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गोल्ड में चढ़ाव का दौर क्या खत्म हो गया? एक्सपर्ट से जानें सितंबर में और गिरावट आएगी या फिर सोना बदलेगा चाल?

Buy gold now or wait: सोना 1.56 लाख रुपये के करीब आने के बाद खरीदारों की उलझन बढ़ गई है. 31 अगस्त को 24 कैरेट सोने में 3,050 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई. सितंबर में कीमत और घटेगी या फिर तेजी लौटेगी, इसे वैश्विक संकेत और ब्याज दरें तय करेंगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2026, 07:32 AM IST

गोल्ड में चढ़ाव का दौर क्या खत्म हो गया? एक्सपर्ट से जानें सितंबर में और गिरावट आएगी या फिर सोना बदलेगा चाल?

सितंबर में और गिरेगा भाव या फिर महंगा हो जाएगा सोना (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

  • सोना 3050 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता
  • 24 कैरेट का भाव 1.56 लाख
  • सितंबर में कीमतों पर नजर जरूरी
  • डॉलर और ब्याज दरों का असर

सोने की कीमत करीब 1.56 लाख रुपये के आसपास पहुंचने के बाद खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गिरावट को खरीदारी का मौका माना जाए या सितंबर में और सस्ता सोना मिलने का इंतजार किया जाए. 31 अगस्त की गिरावट ने इस सवाल को और बड़ा कर दिया है. सोने में लगातार तेजी देखने के बाद अब कीमत में नरमी आई है. राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट सोना 31 अगस्त को 1,56,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि शुक्रवार को यह 1,59,820 रुपये था. यानी एक ही कारोबारी सत्र में 3,050 रुपये की कमी आई.  

31 अगस्त को सोने की कीमत में आई गिरावट को सिर्फ एक दिन की सामान्य हलचल मानना ठीक नहीं होगा. बाजार में पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद मुनाफावसूली देखने को मिली है. एचडीएफसी स्काई के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का राष्ट्रीय भाव 1,56,770 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जो शुक्रवार के 1,59,820 रुपये के मुकाबले 3,050 रुपये कम है. 22 कैरेट सोना भी 2,800 रुपये गिरकर 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अगस्त को कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.23 फीसदी गिरकर 4,474.30 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में भी 0.91 फीसदी की कमजोरी दिखी और भाव 1,54,520 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आया. रिपोर्ट में सोने की कमजोरी की एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयर केविन वार्श की महंगाई को लेकर सख्त टिप्पणी के बाद हुई मुनाफावसूली को बताया गया है. यानी मौजूदा गिरावट के पीछे सिर्फ भारत में सोने की मांग नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत भी अहम हैं. तो चलिए सराफा बाजार सितंबर में क्या रंग दिखाएगा कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से सझते हैं.

31 अगस्त की गिरावट खरीदार के लिए कितनी बड़ी राहत

अगर किसी व्यक्ति को 100 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदना है, तो 3,050 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट का मतलब करीब 30,500 रुपये कम बेस गोल्ड कीमत है. हालांकि ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक को यह पूरा अंतर सीधे बचत के तौर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी शामिल होते हैं.

मिंट के 31 अगस्त के आंकड़ों में दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव 1,41,488 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया. इससे यह भी साफ होता है कि अलग-अलग शहरों और विक्रेताओं के भाव में अंतर हो सकता है.  

इसलिए खरीदार के लिए केवल राष्ट्रीय भाव देखकर फैसला करना सही नहीं होगा. जिस शहर में खरीदारी करनी है, वहां का ज्वेलर रेट, मेकिंग चार्ज और अंतिम बिल देखना ज्यादा जरूरी है.

सितंबर में और गिरावट आएगी या फिर सोना पलट सकता है?

यहीं पर खरीदार की असली दुविधा शुरू होती है. मनीकंट्रोल के मुताबिक, सोने के लिए 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास सपोर्ट और 1,61,000 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस बताया गया है. जब तक कीमत 1,61,000 रुपये के नीचे रहती है, शॉर्ट टर्म नजरिया सावधानी वाला से कमजोर बना रह सकता है.  

इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि सितंबर में सोना निश्चित तौर पर 1.53 लाख रुपये तक गिर जाएगा. बाजार में सपोर्ट का मतलब संभावित सहारा है, गारंटी नहीं. दूसरी तरफ अगर सोना फिर 1,61,000 रुपये के ऊपर मजबूती से जाता है, तो मौजूदा गिरावट को सिर्फ अस्थायी करेक्शन मानने की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे में जो खरीदार केवल और गिरावट के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें बाद में ज्यादा कीमत पर खरीदारी करनी पड़ सकती है.

अमेरिका की ब्याज दरें क्यों बन सकती हैं सबसे बड़ा फैक्टर?

सितंबर में सोने की दिशा समझने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और महंगाई से जुड़े संकेतों पर नजर रखना जरूरी होगा. 31 अगस्त की बाजार चाल में भी फेड की सख्त नीति की आशंका का असर दिखाई दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, केविन वार्श की टिप्पणियों के बाद सितंबर में 25 बेसिस प्वाइंट की दर बढ़ोतरी की संभावना करीब 57 फीसदी तक पहुंच गई थी, जो एक दिन पहले करीब 35 फीसदी थी. इसके साथ अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड करीब 4.7 फीसदी तक पहुंची और डॉलर में भी मजबूती आई.  

सोने पर इसका असर इसलिए पड़ता है क्योंकि ब्याज दरें और बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर बिना ब्याज देने वाली संपत्ति के तौर पर सोने की आकर्षकता प्रभावित हो सकती है. वहीं अगर आगे चलकर दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं, तो सोने को फिर सपोर्ट मिल सकता है.

रुपये की चाल भी भारतीय खरीदार के लिए अहम

भारत में सोने की कीमत केवल अंतरराष्ट्रीय गोल्ड प्राइस से तय नहीं होती. डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी घरेलू कीमत को प्रभावित करती है. 31 अगस्त को रुपया डॉलर के मुकाबले 95.1625 पर बंद हुआ और करीब चार सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा. रॉयटर्स के अनुसार, इक्विटी से जुड़े प्रवाह और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समर्थन से रुपये को सहारा मिला. 

अगर रुपया मजबूत रहता है और अंतरराष्ट्रीय सोना भी दबाव में आता है, तो घरेलू कीमत में गिरावट का असर कुछ ज्यादा दिखाई दे सकता है. इसके उलट रुपये में कमजोरी आती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना स्थिर रहने के बावजूद भारत में कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची रह सकती हैं.

त्योहार और शादी की खरीदारी ने बढ़ाई मुश्किल

सोने की कहानी सिर्फ चार्ट और ब्याज दरों की नहीं है. भारत में त्योहार और शादी की खरीदारी भी कीमत के फैसले को प्रभावित करती है. एचडीएफसी स्काई के अनुसार, कीमतों में गिरावट के बावजूद रिटेल स्तर पर फिजिकल डिमांड बनी हुई है और देश के कई हिस्सों में शादी तथा त्योहारी सीजन ज्वेलरी काउंटर पर खरीदारी को सपोर्ट कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, हाल की गिरावट के बाद सोना करीब दो सप्ताह के सबसे किफायती स्तरों में पहुंचा है, जिससे कीमत स्थिर होने पर रिटेल खरीदारी बढ़ सकती है. 

देव कहते हैं कि यही वह एंगल है जो आम खरीदार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. अगर खरीदारी शादी या किसी तय कार्यक्रम के लिए करनी ही है, तो पूरे बजट को एक ही दिन लगाने के बजाय चरणबद्ध खरीदारी जोखिम को कम कर सकती है.

अभी खरीदें या सितंबर तक इंतजार करें?

देव कहते हैं अगर सोना निवेश के लिए खरीदना है और तुरंत जरूरत नहीं है, तो 1 सितंबर के स्तर पर पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय सितंबर में कीमत की चाल देखने की रणनीति ज्यादा संतुलित हो सकती है. खासकर 1,53,500 रुपये के आसपास का स्तर बाजार के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है.

