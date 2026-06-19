FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026 पर क्या है अपडेट? जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने से लेकर सीट पक्की करने तक का पूरा सफर

AIIMS B.Sc Nursing Admit Card 2026 पर क्या है अपडेट? जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने से लेकर सीट पक्की करने तक का पूरा सफर

Energy crisis: क्या आने वाला है एनर्जी क्राइसिस? जानिए दुनिया के बाजारों में क्यों बढ़ने लगा है डर का माहौल

क्या आने वाला है Energy Crisis? जानिए दुनिया के बाजारों में क्यों बढ़ने लगा है डर का माहौल

“Israel-Iran War: इजराइली हमलों और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्या तेहरान को मिला फायदा?”

“Israel-Iran War: इजराइली हमलों और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्या तेहरान को मिला फायदा?”

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Energy crisis: क्या आने वाला है एनर्जी क्राइसिस? जानिए दुनिया के बाजारों में क्यों बढ़ने लगा है डर का माहौल

World energy market uncertainty: क्या दुनिया फिर ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? तेल-गैस के उतार-चढ़ाव से क्यों कांप रहे हैं. बाजार और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा. कुछ ऐसे सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं. अगर आप भी इन सवालों से घिरे हैं तो आपके लिए ये खबर आई ओपनर साबित हो सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 09:05 AM IST

Energy crisis: क्या आने वाला है एनर्जी क्राइसिस? जानिए दुनिया के बाजारों में क्यों बढ़ने लगा है डर का माहौल

बाजार डर रहा है, क्या वजह असली है? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता
  • निवेशकों में बढ़ता डर
  • आम आदमी पर महंगाई दबाव
  • सप्लाई और मांग का असंतुलन
  • नीतियों पर भविष्य निर्भर

दुनिया के बाजारों में इन दिनों एक अजीब-सी बेचैनी है. कभी तेल की कीमतें अचानक ऊपर जाती हैं, तो कभी गैस की सप्लाई को लेकर डर फैल जाता है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, असली चिंता यह है कि क्या हम एक नए ऊर्जा संकट के करीब पहुंच रहे हैं? यह डर सिर्फ बड़े निवेशकों का नहीं है, बल्कि सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. चलिए मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत मनानी से समझते हैं कि बाजार की ये बेचैन क्या और क्यों है.

ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता ने क्यों बढ़ाई चिंता

ऊर्जा यानी तेल, गैस और बिजली, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है.
जब भी इसमें हलचल होती है, उसका असर ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, खाने-पीने की चीजों और यहां तक कि किराए तक पर दिखने लगता है. हाल के समय में वैश्विक बाजारों में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है. एक तरफ कुछ देशों में उत्पादन सीमित हो रहा है, दूसरी तरफ मांग लगातार बनी हुई है. इस असंतुलन ने निवेशकों को असहज कर दिया है. आम लोगों के लिए इसका मतलब सीधा है कि  पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर सब कुछ महंगा हो जाता है, और यही डर आज बाजार को हिला रहा है.

तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव कैसे बना

ऊर्जा संकट का डर अचानक नहीं पैदा हुआ. इसके पीछे कई कारण धीरे-धीरे जमा हुए हैं. पहला कारण है वैश्विक उत्पादन में अस्थिरता. कई बड़े तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन स्तर को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि कीमतें स्थिर या ऊंची बनी रहें. दूसरा कारण है अंतरराष्ट्रीय तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटें. जब भी किसी बड़े क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगती है. तीसरा कारण है मौसम और प्राकृतिक घटनाएं, जो ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसपोर्ट दोनों पर असर डालती हैं. इन सबका असर मिलकर बाजार में एक सवाल खड़ा कर देता है कि क्या आने वाले समय में सप्लाई मांग को पूरा कर पाएगी या नहीं.

बाजारों में डर का माहौल क्यों बन जाता है?

ऊर्जा बाजार सिर्फ मांग और सप्लाई पर नहीं चलता, बल्कि उम्मीदों पर भी चलता है.
जैसे ही निवेशकों को लगता है कि भविष्य में सप्लाई कम हो सकती है, वे तुरंत कीमतें बढ़ा देते हैं.इसी वजह से कई बार असली संकट से पहले ही बाजार घबरा जाता है. इस घबराहट का असर शेयर बाजारों में भी दिखता है. तेल कंपनियों के शेयर ऊपर-नीचे होते हैं, एयरलाइंस की लागत बढ़ने की चिंता बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दबाव में आ जाता है. यह पूरा चक्र आम आदमी को धीरे-धीरे महंगाई की तरफ धकेलता है.

