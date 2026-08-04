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क्या सोना छोड़कर शेयर में पैसा लगाने का वक्त आ गया है? निफ्टी-गोल्ड रेशियो का सीक्रेट फॉर्मूले ने दिया बंपर कमाई का इशारा

Share market vs gold investment: निफ्टी और सोने का अनुपात गिरकर 1.70 पर आ गया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या निवेशकों के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाने का यह सही समय है या सोना अभी भी सुरक्षित विकल्प है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 04, 2026, 05:20 PM IST

क्या सोना छोड़कर शेयर में पैसा लगाने का वक्त आ गया है? निफ्टी-गोल्ड रेशियो का सीक्रेट फॉर्मूले ने दिया बंपर कमाई का इशारा

निवेश से पहले जानिए क्या कह रहा है निफ्टी-गोल्ड रेशियो (फोटो एआई)

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  • निफ्टी गोल्ड अनुपात में आई गिरावट
  • शेयरों में निवेश का सुनहरा मौका
  • बाजार विशेषज्ञों की नई राय
  • सोने और शेयरों की जंग

जब भी बाजार में उतार-चढ़ाव आता है, आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित कहां रहेगी. लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि पैसे शेयरों में लगाएं या फिर हमेशा से भरोसेमंद माने जाने वाले सोने में अपनी तिजोरी भरें. अब मिंट के हवाले से एक बेहद दिलचस्प और काम की रिपोर्ट सामने आई है, जो इस उलझन को काफी हद तक सुलझा सकती है. बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी 50 और सोने का यह खास अनुपात इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकता है.

क्या है निफ्टी गोल्ड अनुपात और क्यों मची है हलचल?

आम भाषा में समझें तो यह अनुपात इस बात का हिसाब लगाता है कि शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक यानी निफ्टी 50, एक ग्राम सोने के मुकाबले किस कीमत पर ट्रेड कर रहा है. हाल ही में यह अनुपात घटकर 1.70 के स्तर पर आ गया है. ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो जब यह आंकड़ा बहुत नीचे जाता है, तो इसका साफ मतलब होता है कि सोने की तुलना में शेयर बाजार में शेयरों के भाव काफी आकर्षक और सस्ते हो चुके हैं. जानकारों का मानना है कि जब यह अनुपात दो से ऊपर जाने लगता है, तो बाजार में तेजी और निवेशकों के भरोसे का नया दौर शुरू हो सकता है.

बाजार की सुस्ती के बीच क्यों मिल रहे हैं बड़े संकेत?

मंगलवार को जब शेयर बाजार में एक अजीब सा नजारा देखने को मिला, जहां सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा था लेकिन निफ्टी में गिरावट थी, तब इस अनुपात ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चॉइस ब्रोकिंग के आमिर मकदा का कहना है कि यह अनुपात अपने निचले स्तरों से सुधर रहा है. हालांकि, उनका यह भी मानना है कि पूरी तरह से किसी नए बुल रन या तेजी का भरोसा करने से पहले हमें कुछ और हफ्तों के आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि बाजार में सचमुच बड़ी रिकवरी आ रही है या नहीं.

जानकारों की राय और आम निवेशकों पर इसका असर

इस पूरी स्थिति का आम आदमी की जेब और उसके निवेश पर सीधा असर पड़ता है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के अंतु ईपेन थॉमस का कहना है कि निफ्टी 500 और सोने का अनुपात भी अपने पुराने औसत से काफी नीचे चल रहा है, जो यह बताता है कि लंबी अवधि के लिहाज से शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद बनी हुई है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आंख मूंदकर सारा पैसा शेयरों में झोंक दिया जाए. जानकारों की सलाह है कि पोर्टफोलियो में दोनों चीजों यानी थोड़ा सोना और थोड़े शेयर का संतुलन बनाकर चलना ही समझदारी है.

सुरक्षित निवेश या जोखिम भरा दांव, क्या करें लोग?

जब भी बाजार में ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो खुदरा निवेशकों के मन में डर और लालच दोनों एक साथ पैदा होते हैं. अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि क्या आपको अपने पैसों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो यह सही समय है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझें. बाजार के विश्लेषक जिगर एस पटेल का भी मानना है कि यह अनुपात अभी एक अहम सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहा है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बाजार के अगले कदमों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है.

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