लेकिन अगर शादी या किसी निश्चित तारीख के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, तो सिर्फ कुछ हजार रुपये और सस्ता होने के अनुमान पर पूरी खरीदारी टालना जोखिम भरा हो सकता है. सोना वापस 1,61,000 रुपये के ऊपर चला गया तो इंतजार करने वाले खरीदार को ऊंचे भाव पर खरीदना पड़ सकता है.  

ऐसे खरीदार के लिए एक व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि जरूरत की कुल मात्रा का कुछ हिस्सा अभी खरीदा जाए और बाकी खरीदारी सितंबर की कीमत देखकर की जाए. इससे अगर कीमत नीचे आती है तो औसत खरीद भाव कम करने का मौका रहेगा और अगर तेजी लौटती है तो पूरी खरीदारी महंगे भाव पर करने की मजबूरी नहीं होगी.

निवेशक और ज्वेलरी खरीदार की रणनीति अलग होनी चाहिए?

देव कहते हैं यह फर्क समझना बेहद जरूरी है. निवेशक के लिए सोने की कीमत, वैश्विक ब्याज दरें, डॉलर, केंद्रीय बैंकों की खरीद और लंबी अवधि का नजरिया ज्यादा मायने रखता है. वहीं ज्वेलरी खरीदार के लिए मेकिंग चार्ज, शुद्धता, जीएसटी और खरीदारी की तारीख ज्यादा महत्वपूर्ण है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2026 के मिड ईयर आउटलुक के अनुसार, भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और यहां सालाना नेट डिमांड करीब 800 टन है. साथ ही भारत को अपनी सोने की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है.  इसका मतलब यह है कि भारतीय बाजार में घरेलू मांग मजबूत होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कीमत और रुपये की चाल का असर बना रहेगा.

सबसे बड़ा रिस्क क्या है?

इस समय सबसे बड़ी गलती यह होगी कि खरीदार यह मान ले कि 1.56 लाख के आसपास पहुंचने के बाद सोना निश्चित तौर पर और सस्ता ही होगा. बाजार में ऐसा कोई नियम नहीं है.

31 अगस्त की गिरावट के बाद तस्वीर फिलहाल सावधानी वाली है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ती है, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर नरमी आती है या भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ता है, तो सोने में फिर तेजी लौट सकती है. दूसरी तरफ मजबूत डॉलर, ऊंची बॉन्ड यील्ड और मुनाफावसूली कीमत पर दबाव बनाए रख सकते हैं. 

इसलिए सितंबर को सिर्फ सस्ता सोना मिलने की उम्मीद वाला महीना मानना ठीक नहीं होगा. यह फैसला करने का महीना ज्यादा हो सकता है कि मौजूदा गिरावट टिकती है या बाजार फिर ऊपर की तरफ मुड़ता है.

खरीदारों को क्या समझना होगा?

1 सितंबर 2026 को करीब 1.56 लाख रुपये के आसपास आया 24 कैरेट सोना पहले की तुलना में सस्ता जरूर हुआ है, लेकिन इसे अंतिम निचला स्तर मानना जल्दबाजी होगी. 31 अगस्त की 3,050 रुपये की गिरावट खरीदार को राहत देती है, मगर सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व, डॉलर, रुपये और अंतरराष्ट्रीय सोने की चाल पर नजर रखना जरूरी होगा.  

अगर खरीदारी जरूरी है तो पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय हिस्सों में खरीदारी करना व्यावहारिक विकल्प हो सकता है. अगर तुरंत जरूरत नहीं है तो 1,53,500 रुपये के आसपास के सपोर्ट और 1,61,000 रुपये के रेजिस्टेंस के बीच बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार किया जा सकता है. 

सबसे अहम बात यह है कि सोना खरीदने का सही समय हर खरीदार के लिए एक जैसा नहीं होता. शादी के लिए खरीदने वाले और पांच साल के निवेश के लिए खरीदने वाले की रणनीति अलग होगी.

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