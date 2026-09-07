ईरान को बमों से नहीं, पैसे की नाकेबंदी से हराने की तैयारी? Operation Economic Outcast से भारत पर क्या पड़ेगा असर

The US plan to strangle Iran's economy: अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है. तेल निर्यात पर दबाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव से कच्चा तेल महंगा हो रहा है. इसका सीधा असर भारत के तेल बिल, एलपीजी और महंगाई पर पड़ सकता है.

ईरान की तेल कमाई पर अमेरिका की चोट

ब्रेंट क्रूड पहुंचा 96.80 डॉलर के पार

भारत का तेल आयात कितना सुरक्षित?

एलपीजी सप्लाई पर क्यों बढ़ा खतरा?

महंगा तेल आपकी जेब कैसे काटेगा?

ईरान की अर्थव्यवस्था को घेरने के लिए अमेरिका ने अब ऐसा दांव चला है जिसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रह सकता. अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ईरान की तेल कमाई, बैंकिंग और कारोबारी नेटवर्क को निशाना बना रहा है. इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने से सोमवार को ब्रेंट क्रूड 96.80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. सवाल यह है कि अगर यह दबाव लंबा चला तो भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई का क्या होगा?

अमेरिका ने 24 अगस्त 2026 को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया था. अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक इसका मकसद ईरान और उससे जुड़े लोगों के वैश्विक वित्तीय संपर्कों को काटना है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने इसे ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को खत्म करने वाला अभियान बताया था.

इस रणनीति का मतलब केवल ईरान पर कुछ नए प्रतिबंध लगाना नहीं है. अमेरिका तेल कारोबार, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े कारोबारियों, वित्तीय संस्थानों और उन नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ा रहा है जिनके जरिए तेहरान अंतरराष्ट्रीय कारोबार जारी रख सकता है. अमेरिकी ट्रेजरी ने 24 अगस्त को ईरान से जुड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबारियों पर भी कार्रवाई की थी.

यही वह बिंदु है जहां रिचर्ड गोल्डबर्ग की राय महत्वपूर्ण हो जाती है. एफडीडी के सीनियर एडवाइजर गोल्डबर्ग ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव की प्रभावी रणनीति बताया है. उनका तर्क है कि ईरान की कमाई और वित्तीय रास्तों को लगातार सीमित करके उसके लिए लंबे समय तक अपने सैन्य और रणनीतिक कार्यक्रमों को चलाना मुश्किल बनाया जा सकता है. लेकिन आज की तस्वीर बताती है कि मामला सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध तक नहीं रहा है.

ईरान का तेल निर्यात बुरी तरह दबाव में

रॉयटर्स की 1 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की क्रूड ऑयल लोडिंग मार्च के करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन से गिरकर अगस्त में केवल 2.20 लाख से 2.55 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ईरानी तेल की आवाजाही में अमेरिकी नाकेबंदी के कारण भारी गिरावट आई है.

यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि तेल ईरान के लिए सिर्फ निर्यात की वस्तु नहीं है. यही उसकी विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा जरिया है. तेल की बिक्री घटने का मतलब है कि सरकार के पास बाहर से सामान खरीदने, मुद्रा को स्थिर रखने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कम विदेशी मुद्रा बच सकती है.

रॉयटर्स की 6 सितंबर की रिपोर्ट में भी बताया गया कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव ने ईरान की तेल बिक्री और विदेशी मुद्रा तक पहुंच को काफी कमजोर किया है. हालांकि ईरान अब भी दबाव के बावजूद आर्थिक और राजनीतिक तौर पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है. यानी अमेरिकी रणनीति का अगला बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्थिक चोट ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए पर्याप्त होगी.

तेल महंगा हुआ तो भारत की मुश्किल बढ़ेगी

इस पूरी कहानी का सबसे अहम भारतीय एंगल तेल है. भारत दुनिया के बड़े कच्चे तेल उपभोक्ताओं में शामिल है और अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में ईरान को मिलने वाली आर्थिक चोट अगर वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित करती है तो भारत को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

आज 7 सितंबर को ब्रेंट क्रूड 96.80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. पिछले सप्ताह ब्रेंट में 7.8 फीसदी की तेजी आई थी. रॉयटर्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों पर हमलों और आवाजाही घटने से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है.

भारत सरकार के मुताबिक देश रोजाना करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है और करीब 40 देशों से क्रूड खरीदता है. सरकार का कहना है कि विविधीकरण के कारण अब करीब 70 फीसदी क्रूड आयात ऐसे रास्तों से आ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर हैं. पहले यह आंकड़ा करीब 55 फीसदी था.

यह भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि भारत सीधे ईरान से कितना तेल खरीद रहा है. अगर दुनिया के किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र से सप्लाई कम होती है तो वैश्विक कीमत बढ़ती है और उसका असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है. यानी ईरान से भारत की सीधी खरीद कम भी हो, फिर भी ईरान संकट भारतीय जेब को प्रभावित कर सकता है.

