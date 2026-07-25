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क्या AI आपकी नौकरी खतरे में डाल रहा है? जानिए क्या होते हैं 'कैरियर हेज फंड' जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से बचाएंगे

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क्या AI आपकी नौकरी खतरे में डाल रहा है? जानिए क्या होते हैं 'कैरियर हेज फंड' जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से बचाएंगे

How to protect job from artificial intelligence: एआई के इस दौर में जॉब जाने के डर हर किसी के मन में समा चुका है लेकिन क्या आपको पता है आप इससे कैसे बच सकते हैं और खुद को फाइनेंशियली सुरक्षित रहने के लिए 'कैरियर हेज फंड' फॉर्मूला, अपना सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 25, 2026, 01:13 PM IST

क्या AI आपकी नौकरी खतरे में डाल रहा है? जानिए क्या होते हैं 'कैरियर हेज फंड' जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से बचाएंगे

एआई और छंटनी के दौर में आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है 'कैरियर हेज फंड' (फोटो एआई)

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  • एआई छंटनी से बचने का नया तरीका
  • कैरियर हेज फंड का अनूठा मॉडल
  • जॉब जाने पर मिलता है स्टाइपेंड
  • री-स्किलिंग के लिए पैसों की सुरक्षा
  • भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी

शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त क्या आपके मन में भी कभी यह ख्याल आता है कि कल सुबह जब आप लैपटॉप खोलेंगे तो क्या आपकी नौकरी सुरक्षित होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की रफ्तार इतनी तेज है कि आज हर प्रोफेशनल के दिल में छंटनी और बेरोजगारी का एक अनकहा डर बैठ गया है. पिछले कुछ महीनों में टेक से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक जिस तरह से नौकरियां गई हैं, उसने सबको हिला कर रख दिया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस डिजिटल आंधी में खुद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि सिर्फ पुरानी डिग्रियां और अनुभव अब काम नहीं आने वाले हैं.

सीए सुदेशना बसु कहती हैं कि नौकरी जाने से आपको डरने की जरूरत नहीं की नौकरी गई तो पैसा कहां से आएगा क्योंकि एआई के इस दौर में नौकरी जाने के डर से बचने के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आया है, जिसे कैरियर हेज फंड कहा जाता है. यह मुश्किल वक्त में स्टाइपेंड देकर नई स्किल्स सीखने में मदद करता है ताकि प्रोफेशनल्स सुरक्षित रह सकें.

जब डर बन जाता है बदलाव की सबसे बड़ी वजह

आज हालात यह हैं कि अच्छे खासे तजुर्बे वाले लोग भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. जब कंपनियां लागत कम करने और काम तेजी से करने के लिए एआई का सहारा ले रही हैं, तो इंसानी हुनर पर खतरा मंडराना लाजिमी है. इस माहौल में सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, बल्कि असली डर इस बात का है कि अगर नौकरी गई तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा और नई तकनीक सीखने के लिए पैसे कहां से आएंगे. आम आदमी के लिए यह दौर किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ रहा है.

क्या है यह नया कैरियर हेज फंड मॉडल?

सीए सुदेशना बताती है कि इसी डर और अनिश्चितता के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसे 'कैरियर हेज फंड' कहा जा रहा है. यह म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार जैसा कोई शेयर मार्केट का निवेश नहीं है, बल्कि एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड फाइनेंशियल और एजुकेशन मॉडल है जो प्रोफेशनल्स के लिए ढाल का काम करता है. इसमें लोग अपनी मंथली कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने जमा करते हैं. जब कभी किसी की नौकरी चली जाती है, तो ट्रांजिशन पीरियड या री-स्किलिंग के दौरान यह फंड उन्हें स्टाइपेंड देता है, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और वे बिना किसी आर्थिक तनाव के नई हाई-इनकम स्किल्स सीख सकें.

पारंपरिक म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से बिल्कुल अलग है ये फंड

एआई (AI) और ऑटोमेशन के इस दौर में जॉब सिक्योरिटी को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच 'कैरियर हेज फंड' (Career Hedge Fund) का कॉन्सेप्ट बेहद तेजी से चर्चा में आ रहा है. यह पारंपरिक म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह पैसों को बढ़ाने के बजाय प्रोफेशनल्स के करियर और रोजगार की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया वित्तीय-सह-शिक्षा (Financial-cum-Education) मॉडल है.

इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है, इसमें कितना पैसा लग सकता है और इसके क्या नफा-नुकसान हैं:  

1. हर महीने कितना पैसा लगाना चाहिए?

सीए सुदेशना बताती है कि चूंकि यह एक उभरता हुआ और कस्टमाइज्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इसलिए इसमें योगदान आपकी सैलरी के आधार पर तय होता है:

अनुमानित हिस्सा: आमतौर पर प्रोफेशनल्स अपनी मासिक आय (Monthly Income) का 2% से 5% हिस्सा इस तरह के फंड या सुरक्षा कवच में योगदान के रूप में दे सकते हैं.   

