिका ज्यादा अहम होगी. आम निवेशक के लिए इसका मतलब है कि केवल इसलिए शेयर खरीदना कि वह पिछले एक साल में गिर चुका है, सही रणनीति नहीं हो सकती. गिरावट और अंडरवैल्यूएशन एक ही चीज नहीं हैं.

निवेशक के लिए क्या रणनीति बनती है?

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि मौजूदा तस्वीर में विशेषज्ञों का झुकाव इंडियन इक्विटीज के प्रति मीडियम टर्म में सकारात्मक है, लेकिन वे पूरे बाजार पर एकसाथ दांव लगाने की बजाय सेलेक्टिव एक्सपोजर की सलाह दे रहे हैं.

अगर किसी निवेशक का लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो बाजार की कमजोरी को चरणबद्ध तरीके से एक्सपोजर बढ़ाने के अवसर के तौर पर देखा जा सकता है. लेकिन एकमुश्त बड़ी रकम लगाने से पहले वैल्यूएशन, अर्निंग्स ग्रोथ और सेक्टर-स्पेसिफिक रिस्क देखना जरूरी होगा.

दूसरी तरफ, जिन निवेशकों को अगले कुछ महीनों में पैसे की जरूरत है, उनके लिए केवल निफ्टी के संभावित 27,000 लक्ष्य को देखकर एग्रेसिव इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है.

सबसे अहम बात यह है कि 2 फीसदी की निफ्टी गिरावट अपने आप में खरीदारी का संकेत नहीं है. असली संकेत अर्निंग्स रिकवरी, फॉरेन फ्लोज, क्रूड प्राइसेज और ग्लोबल लिक्विडिटी के अगले रुख से मिलेगा.

आपके लिए ये बात समझनी जरूरी है

निफ्टी 50 का पिछले एक साल का निगेटिव रिटर्न बाजार से पूरी तरह दूर रहने का संकेत नहीं देता, लेकिन यह भी नहीं कहता कि आंख बंद करके शेयर खरीद लिए जाएं. मौजूदा दौर स्टॉक-स्पेसिफिक और अर्निंग्स-ड्रिवन हो सकता है. भारत की घरेलू ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, प्राइवेट-सेक्टर कैपेक्स की संभावित रिकवरी और मजबूत डोमेस्टिक लिक्विडिटी बाजार के पक्ष में हैं. दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, ग्लोबल स्लोडाउन, करेंसी वोलैटिलिटी, फॉरेन आउटफ्लोज और वैल्यूएशन कंप्रेशन जोखिम बने हुए हैं. इसलिए अभी की कहानी बाय एवरीथिंग वाली नहीं है. ज्यादा सटीक तस्वीर यह है कि कमाई दिखाने वाली मजबूत कंपनियों पर चुनिंदा दांव लगाया जाए और ग्लोबल रिस्क्स पर नजर रखी जाए.

डिसक्लेमर: यह जानकारी बाजार विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. यह निवेश सलाह नहीं है. किसी भी निवेश का फैसला अपनी जोखिम क्षमता और प्रमाणित वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर ही लेना चाहिए.

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