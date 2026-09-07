नोएडा बनने जा रहा भारत का ब्रांडेड रेजिडेंस कैपिटल? ट्रंप टावर्स से एली साब तक, ग्लोबल लक्ज़री ब्रांडों की एंट्री क्या दे रही संकेत

Noida luxury real estate market: नोएडा लक्जरी घरों के केंद्र के रूप में उभर रहा है. ट्रंप, जैकब एंड कंपनी और एली साब जैसे नाम यहां ब्रांडेड रेजिडेंस ला रहे हैं. असर अमीर खरीदारों पर नहीं, बल्कि शहर की प्रॉपर्टी पहचान पर पड़ सकता है.

नोएडा में अब सिर्फ आलीशान फ्लैट नहीं बिक रहे, उनके साथ दुनिया के बड़े लक्जरी ब्रांड का नाम भी बिक रहा है. सवाल इसलिए बड़ा है कि क्या नोएडा आने वाले समय में भारत की ब्रांडेड रेजिडेंस राजधानी बन सकता है? ट्रंप, जैकब एंड कंपनी और एली साब जैसे नामों की मौजूदगी ने नोएडा के लक्जरी रियल एस्टेट बाजार को नई पहचान दी है. लेकिन इसका असली असर सिर्फ करोड़ों रुपये के घर खरीदने वालों तक सीमित नहीं रहेगा. शहर की जमीन, आसपास के प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

नोएडा में एक साथ पहुंचे ग्लोबल लक्जरी नाम

ब्रांडेड रेजिडेंस का मतलब सिर्फ किसी बड़े नाम वाली बिल्डिंग नहीं है. इसमें आमतौर पर ब्रांड की डिजाइन फिलॉसफी, खास इंटीरियर, सर्विस और लाइफस्टाइल सुविधाओं को घर के अनुभव का हिस्सा बनाया जाता है.

नोएडा में ट्रंप ब्रांडेड रेजिडेंस की मौजूदगी पहले ही इस सेगमेंट को अलग पहचान दे चुकी है. ट्रंप टावर्स नोएडा प्रोजेक्ट का आधिकारिक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर UPRERAPRJ794824/10/2025 है और इसका प्रोजेक्ट नाम एम3एम द कलिनन टू है.

इसके बाद जैकब एंड कंपनी की एंट्री ने लक्जरी घरों की इस दौड़ को और दिलचस्प बनाया. एम3एम जैकब एंड कंपनी रेजिडेंस सेक्टर 97, नोएडा में है और इसका रेरा नंबर UPRERAPRJ690055/10/2025 बताया गया है.

एली साब ने भी नोएडा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. स्मार्टवर्ल्ड और एली साब की साझेदारी वाला प्रोजेक्ट सेक्टर 98 में है. एली साब की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस डेवलपमेंट में 200 तीन और चार बेडरूम रेजिडेंस के साथ 480 एक और दो बेडरूम अपार्टमेंट होंगे. परियोजना करीब 6 एकड़ में फैली है और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

दिल्ली एनसीआर पहले से ब्रांडेड रेजिडेंस में सबसे आगे

यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है. नोएसिस की 2025 की ब्रांडेड रेजिडेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक आठ प्रमुख शहरों में 34 ऑपरेशनल और प्लान्ड ब्रांडेड रेजिडेंस स्कीम थीं. इनमें दिल्ली एनसीआर सात स्कीम और करीब 2,500 यूनिट के साथ सबसे आगे था.

इसका मतलब यह है कि नोएडा की कहानी अकेली नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में लक्जरी घरों की मांग बढ़ रही है. लेकिन नोएडा के मामले में खास बात यह है कि एक ही इलाके में अलग-अलग ग्लोबल ब्रांड तेजी से दिखाई देने लगे हैं. इसी वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टरों को लेकर लक्जरी रियल एस्टेट की तस्वीर तेजी से बदल रही है.

महंगे घरों का बाजार आखिर इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा?

इसके पीछे सिर्फ दिखावे की वजह नहीं है. भारत में महंगे घरों की मांग वास्तव में बढ़ी है. नाइट फ्रैंक इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2025 में देश के आठ प्रमुख शहरों में एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले 1,75,091 घर बिके. यह कुल आवासीय बिक्री का करीब 50 फीसदी था और इस श्रेणी की बिक्री सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ी.

