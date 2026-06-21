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हर वीकेंड पर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट, सोमवार को बाजार में हलचल? जानिए इसके पीछे की 3 संभावित वजहें

Stock market crash reasons: पिछले कई वीकएंड से ये पैटर्न नजर आ रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है और शेयर मार्केट अचानक से क्रैश कर जाते हैं. वीकेंड पर ट्रंप की पोस्ट, सोमवार को बाजार में हलचल? क्या है इसके पीछे की वजह चलिए मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 21, 2026, 11:00 AM IST

हर वीकेंड पर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट, सोमवार को बाजार में हलचल? जानिए इसके पीछे की 3 संभावित वजहें

ट्रंप के पोस्ट को लेकर क्यों होती है इतनी चर्चा? (फोटो एआई)

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* बयान बाजार में अनिश्चितता बढ़ाते हैं.
* कच्चे तेल से महंगाई बढ़ती है.
* पैनिक सेलिंग से हमेशा बचें.
* वैश्विक बाजार आपस में जुड़े हैं.
* निवेश में डायवर्सिफिकेशन जरूरी है.

सोमवार की सुबह जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में घंटी बजती है, तो ट्रेडर्स की नजरें सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, बल्कि पिछले 48 घंटों में सोशल मीडिया पर आए उन बयानों पर टिकी होती हैं जो भू-राजनीतिक (Geopolitical) समीकरणों को पल भर में बदल देते हैं. आपने गौर किया होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव या किसी बड़े समझौते की चर्चा के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सप्ताहांत वाले बयान अक्सर बाजार में 'सोमवारिया हलचल' (Monday Market Volatility) का मुख्य कारण बनते हैं. क्या यह महज एक संयोग है, या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक मनोविज्ञान काम कर रहा है? आइए, इस डेटा और पैटर्न की गहराई में उतरते हैं.

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आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

वैश्विक अर्थव्यवस्था अब केवल जीडीपी और क्वार्टरली नतीजों पर नहीं चलती, बल्कि यह सूचनाओं (Information Flow) की गति पर निर्भर है. डोनाल्ड ट्रंप की शैली 'अनिश्चितता' (Uncertainty) को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की रही है. जब कोई शक्तिशाली नेता सप्ताहांत में ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा बयान देता है, तो सोमवार को बाजार खुलते ही 'पैनिक सेलिंग' या 'हड़बड़ी में खरीदारी' का जो माहौल बनता है, वह लाखों छोटे निवेशकों की जमा-पूंजी को प्रभावित करता है. आज के डिजिटल युग में, खबर और बाजार के बीच का फासला खत्म हो चुका है.

बाजार का मनोविज्ञान: बयान का असर कैसे काम करता है?

शेयर बाजार 'सच्चाई' से ज्यादा 'अनुमान' पर चलता है. जब ट्रंप कोई बयान देते हैं, तो एल्गोरिदम-आधारित ट्रेडिंग (Algo-Trading) तुरंत सक्रिय हो जाती है.

अनिश्चितता का डर: बाजार को गिरावट से उतना डर नहीं लगता जितना 'अनिश्चितता' से. ईरान-अमेरिका तनाव का अर्थ है कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में बाधा.

सप्ताहांत का प्रभाव: शुक्रवार शाम को बाजार बंद होने के बाद, सप्ताहांत में आई खबर को प्रोसेस करने के लिए निवेशकों को 48 घंटे मिलते हैं. इससे सोमवार को बाजार खुलते ही प्रतिक्रिया 'तीव्र' (Reactive) होती है.

सेफ-हेवन की ओर भागना: ऐसी खबरों से निवेशक सोना (Gold) जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है.

बयान बाजार में अनिश्चितता बढ़ाते हैं.

आम आदमी पर क्या होता है इसका प्रभाव?

हो सकता है कि आपका पैसा सीधे ईरान की किसी कंपनी में न लगा हो, लेकिन आप पर असर निश्चित है:

1. महंगाई का सीधा कनेक्शन: ईरान पर बयान का मतलब है कच्चे तेल के दाम में अस्थिरता. अगर तेल महंगा हुआ, तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे परिवहन और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे.
2. म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो: अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो सोमवार को आने वाली गिरावट से आपके पोर्टफोलियो का मूल्य क्षणिक रूप से कम हो सकता है.
3. करेंसी पर दबाव: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य कमजोर हो सकता है, जिससे विदेश से आयात होने वाले गैजेट्स, दवाइयां और एजुकेशन महंगी हो सकती है.

आगे क्या हो सकता है?

भविष्य में इस तरह के 'मार्केट-मूविंग ट्वीट्स' की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है. यदि यह पैटर्न जारी रहता है, तो निवेशकों को अपनी रणनीति में 'हेजिंग' (Hedging) को शामिल करना होगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि अब निवेशकों को केवल डेटा नहीं, बल्कि 'पॉलिटिकल सेंटीमेंट एनालिसिस' (Political Sentiment Analysis) को भी अपनी निवेश प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा.

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. क्या बाजार के गिरते ही अपना सारा निवेश बेच देना चाहिए?
नहीं, पैनिक सेलिंग सबसे बड़ी गलती है. अल्पकालिक उतार-चढ़ाव लंबी अवधि के निवेशकों को प्रभावित नहीं करने चाहिए.

2. क्या ट्रंप के बयानों का असर सिर्फ अमेरिकी बाजार पर होता है?
बिल्कुल नहीं. दुनिया के बाजार आपस में जुड़े हुए हैं. अमेरिकी बाजार की घबराहट का असर एशिया (निफ्टी, निक्केई) और यूरोप के बाजारों पर भी पड़ता है.

3. एल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या है?
यह मशीनों द्वारा संचालित ट्रेडिंग है जो किसी खबर के आते ही 'कीवर्ड्स' पहचानकर मिलीसेकंड्स में करोड़ों की खरीद-बिक्री कर देती है.

4. निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई रखें और किसी भी बड़ी वैश्विक घटना के समय 'स्टॉप-लॉस' का इस्तेमाल करें.

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