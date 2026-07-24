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सोना खरीदना इस समय क्या घाटे का सौदा है? एक्सपर्ट ने बताया क्या है गोल्ड का राइट बाइंग टाइम

सोने के बढ़ते दामों के बीच खरीदार असमंजस में हैं कि यह समय निवेश का है या नुकसान का. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार बाजार के कारकों को समझकर टुकड़ों में सही समय पर खरीदारी करना ही समझदारी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 24, 2026, 07:07 AM IST

सोना खरीदना इस समय क्या घाटे का सौदा है? एक्सपर्ट ने बताया क्या है गोल्ड का राइट बाइंग टाइम

क्या इस समय सोना खरीदना बन सकता है आपकी सबसे बड़ी भूल? (फोटो एआई)

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  • सोने की खरीद पर मंडराता असमंजस
  • एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय की सटीक राय
  • खरीदारी के लिए सही महीने और समय
  • कीमतों के घटने-बढ़ने के मुख्य कारण
  • आम आदमी के लिए निवेश की रणनीति

क्या आपकी भी तिजोरी सूनी है और बाजार के बढ़ते दाम देखकर माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि सोना खरीदना अब किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं लग रहा है. क्या इस समय पीली धातु पर पैसा लगाना घाटे का सौदा साबित हो सकता है या फिर यही वो सुनहरा मौका है जो आपकी किस्मत बदल देगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही तमाम सवाल घूम रहे हैं, तो सर्राफा बाजार की इस अंदरूनी कहानी को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और इसे समझने में आपकी मदद मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय करेंगे.

क्या अभी सोना खरीदना वाकई घाटे का सौदा है?

देव कहते हैं आम आदमी के मन में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं ऊंचे दामों पर सोना खरीदकर वह फंस न जाए. बाजार विश्लेषक देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक, मौजूदा समय में एकमुश्त बड़ा निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि कीमतें अपने उच्च स्तर पर सांस ले रही हैं. यदि आप बिना सोचे-समझे सारा पैसा बाजार में झोंक देते हैं, तो छोटी सी भी गिरावट आपको मानसिक तनाव दे सकती है. हालांकि, इसे पूरी तरह घाटे का सौदा कहना भी गलत होगा, बशर्ते आपकी रणनीति स्मार्ट और दूरदर्शी हो.

एक्सपर्ट ने बताया क्या है राइट बाइंग टाइम?

कमोडिटी एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का साफ कहना है कि सही समय वह नहीं होता जब बाजार सबसे सस्ता हो, बल्कि वह होता है जब आपकी जरूरत और निवेश का तालमेल सही बैठे. उनके अनुसार, टुकड़ों में खरीदारी यानी एसआईपी फॉर्मेट अपनाना इस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम है. यदि आप जुलाई या इसके आसपास के महीनों में थोड़ा-थोड़ा सोना जोड़ते हैं, तो बाजार के उतार-चढ़ाव का असर आपकी कुल लागत पर कम से कम पड़ेगा.

किन महीनों में सोना खरीदना होता है सबसे बेहतर?

सालाना आंकड़ों और बाजार के पुराने चक्रों को देखें तो त्योहारी सीजन यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच और वैश्विक कमोडिटी बाजार में सुस्ती के दौर में खरीदारी करना सबसे फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा, मानसून के महीनों में जब ग्रामीण इलाकों से मांग थोड़ी धीमी रहती है, तब भी बाजार में स्थिरता देखने को मिलती है. जानकारों का मानना है कि साल के इन चुनिंदा हफ्तों में भावों में करेक्शन की गुंजाइश ज्यादा होती है, जो खरीदारों को राहत देती है.

 मौजूदा भाव क्या संकेत दे रहे हैं, सोना बढ़ेगा या गिरेगा?

वर्तमान में सर्राफा बाजार के जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे यह बता रहे हैं कि कीमतें अभी एक सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होती रहेंगी. भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की चाल पर अभी भी तेजी का पहरा बैठा हुआ है. लेकिन साथ ही, मुनाफावसूली के चलते बीच-बीच में अचानक गिरावट के झटके भी लग सकते हैं. कुल मिलाकर, लंबी अवधि के लिए यह ऊपर ही जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

कौन से फैक्टर तय कर रहे हैं सोने के दाम में फेरबदल?

सोने के इस पागलपन भरे सफर के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं. अमेरिकी डॉलर की सेहत, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियां और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लिक्विडिटी का प्रवाह इसकी मुख्य वजहें हैं. जब भी दुनिया में कोई बड़ी हलचल होती है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोने की तरफ भागते हैं, जिससे दाम आसमान छूने लगते हैं. इसके अलावा, घरेलू मांग और आयात शुल्क भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं.

क्यों होता है सोने और चांदी में इतना उतार-चढ़ाव?

आम आदमी अक्सर यह सोचकर हैरान होता है कि आखिर इन कीमती धातुओं के भाव में इतनी तेजी से बदलाव क्यों होता है. इसके पीछे मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार की लिक्विडिटी, करेंसी एक्सचेंज रेट्स और वैश्विक मांग-आपूर्ति का संतुलन है. भारत में आयात शुल्क और स्थानीय कर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं. जब भी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, उसका सबसे पहला असर सोने और चांदी के हाजिर भाव पर ही देखने को मिलता है, जिससे यह बाजार शेयर बाजार से भी ज्यादा संवेदनशील बन जाता है.

किन बातों पर रखनी होगी कड़ी नजर?

सोना और चांदी के बाजार में इस समय कुछ ऐसे तकनीकी और आर्थिक बिंदु हैं जिन पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत और डॉलर इंडेक्स की चाल सीधे तौर पर बुलियन मार्केट की दिशा तय कर रही है. इसके अलावा, बॉन्ड यील्ड में लगातार हो रहे बदलावों और ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़ों पर निवेशकों को विशेष ध्यान देना चाहिए. छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए यह समय अत्यधिक सावधानी बरतने का है क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

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