यानी बाजार में पैसा रखने वाले खरीदार अब सिर्फ बड़ा घर नहीं चाहते. वे बेहतर लोकेशन, प्राइवेसी, सर्विस, डिजाइन और अलग पहचान के लिए ज्यादा भुगतान करने को भी तैयार हैं. यही वह जगह है जहां ब्रांडेड रेजिडेंस का मॉडल काम करता है. घर एक प्रॉपर्टी से आगे बढ़कर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन जाता है.

ब्रांड का नाम कीमत बढ़ाता है, लेकिन खरीदार सावधान रहें

ब्रांडेड रेजिडेंस का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि घर के साथ एक इंटरनेशनल नाम जुड़ा होता है. नोएसिस से जुड़े 2025 के आंकड़ों में इस सेगमेंट में करीब 20 से 35 फीसदी प्राइस प्रीमियम का उल्लेख किया गया है. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी. ज्यादा कीमत का मतलब यह नहीं कि प्रॉपर्टी का रिटर्न भी उसी अनुपात में ज्यादा होगा.

खरीदार को यह देखना होगा कि अतिरिक्त कीमत में वास्तव में क्या मिल रहा है. डिजाइन, मेंटेनेंस, कंसीयर्ज सर्विस, क्लब सुविधाएं, प्राइवेसी और ब्रांड की दीर्घकालिक वैल्यू कितनी है. सिर्फ नाम देखकर करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी खरीदना समझदारी नहीं होगी.

नोएडा वालों के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर ग्लोबल ब्रांड लगातार नोएडा में आते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर शहर की इमेज पर पड़ेगा. जिस नोएडा को कभी मुख्य रूप से आईटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर और अपेक्षाकृत किफायती एनसीआर हाउसिंग के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब प्रीमियम और अल्ट्रा लक्जरी शहर के रूप में मजबूत हो सकती है. मनीकंट्रोल ने भी जनवरी 2026 में रिपोर्ट किया था कि नोएडा अब एचएनआई, एनआरआई, उद्यमियों और अन्य हाई एंड खरीदारों को आकर्षित कर रहा है.

इसका अप्रत्यक्ष फायदा आसपास के कारोबारों को भी मिल सकता है. प्रीमियम रिटेल, रेस्टोरेंट, होटल, इंटीरियर, सिक्योरिटी, होम मैनेजमेंट और लक्जरी सर्विसेज की मांग बढ़ सकती है. यानी महंगे घरों की यह कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिनके पास करोड़ों रुपये हैं. शहर में बनने वाला नया लक्जरी इकोसिस्टम नौकरियों और छोटे कारोबारों के लिए भी अवसर पैदा कर सकता है.

असल मुकाबला अब घरों का नहीं, अनुभव का है

नोएडा के ब्रांडेड रेजिडेंस बाजार का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि यहां डेवलपर अब सिर्फ फ्लैट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे. वे एक पूरा अनुभव बेच रहे हैं. एली साब का मॉडल फैशन और इंटीरियर को जोड़ता है. जैकब एंड कंपनी लक्जरी वॉच और ज्वेलरी की पहचान को रेजिडेंशियल डिजाइन से जोड़ रही है. ट्रंप का नाम वैश्विक लक्जरी ब्रांडिंग और प्रीमियम रेजिडेंशियल पहचान के साथ आता है.

यही नोएडा का नया प्रयोग है. अगर आने वाले वर्षों में और इंटरनेशनल फैशन, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल या डिजाइन ब्रांड यहां आते हैं, तो नोएडा की पहचान सिर्फ दिल्ली से सटे शहर की नहीं रहेगी. वह भारत के ग्लोबल लक्जरी लिविंग मैप पर अलग जगह बना सकता है.

खरीदार के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होना चाहिए?

अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो केवल यह मत पूछिए कि बिल्डिंग के बाहर किस ब्रांड का नाम लिखा है. यह भी जांचिए कि उस ब्रांड की भूमिका वास्तव में क्या है, प्रोजेक्ट का रेरा स्टेटस क्या है, डेवलपर कौन है, सर्विस कौन देगा और भविष्य में मेंटेनेंस की लागत कितनी हो सकती है.

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