एलपीजी को लेकर भारत की असली चिंता

कच्चे तेल के अलावा एलपीजी इस कहानी का दूसरा बड़ा भारतीय एंगल है. भारत सरकार ने मार्च 2026 में बताया था कि देश अपनी एलपीजी खपत का करीब 60 फीसदी आयात करता है. इनमें से करीब 90 फीसदी आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है. यही आंकड़ा बताता है कि भारत के लिए होर्मुज का महत्व केवल कच्चे तेल तक सीमित नहीं है.

सरकार ने सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के कदम उठाए थे. इन उपायों के बाद घरेलू एलपीजी उत्पादन करीब 25 फीसदी बढ़ा और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी गई.

इसका सीधा मतलब आम परिवार के लिए यह है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई बाधित होती है तो एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमत और शिपिंग लागत पर दबाव आ सकता है. लंबे समय तक संकट रहने पर इसका असर घरेलू सिलेंडर की कीमतों और सरकार की सब्सिडी लागत दोनों पर दिखाई दे सकता है.

भारत ने ईरान से तेल खरीदना भी शुरू किया था

ईरान और भारत का ऊर्जा रिश्ता इस समय एक और वजह से महत्वपूर्ण है. इकोनॉमिक टाइम्स की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अप्रैल में करीब 40 लाख बैरल ईरानी क्रूड हासिल किया था. यह करीब सात साल के बाद ईरान से भारत को हुई बड़ी सप्लाई थी और उस समय यह भारत के कुल तेल आयात का करीब 7 फीसदी थी. लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण आगे ईरानी सप्लाई प्रभावित हो सकती है. यहां भारत के लिए एक दिलचस्प स्थिति बनती है.

अगर ईरानी तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सामान्य तरीके से लौटता है तो इससे वैश्विक सप्लाई बढ़ सकती है और तेल की कीमतों को राहत मिल सकती है. लेकिन अगर ईरान का तेल लंबे समय तक बाजार से बाहर रहता है तो भारत को दूसरे स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है. यानी ईरान का संकट भारत के लिए सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं बल्कि खरीद लागत का भी सवाल है.

क्या चीन के लिए भी बढ़ा संकट?

ईरान के तेल कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक चीन है. इसलिए अमेरिकी रणनीति की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन ईरानी तेल के साथ क्या करता है. रॉयटर्स की 7 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में चीन का समुद्री क्रूड आयात 71.4 लाख बैरल प्रतिदिन रहा. यह जुलाई के 69.3 लाख बैरल प्रतिदिन से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ईरान संघर्ष से पहले के 114.1 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर से करीब 40 फीसदी कम था. चीन ने इस कमी की भरपाई के लिए रूस से समुद्री रास्ते से करीब 16.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया.

इसका मतलब साफ है. अगर चीन को ईरानी तेल आसानी से नहीं मिलता है तो वह रूस और दूसरे सप्लायरों की तरफ ज्यादा जा सकता है. इससे वैश्विक तेल कारोबार की दिशा बदल सकती है और भारत जैसे खरीदारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

ओपेक प्लस का फैसला भी भारत के लिए अहम

तेल बाजार में राहत की उम्मीद इस बात पर भी टिकी होती है कि ओपेक प्लस अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाता है या नहीं. 6 सितंबर को हुई ओपेक प्लस बैठक में अक्टूबर के लिए मौजूदा तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया. रॉयटर्स के मुताबिक संगठन ने फिलहाल अपनी नीति को जस का तस रखने का फैसला किया है. अगली बैठक 4 अक्टूबर को होनी है. यानी ईरान और होर्मुज से सप्लाई जोखिम बढ़ रहा है, लेकिन ओपेक प्लस की तरफ से फिलहाल ऐसा बड़ा अतिरिक्त उत्पादन फैसला नहीं आया है जो बाजार में अचानक ज्यादा तेल ला सके.यही वजह है कि तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

महंगा तेल भारत में आम आदमी को कैसे प्रभावित करेगा?

इस कहानी का सबसे सीधा असर पेट्रोल पंप पर दिखाई देना जरूरी नहीं है. तेल महंगा होने का असर अर्थव्यवस्था में कई रास्तों से पहुंचता है. सबसे पहले परिवहन महंगा होता है. ट्रक, बस, जहाज और हवाई परिवहन की लागत बढ़ती है. इसके बाद सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की लागत बढ़ती है.

इसका असर सब्जी, फल, दूध, पैकेज्ड फूड और रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमत पर पड़ सकता है. इसके अलावा पेट्रोकेमिकल आधारित उत्पाद, प्लास्टिक, पेंट, टायर और केमिकल उद्योगों की लागत भी प्रभावित हो सकती है. यानी अगर तेल की तेजी कुछ दिनों की है तो असर सीमित रह सकता है. लेकिन अगर यह कई सप्ताह या महीनों तक बनी रहती है तो महंगाई पर दबाव ज्यादा गंभीर हो सकता है.

रुपये और शेयर बाजार पर भी नजर जरूरी

महंगा तेल भारत के लिए इसलिए भी चुनौती है क्योंकि इससे देश का आयात बिल बढ़ सकता है. ज्यादा डॉलर तेल खरीदने में खर्च होने का मतलब रुपये पर भी दबाव बढ़ सकता है. दूसरी तरफ तेल की कीमत बढ़ने से एयरलाइन, पेंट, टायर, केमिकल और लॉजिस्टिक्स जैसी कई कंपनियों के खर्च बढ़ सकते हैं.

इसी समय भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की गतिविधि भी नजर में है. सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से 7443 करोड़ रुपये निकाले थे. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बढ़ते क्रूड, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और मजबूत डॉलर जैसे कारणों ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला. इसलिए ईरान की खबर का असर सिर्फ विदेश नीति पेज तक सीमित नहीं है. इसका एक रास्ता तेल बाजार से होकर रुपये और शेयर बाजार तक भी जाता है.

क्या अमेरिका की रणनीति सच में ईरान को झुका पाएगी?

यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है. अमेरिका के पास आर्थिक दबाव बढ़ाने की ताकत है और शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि ईरान का तेल कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लेकिन आर्थिक दबाव अपने आप राजनीतिक बदलाव की गारंटी नहीं देता.

रॉयटर्स की 6 सितंबर की रिपोर्ट में भी ईरान के भीतर इस बात के संकेत मिले कि आर्थिक दबाव बढ़ने के बावजूद वहां की सत्ता अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है. ईरान ने आर्थिक मुश्किलों से निपटने की बात कही है और किसी बाहरी दबाव के बजाय घरेलू स्तर पर सुधार करने पर जोर दिया है. यही ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की सबसे बड़ी परीक्षा होगी.

अगर तेल निर्यात लंबे समय तक बंद रहता है, विदेशी मुद्रा की कमी बढ़ती है और चीन समेत प्रमुख खरीदारों के लिए भुगतान और शिपिंग मुश्किल होती है तो आर्थिक दबाव और गहरा सकता है. लेकिन अगर ईरान वैकल्पिक रास्ते खोज लेता है और चीन तथा दूसरे कारोबारी उसके साथ सीमित कारोबार जारी रखते हैं तो अमेरिकी रणनीति का असर उतना निर्णायक नहीं भी हो सकता है.

आज भारत को किन पांच चीजों पर नजर रखनी चाहिए?

1-सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत पर नजर जरूरी है. 100 डॉलर के आसपास या उससे ऊपर लंबे समय तक रहने वाला तेल भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय होगा.

2-दूसरा संकेत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकरों की आवाजाही है. रॉयटर्स के मुताबिक 7 सितंबर को वहां औसतन करीब 10 कमोडिटी जहाज प्रतिदिन गुजर रहे थे, जो मई के बाद सबसे निचला स्तर था.

3-तीसरा संकेत ईरान के तेल निर्यात का है. अगर वहां से सप्लाई दोबारा तेजी से शुरू होती है तो बाजार को राहत मिल सकती है.

4-चौथा संकेत चीन की खरीद है. चीन अगर ईरानी तेल से दूर रहता है तो ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन वैश्विक तेल कारोबार में सप्लाई की दिशा भी बदल सकती है.

5-पांचवां और आम आदमी के लिए सबसे अहम संकेत एलपीजी और ईंधन की घरेलू कीमतें हैं.

भारत के लिए असली खतरा और सुरक्षा कवच

भारत की सबसे बड़ी ताकत इस समय उसका तेल सप्लाई नेटवर्क है. सरकार के अनुसार देश अब करीब 40 देशों से क्रूड खरीदता है और लगभग 70 फीसदी क्रूड आयात होर्मुज के बाहर के रास्तों से आ रहा है.

लेकिन एलपीजी में तस्वीर ज्यादा संवेदनशील है. करीब 60 फीसदी एलपीजी खपत आयात से पूरी होती है और इन आयातों में करीब 90 फीसदी होर्मुज के रास्ते आता है. इसलिए भारत के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा या नहीं. असली सवाल यह है कि यह आर्थिक और सैन्य टकराव कितने समय तक चलता है.

अगर संकट जल्दी खत्म होता है तो तेल बाजार में राहत लौट सकती है. लेकिन अगर होर्मुज में आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है, ईरानी तेल बाजार से बाहर रहता है और ओपेक प्लस अतिरिक्त सप्लाई नहीं बढ़ाता है, तो महंगे तेल का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा गहरा हो सकता है.

आम भारतीय के लिए इसका मतलब साफ है. ईरान की लड़ाई दूर जरूर है, लेकिन इसकी कीमत पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर, सामान की ढुलाई, महंगाई और निवेश तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं रहा. यह आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब के लिए भी नजर रखने वाली बड़ी खबर बन चुका है.

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