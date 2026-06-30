मंडे की मंदी क्या बाजार क्रैश होने की शुरुआत है या मौका? सेंसेक्स-निफ्टी की गिरावट के बीच एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी

Today stock market crash or correction: सोमवार को बाजार में मंदी के रुख के बाद आज यानी मंगलवार 30 जून को निवेशकों के लिए सतर्क रहने का दिन है. सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट के बीच,आज का बाजार ग्लोबल संकेतों और घरेलू स्तर पर होने वाले बदलावों से तय होगा.

सोमवार को जब आपने अपने पोर्टफोलियो को लाल निशान में देखा होगा, तो यकीनन दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई होंगी. 29 जून को घरेलू शेयर बाजार में जो सुस्ती और गिरावट देखी गई, उसने आम मिडिल क्लास निवेशक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब थोड़ा रुक जाना चाहिए? सोमवार की इस गिरावट का सीधा असर आज मंगलवार यानी 30 जून के बाजार पर पड़ने वाला है. मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय बताते हैं कि सुबह 9:15 बजे ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठने वाले हैं, तो आपको यह समझना होगा कि इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है और आज आपकी जेब पर इसका क्या असर हो सकता है.

सोमवार को बाजार में क्यों पसरा सन्नाटा और कहां जाकर थमी गाड़ी?

सप्ताह के पहले ही दिन बाजार का मूड थोड़ा उखड़ा-उखड़ा नजर आया. सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लाल निशान में सिमट गया. दिनभर बाजार में मुनाफावसूली का दौर चलता रहा, जिससे बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों पर सबसे ज्यादा दवाब देखने को मिला. नए निवेशकों के लिए यह स्थिति थोड़ी डराने वाली हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद अचानक आई यह गिरावट एक कड़ा रियल्टी चेक है.

मंगलवार को किन बड़े फैक्टर्स पर टिकी रहेगी दलाल स्ट्रीट की नजर?

अब सवाल यह है कि 30 जून को क्या होगा? कल का बाजार पूरी तरह से तीन बड़े मोर्चों पर काम करेगा. पहला, अमेरिकी बाजारों का रुख और वहां से आने वाले आर्थिक आंकड़े. दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई (FII) की बिकवाली का पैटर्न. अगर विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना जारी रखा, तो कल सुबह भी बाजार पर दबाव दिख सकता है. इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में आ रहा उतार-चढ़ाव भी घरेलू बाजार के सेंटिमेंट को हिलाने की ताकत रखता है.

यह कोई परमानेंट क्रैश नहीं है तो क्या है?

देव का एक अंदरूनी आंकलन यह भी है कि जून महीने के आखिरी दिनों में अक्सर बड़े फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को री-बैलेंस करते हैं. इसे "विंडो ड्रेसिंग" भी कहा जाता है. सोमवार की गिरावट और मंगलवार की संभावित हलचल के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि कंपनियां तिमाही खत्म होने से पहले अपने खातों और निवेश को दुरुस्त कर रही हैं. यह कोई परमानेंट क्रैश नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट-टर्म एडजस्टमेंट है जिसे देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है.

छोटे निवेशकों के लिए अब आगे की क्या है राह?

इस उतार-चढ़ाव का सीधा मतलब यह है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस मामूली गिरावट से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इतिहास गवाह है कि बाजार जब भी थोड़ा पीछे हटता है, तो वह अच्छे शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीदने का मौका देता है. लेकिन हां, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ आजमाते हैं, तो मंगलवार को आपको बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. बिना स्टॉप-लॉस के कल के बाजार में उतरना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

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