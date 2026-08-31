Market Forecast : क्या शेयर बाजार में आने वाला है बड़ा मूव? आज मार्केट किस तरफ जाएगा?  जानिए बाजार का क्या टूटेगा सपोर्ट 

Today Sensex Prediction: 31 अगस्त को सेंसेक्स 0.40 फीसदी और निफ्टी 0.39 फीसदी गिरकर बंद हुए. कच्चे तेल में तेजी, मध्य पूर्व तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों की आशंका ने बाजार पर दबाव बढ़ाया. अब 1 सितंबर को निफ्टी का 24000 स्तर निवेशकों के लिए बेहद अहम रहेगा.

निफ्टी के लिए 24000 की असली परीक्षा

कच्चे तेल की तेजी बढ़ाएगी बाजार की चिंता

फेड की दरों पर निवेशकों की नजर

निक्केई कमजोर कोस्पी में तेजी

बैंक निफ्टी बताएगा बाजार का मूड

शेयर बाजार में सितंबर की शुरुआत निवेशकों के लिए आसान नहीं रहने वाली है. सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर से कई बार संभलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन खरीदारी का दम आखिर तक कायम नहीं रह सका. निफ्टी 50 0.39 फीसदी की गिरावट के साथ 24,080 पर और सेंसेक्स 0.40 फीसदी टूटकर 76,957 पर बंद हुआ.

अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंगलवार को बाजार हरे निशान में खुलेगा या लाल निशान में. असली सवाल यह है कि क्या निफ्टी 24,000 के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा. अगर यह स्तर कमजोर होता है तो बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है.

मध्य पूर्व तनाव और कच्चा तेल बना सबसे बड़ा खतरा

31 अगस्त के कारोबार में बाजार की सबसे बड़ी चिंता मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और उसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल रही. तेल की कीमत बढ़ना भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए सीधा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है.

यही वजह है कि मंगलवार को निवेशकों की नजर सिर्फ शेयरों पर नहीं, बल्कि क्रूड के अगले मूव पर भी रहेगी. अगर तेल की कीमतें और ऊपर जाती हैं तो बाजार में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर डर फिर बढ़ सकता है.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब साफ है. तेल महंगा होने पर कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और कुछ सेक्टरों की कमाई पर दबाव आ सकता है. वहीं तेल से जुड़े कुछ कारोबारों पर इसका असर अलग तरह से दिखाई दे सकता है.

एशियाई बाजारों से भी मंगलवार को नहीं मिला मजबूत संकेत

भारत के लिए विदेशी बाजारों का संकेत भी मंगलवार की शुरुआत के मूड को प्रभावित कर सकता है. 31 अगस्त को जापान का निक्केई 225 0.14 फीसदी गिरकर 66,311 पर आ गया. ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.18 फीसदी गिरकर 9,076 पर बंद हुआ.

हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.46 फीसदी बढ़कर 6,820 पर पहुंचा. हांगकांग का हैंग सेंग मामूली नुकसान के साथ 25,566 पर रहा, जबकि शंघाई कंपोजिट 0.86 फीसदी बढ़कर 3,986 पर बंद हुआ. यानी एशियाई बाजारों में तस्वीर एकतरफा नहीं रही, लेकिन जापान और कुछ अन्य बाजारों की कमजोरी भारतीय निवेशकों को सतर्क रख सकती है.

फेड की ब्याज दर का डर क्यों बढ़ा?

वैश्विक बाजारों की चिंता केवल युद्ध और तेल तक सीमित नहीं है. वैश्विक बॉन्ड यील्ड में भी तेजी देखी गई है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श की मुद्रास्फीति को लेकर सख्त टिप्पणियों के बाद निवेशकों के बीच ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ी है.

रॉयटर्स के अनुसार, फेड की सितंबर में दर बढ़ाने की संभावना बाजार में करीब 60 फीसदी तक पहुंच गई है, जो पिछले सप्ताह 50 फीसदी से कम थी. साथ ही तेल की तेजी महंगाई को और बढ़ाने की आशंका पैदा कर रही है.

इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है. ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची रहने का डर बढ़ने पर निवेशक जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालने लगते हैं. यही वजह है कि मंगलवार को अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और फेड से जुड़ी खबरें बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी.

निफ्टी 24000 के नीचे गया तो क्या बदल सकता है?