आम आदमी के लिए इसका असली मतलब क्या है?

ऊर्जा संकट का असर सिर्फ अखबारों की खबर नहीं रहता, यह हर घर तक पहुंचता है. अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो सब्जी से लेकर दूध तक की ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ती है. बस और ट्रेन के किराए में दबाव आएगा और कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है और अंत में महंगाई बढ़ जाती है. यानी आपकी मासिक सैलरी का वही हिस्सा धीरे-धीरे कम खरीदने की क्षमता रखता है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऊर्जा महंगी होने पर नौकरी बाजार पर भी असर पड़ता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में.

क्या यह सच में नया ऊर्जा संकट है या सिर्फ डर?

यह सवाल सबसे अहम है. हेमंत का मानना है कि अभी पूरी दुनिया किसी बड़े स्थायी संकट में नहीं है, लेकिन अस्थिरता जरूर बढ़ी हुई है. यानी स्थिति क्राइसिस से ज्यादा अअनिश्चितता की है. इतिहास बताता है कि जब भी तेल की कीमतें तेजी से ऊपर-नीचे होती हैं, तो शुरुआती दौर में बाजार इसी तरह डरता है. लेकिन बाद में उत्पादन और नीतियों के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश होती है. यह भी सच है कि दुनिया धीरे-धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता बहुत ज्यादा है.

अब आगे और क्या बदल सकता है?

आने वाले महीनों में तीन चीजें स्थिति तय कर सकती हैं

पहला, बड़े उत्पादक देशों की नीतियां
दूसरा, वैश्विक मांग की रफ्तार
तीसरा, अंतरराष्ट्रीय तनाव की दिशा

अगर सप्लाई स्थिर रही और मांग नियंत्रित रही, तो कीमतें संतुलित रह सकती हैं.
लेकिन अगर किसी बड़े सप्लाई शॉक की स्थिति बनी, तो बाजार में फिर तेज उछाल देखने को मिल सकता है.

आम आदमी को क्या समझदारी रखनी चाहिए?

अगर आप एक सामान्य उपभोक्ता हैं, तो सीधे तौर पर आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते.
लेकिन कुछ चीजें आपके खर्च को प्रभावित होने से थोड़ा बचा सकती हैं

  • ईंधन खर्च पर नजर रखना
  • अनावश्यक यात्रा कम करना
  • बजट में महंगाई के लिए जगह रखना
  • और लंबे समय में ऊर्जा दक्ष विकल्पों पर ध्यान देना

ऊर्जा बाजार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां असल संकट से ज्यादा डर हावी है.
यह डर कभी-कभी वास्तविक समस्याओं से पहले भी पैदा हो जाता है और बाजार को अस्थिर कर देता है. लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन की ओर लौटती है. असली चुनौती यह है कि यह संतुलन कितनी तेजी से आता है और तब तक आम आदमी पर कितना दबाव बनता है.

यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा कीमतें सीधे हर घर के बजट को प्रभावित करती हैं. पेट्रोल-डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में बदलाव महंगाई की पूरी दिशा तय कर सकता है. नौकरी, ट्रांसपोर्ट और खाने-पीने की चीजों की लागत इसी पर निर्भर करती है. इसलिए यह सिर्फ बाजार की खबर नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है.

आम आदमी पर असर इसका असर क्या होगा और आगे और क्या हो सकता है?

ऊर्जा कीमतें बढ़ने पर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे होते हैं और  इसके बाद रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है. मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है. किराया, ईएमआई और घरेलू बजट पर भी असर दिखता है. अगर सप्लाई स्थिर रही तो बाजार धीरे-धीरे शांत हो सकता है. लेकिन अगर उत्पादन में कटौती या तनाव बढ़ता है तो कीमतों में फिर तेजी आ सकती है. रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता कदम लंबे समय में राहत दे सकता है.

FAQ

ऊर्जा संकट क्या होता है?

जब ऊर्जा की सप्लाई मांग से कम हो जाती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं

क्या अभी दुनिया में ऊर्जा संकट है?
अभी पूर्ण संकट नहीं बल्कि अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है

इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है?
आम उपभोक्ता, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर

क्या पेट्रोल-डीजल और महंगा हो सकता है?
वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उतार-चढ़ाव संभव है

क्या यह स्थिति लंबे समय तक रहेगी? 
यह सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर करेगा

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement