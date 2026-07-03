क्या तिजोरी खाली करने का समय आ गया? जानिए आज सोने-चांदी के रेट और बुलियन मार्केट का वो सच जो कोई नहीं बता रहा

Factors affecting gold and silver rates: 3 जुलाई 2026 को सोना लगभग 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.45 लाख रुपये प्रति किलो पर है. फेडरल रिजर्व के फैसलों, वैश्विक तनाव और ईवी-सोलर सेक्टर में चांदी की भारी औद्योगिक मांग के कारण बाजार में बड़ा उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.

अगर आप अपने घर में रखे सोने के गहनों को सिर्फ एक संपत्ति मानकर लॉकर में बंद रखे हुए हैं, तो शायद आप बदलते वक्त की सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति से चूक रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय बताते हैं कि आज यानी 3 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में एक बेहद अनोखा और ऐतिहासिक दौर देखने को मिल सकता है.

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (3 जुलाई 2026) सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है. आज देश में 24 कैरेट शुद्ध सोने की औसत कीमत लगभग 1,44,550 रुपये से 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है. वहीं, चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर को छूते हुए बाजार में लगभग 2,29,691 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही हैं.

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प्रमुख शहरों/राज्यों में सोने-चांदी का रेट चार्ट (प्रति 10 ग्राम / प्रति किलोग्राम)

शहर / राज्य 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) चांदी का रेट (प्रति 1 किलोग्राम) दिल्ली (Delhi) ₹ 1,32,650 ₹ 1,44,700 ₹ 2,29,690 मुंबई (महाराष्ट्र) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690 बेंगलुरु (कर्नाटक) ₹ 1,32,550 ₹ 1,44,600 ₹ 2,29,690 चेन्नई (तमिलनाडु) ₹ 1,32,550 ₹ 1,44,600 ₹ 2,34,500 कोलकाता (पश्चिम बंगाल) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690 हैदराबाद (तेलंगाना) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,34,500 अहमदाबाद (गुजरात) ₹ 1,32,550 ₹ 1,44,600 ₹ 2,29,690 जयपुर (राजस्थान) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690 लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690 चंडीगढ़ (पंजाब/हरियाणा) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690 पटना (बिहार) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690 भोपाल (मध्य प्रदेश) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,600 ₹ 2,29,690 भुवनेश्वर (ओडिशा) ₹ 1,32,500 ₹ 1,44,550 ₹ 2,29,690

नोट: ऊपर दिए गए सोने और चांदी के रेट सांकेतिक हैं और इनमें 3% जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और आपके स्थानीय ज्वैलर के मेकिंग चार्जेस (घड़ाई शुल्क) शामिल नहीं हैं. सटीक और अंतिम रेट के लिए कृपया अपने नजदीकी विश्वसनीय आभूषण विक्रेता या इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) से संपर्क करें.

परंपरा बनाम मुनाफा: क्यों भारतीय महिलाएं इस जुलाई में खरीद नहीं, बल्कि बेच रही हैं सोना

आमतौर पर जुलाई का महीना आते ही लोग आने वाले त्योहारों और शादियों के लिए सोने की खरीदारी की योजना बनाने लगते हैं. लेकिन साल 2026 की इस तिमाही ने एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला ट्रेंड दिखाया है. इस समय देश के मध्यमवर्गीय परिवारों में सोना खरीदने के बजाय पुराना सोना बेचने या उसे 'रीसायकल' कराने की होड़ मची है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल की पहली छमाही में भारतीय घरों से रिकॉर्ड मात्रा में पुराना सोना बाजार में बिकने के लिए आया है. लोग अब सोने को सिर्फ एक भावुक संपत्ति नहीं मान रहे, बल्कि 1.44 लाख रुपये के इस ऐतिहासिक रेट पर मुनाफा वसूलने (प्रॉफिट बुकिंग) का इसे सबसे सही मौका मान रहे हैं. यानी जो सोना कभी तिजोरियों की शान था, वह अब सीधे बैंक खातों में कैश बनकर ट्रांसफर हो रहा है.

ग्लोबल ट्रिगर्स का चक्रव्यूह: अमेरिका-ईरान तनाव और फेडरल रिजर्व का वो एक फैसला

सोने और चांदी के भाव में इतनी भीषण उथल-पुथल क्यों मची है, इसे समझने के लिए हमें दिल्ली या मुंबई के सर्राफा बाजार से बाहर निकलकर वैश्विक पटल को देखना होगा. इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) में सोना 4,070 डॉलर प्रति औंस के आस-पास ट्रेड कर रहा है. कीमतों में इस रोज-रोज के उतार-चढ़ाव के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं.

पहला कारण है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता गतिरोध, जिसने वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंता को दोबारा हवा दे दी है. दूसरा और सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) का रुख. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर अपनाए जा रहे सख्त और अप्रत्याशित फैसलों के कारण दुनिया भर के बड़े निवेशक असमंजस में हैं. जब भी फेडरल रिजर्व थोड़ा भी सख्त होता है, डॉलर मजबूत हो जाता है और सोने की कीमतों पर दबाव आ जाता है.

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केवल जेवर नहीं, आपकी नई चमचमाती ईवी और सोलर पैनल खा रहे हैं चांदी

अगर आपको लगता है कि चांदी के दाम सिर्फ सोने की देखादेखी बढ़ या घट रहे हैं, तो आप बाजार की इस छिपी हुई चाल से अनजान हैं. जून के महीने में चांदी में भारी गिरावट आई थी, लेकिन जुलाई की शुरुआत होते ही इसने दोबारा 2.45 लाख रुपये प्रति किलो की तरफ दौड़ लगा दी है.

चांदी की इस कहानी में सबसे बड़ा यू-टर्न इसकी 'इंडस्ट्रियल डिमांड' है. साल 2026 में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), हाई-टेक गैजेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का उत्पादन अपने चरम पर है. इन सभी आधुनिक तकनीकों में चांदी का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है. खदानों से चांदी का उत्पादन सिमित है लेकिन तकनीक की दुनिया इसे भूखे भेड़िए की तरह कंज्यूम कर रही है. यही कारण है कि चांदी अब केवल पायल या सिक्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेक इंडस्ट्री इसके दाम तय कर रही है.

आगे क्या होगा: क्या इस माहौल में छोटे निवेशकों को कदम आगे बढ़ाना चाहिए?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की मिड-ईयर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की दूसरी छमाही में सोना बेहद संवेदनशील रहने वाला है. अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी या युद्ध के हालात गंभीर होते हैं, तो सोना बहुत जल्द 4,500 डॉलर प्रति औंस (भारतीय बाजार में करीब 1.5 लाख रुपये से ऊपर) का स्तर भी छू सकता है. वहीं अगर अमेरिकी बाजार में मजबूती बनी रही, तो इसमें थोड़ी गिरावट भी आ सकती है.

एक आम खरीदार या निवेशक के तौर पर आपके लिए इस समय सबसे प्रैक्टिकल सलाह यह होगी कि आप 'वेट एंड वॉच' यानी देखो और इंतजार करो की नीति अपनाएं. अगर घर में बेहद जरूरी शादी है, तो डिजिटल गोल्ड या पेपर गोल्ड का विकल्प चुनें या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदते समय शुद्धता के लिए छह अंकों का HUID कोड और बीआईएस (BIS) हॉलमार्क अनिवार्य रूप से चेक करें. इस उतार-चढ़ाव वाले बाजार में एकमुश्त पैसा फंसाने के बजाय टुकड़ों में खरीदारी करना ही आपको नुकसान से बचा सकता है.

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