उदाहरण के तौर पर: यदि किसी की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसका 3% यानी करीब 1,500 रुपये महीना इस फंड में जमा हो सकता है. यह रकम इतनी छोटी होती है कि इससे आपकी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यह मिलकर एक बड़ा फाइनेंशियल बैकअप तैयार कर देती है.  

2. इससे क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

जॉब छूटने पर आर्थिक सुरक्षा: अगर किसी तकनीकी बदलाव या छंटनी (Layoffs) की वजह से अचानक नौकरी चली जाती है, तो यह फंड एक तयशुदा समय तक आपको स्टाइपेंड (Stipend) या आर्थिक मदद देता है ताकि घर का खर्च चलता रहे.  

फ्री या समर्थित री-स्किलिंग (Reskilling): इस पैसे का मुख्य इस्तेमाल नई और हाई-इनकम स्किल्स (जैसे एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स आदि) सीखने के कोर्सेस खरीदने में होता है, जिससे आप मार्केट के मुताबिक खुद को तुरंत अपडेट कर सकें.

मानसिक तनाव से मुक्ति: अचानक नौकरी जाने पर जो डिप्रेशन और वित्तीय संकट का डर होता है, वह इस फंड के होने से काफी हद तक कम हो जाता है.

3. क्या यह फंड रिस्की (जोखिम भरा) है?

हर वित्तीय मॉडल की तरह इसमें भी कुछ जोखिम और चुनौतियां जुड़ी हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है:

ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क: यदि आप किसी प्राइवेट पूल या स्टार्टअप आधारित मॉडल में पैसा जमा कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म या कंपनी के डूबने का जोखिम रहता है.  

पॉलिसी और नियम: चूंकि यह पारंपरिक बीमा (Insurance) रेगुलेटर के दायरे में पूरी तरह तयशुदा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसके नियमों और शर्तों को बारीकी से पढ़ना जरूरी होता है.

रिटर्न की गारंटी नहीं: यह कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जहां आपको मुनाफा मिलेगा; यह एक 'इंश्योरेंस-जैसी' सेफ्टी है, यानि अगर नौकरी नहीं गई, तो आपका दिया गया पैसा री-स्किलिंग या पूल का हिस्सा बनकर खर्च हो जाता है.

4. इसे कैसे शुरू कर सकते हैं या इसमें कैसे जुड़ सकते हैं?

वर्तमान में यह मॉडल पूरी तरह से स्टैंडर्ड बैंक या सरकार द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्तर पर फिनटेक और एडटेक स्टार्टअप्स इसे प्राइवेट मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन मॉडल के रूप में ला रहे हैं. आप इसे इन तरीकों से अपना सकते हैं:

पर्सनल कैरियर फंड बनाना: आप किसी तीसरे् पक्ष पर निर्भर रहने के बजाय खुद भी अपने स्तर पर हर महीने अपनी सैलरी का 5% हिस्सा एक अलग लिक्विड फंड या बैंक अकाउंट में 'इमरजेंसी करियर फंड' के रूप में जमा करना शुरू कर सकते हैं.  

प्लेटफॉर्म्स की तलाश: आजकल कई आधुनिक स्किलिंग प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियां कॉरपोरेट वर्कर के लिए इस तरह के इनकम-शेयरिंग या सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिनके साथ जुड़कर प्रोफेशनल्स इसकी शुरुआत कर सकते हैं.

आपकी जिंदगी पर इसका सीधा असर क्या होगा?

जरा सोचिए, अगर किसी की नौकरी अचानक चली जाए और उसे अगले तीन-चार महीने तक घर चलाने की चिंता न करनी पड़े, तो उसका आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. यही इस मॉडल की असल ताकत है. जब इंसान पैसों की तंगी से आजाद होता है, तो उसका दिमाग नई चीजें सीखने में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है. यह फंड सिर्फ पैसे देने का काम नहीं करता, बल्कि यह आपको उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां आप एआई के साथ मुकाबला करने के बजाय उसके साथ कदमताल कर सकें और अपनी वैल्यू बाजार में फिर से बना सकें.

मानसिक शांति और भविष्य की तैयारी का अनोखा संगम

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, क्योंकि महंगाई और लाइफस्टाइल के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि पुरानी बचत अचानक आई मुसीबत में नाकाफी साबित होती है. कैरियर हेज फंड का यह आइडिया सिर्फ एक फाइनेंशियल जुगाड़ नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति का जरिया भी है. जब आपको पता होता है कि आपके पीछे एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो बुरे वक्त में आपको गिरने नहीं देगा, तो आप काम में भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतरते हैं. आने वाले दिनों में यह तरीका हर उस इंसान के लिए संजीवनी बन सकता है जो एआई की वजह से अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है.

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