31 अगस्त को निफ्टी ने कारोबारी सत्र में 23,993.60 का निचला स्तर भी देखा और आखिर में 24,080.40 पर बंद हुआ. यानी 24,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर सोमवार को लगभग टूट ही गया था.

यही मंगलवार का सबसे अहम तकनीकी संकेत बन सकता है. अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर टिकता है तो गिरावट के बाद खरीदारी लौटने की संभावना बनी रहेगी. लेकिन 24,000 के नीचे लगातार दबाव बना तो बाजार में कमजोरी और बढ़ सकती है.

दूसरी तरफ अगर शुरुआती दबाव के बाद निफ्टी वापस 24,100 के ऊपर मजबूती दिखाता है तो यह संकेत होगा कि निचले स्तरों पर खरीदार अभी पूरी तरह बाजार से बाहर नहीं हुए हैं. इसलिए मंगलवार को सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी का क्लोजिंग स्तर नहीं, बल्कि 24,000 के आसपास की चाल भी देखना जरूरी होगा.

बैंक निफ्टी पर क्यों रहेगी खास नजर?

मंगलवार को बैंक निफ्टी भी बाजार की दिशा समझने का एक महत्वपूर्ण संकेतक रहेगा. जब वैश्विक स्तर पर बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों की चिंता बढ़ती है तो बैंकिंग शेयरों में भी उतार चढ़ाव तेज हो सकता है.

31 अगस्त को बाजार की कमजोरी में बड़े शेयरों की बिकवाली की भूमिका रही. रॉयटर्स के मुताबिक एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट रही, जबकि व्यापक बाजार पर विदेशी संकेत, क्रूड और एमएससीआई से जुड़े बदलावों का असर दिखाई दिया.

इसलिए बैंक निफ्टी में मजबूती आती है तो बाजार को कुछ सहारा मिल सकता है. लेकिन अगर बैंकिंग शेयर भी दबाव में आते हैं तो निफ्टी की रिकवरी मुश्किल हो सकती है.

एमएससीआई बदलाव और विदेशी निवेश भी रहेंगे रडार पर

31 अगस्त के कारोबार में एमएससीआई रीबैलेंसिंग से जुड़ी गतिविधियों ने भी कुछ शेयरों में उतार चढ़ाव बढ़ाया. रॉयटर्स के मुताबिक अगस्त में भारतीय शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश 3.1 अरब डॉलर रहा, जो 23 महीने का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है. इसके बावजूद पूरे 2026 में भारत से अब तक 24.6 अरब डॉलर का नेट आउटफ्लो रहा है.

यह आंकड़ा एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता है. विदेशी पैसा पूरी तरह भारतीय बाजार से दूर नहीं है, लेकिन वैश्विक जोखिम बढ़ने पर उसकी दिशा तेजी से बदल सकती है. मंगलवार को रुपये, एफपीआई गतिविधि और बड़े शेयरों में विदेशी खरीदारी इसलिए अहम संकेत देगी.

निवेशकों के लिए मंगलवार का सबसे बड़ा सबक

1 सितंबर को बाजार के सामने एक साथ कई मोर्चे हैं. एक तरफ 24,000 के आसपास निफ्टी का तकनीकी सपोर्ट, दूसरी तरफ कच्चे तेल की तेजी, तीसरी तरफ अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता और चौथी तरफ मध्य पूर्व का तनाव.

इसका मतलब यह नहीं है कि मंगलवार को बाजार निश्चित तौर पर गिरेगा. बल्कि मौजूदा संकेत यह बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव तेज रह सकता है. ऐसे माहौल में केवल बाजार खुलते ही तेजी या गिरावट देखकर फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है.

आम निवेशक के लिए सबसे उपयोगी नजरिया यही होगा कि मंगलवार को निफ्टी 24,000 के आसपास कैसी प्रतिक्रिया देता है, बैंक निफ्टी किस दिशा में जाता है, क्रूड की कीमतों में क्या होता है और वैश्विक बॉन्ड यील्ड का रुख कैसा रहता है.

सबसे अहम बात यह है कि 24,000 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह गया है. सोमवार के कारोबार के बाद यह बाजार के भरोसे की परीक्षा का स्तर बन चुका है. अगर यहां खरीदार टिकते हैं तो सितंबर की शुरुआत में रिकवरी की गुंजाइश बन सकती है. अगर यह स्तर decisively टूटता है, तो निवेशकों को आगे की चाल में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी.

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