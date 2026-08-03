क्या सोने में होने वाली है भारी गिरावट या चढ़ेंगे और भाव? अगस्त के पहले हफ्ते में गोल्ड का रेट तय करेंगे ये 8 फैक्टर

Gold price prediction August 2026: अगस्त 2026 का पहला हफ्ता सोने और चांदी के निवेशकों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. जुलाई के आखिर में आई रिकवरी आगे बढ़ेगी या मुनाफावसूली बाजार को नीचे ले जाएगी, इसका फैसला डॉलर, वैश्विक तनाव और निवेशकों की रणनीति मिलकर कर सकते हैं.

अगस्त तय करेगा सोने की दिशा

डॉलर बढ़ा तो दबाव संभव है

रिकवरी टिकेगी या मुनाफावसूली होगी

Safe Haven Buying लौट सकती

निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर टिकेगी

क्या सोने की अगली बड़ी छलांग बस कुछ दिनों की दूरी पर है, या फिर निवेशकों को उच्च स्तरों से गिरावट देखने के लिए तैयार रहना चाहिए? यही सवाल इस समय सर्राफा बाजार से लेकर निवेश की दुनिया तक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है. वर्तमान में 24 कैरट सोने का घरेलू भाव ₹1.41 लाख से ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड दायरे के आसपास बना हुआ है. जुलाई के अंत में सोने में आई रिकवरी ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन अगस्त का पहला हफ्ता यह तय कर सकता है कि बाजार नई तेजी की ओर जाएगा या फिर मुनाफावसूली का दबाव हावी हो जाएगा. ऐसे में जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला आपकी बचत पर सीधा असर डाल सकता है.

World Gold Council की Gold Demand Trends रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार कई वर्षों से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं. इससे वैश्विक स्तर पर सोने की दीर्घकालिक मांग को समर्थन मिला है, हालांकि अल्पकाल में कीमतों पर डॉलर, ब्याज दरों और निवेशकों की खरीद-बिक्री का असर बना रहता है.

अगस्त का पहला हफ्ता क्यों बना निर्णायक मोड़?

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि अगस्त की शुरुआत केवल एक सामान्य कारोबारी हफ्ता नहीं है. यही वह समय है जब निवेशक यह समझने की कोशिश करेंगे कि जुलाई के आखिर में आई रिकवरी टिकाऊ थी या केवल अस्थायी उछाल. अगर खरीदारी लगातार बनी रहती है तो सोना नई मजबूती दिखा सकता है. वहीं अगर बड़े निवेशक मौजूदा उच्च स्तरों (₹1.41-1.42 लाख) पर मुनाफावसूली करते हैं तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इसका असर चांदी पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों धातुओं में निवेशकों की धारणा अक्सर एक-दूसरे को प्रभावित करती है.

रॉयटर्स के मुताबिक, जुलाई के आखिर में सोने ने लगातार चार महीने की कमजोरी के बाद पहली मासिक बढ़त दर्ज की. स्पॉट गोल्ड करीब 1.1% मासिक बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि महीने के अंतिम कारोबारी दिन डॉलर में रिकवरी आने से कीमतों में करीब 1.3% की गिरावट भी देखने को मिली. इसका मतलब साफ है कि बाजार में खरीदारी और मुनाफावसूली दोनों ताकतें एक साथ सक्रिय हैं. यही वजह है कि अगस्त का पहला हफ्ता यह तय कर सकता है कि रिकवरी आगे बढ़ेगी या फिर बाजार दोबारा दबाव में आ जाएगा.

बुलियन और कमोडिटी मार्केट विश्लेषक देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, इस सप्ताह निवेशकों की नजर विशेष रूप से अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार की चाल पर रहेगी. यही संकेत तय करेंगे कि जुलाई के अंत में आई रिकवरी को आगे समर्थन मिलता है या मुनाफावसूली का दबाव बढ़ता है.

मजबूत डॉलर बना तो सोने की राह क्यों होगी कठिन?

सोने की चाल पर सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर की मजबूती का माना जाता है. जब डॉलर मजबूत रहता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अपेक्षाकृत महंगा दिखाई देता है, जिससे उसकी मांग कुछ कम हो सकती है. ऐसी स्थिति में कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है. यही वजह है कि इस हफ्ते डॉलर की हर हलचल पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी. कई बार लोग केवल घरेलू भाव देखते हैं, लेकिन असली कहानी वैश्विक बाजार में चल रही होती है. यही छोटी-सी बात आम निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

रॉयटर्स के अनुसार, सोने की कीमत केवल ज्वेलरी की मांग से तय नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी चाल अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों से गहराई से जुड़ी होती है. जुलाई के आखिर में अमेरिकी महंगाई के नरम आंकड़ों के बाद बाजार को उम्मीद हुई कि फेडरल रिजर्व आक्रामक रुख कम कर सकता है. इसी उम्मीद ने सोने को सहारा दिया. हालांकि बाद में डॉलर में सुधार आते ही सोने पर दबाव लौट आया. यानी आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स और फेड से जुड़ा हर संकेत निवेशकों के फैसले बदल सकता है.

सिर्फ युद्ध नहीं, केंद्रीय बैंक भी तय कर रहे हैं सोने की दिशा

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अक्सर माना जाता है कि सोना केवल युद्ध या वैश्विक तनाव में बढ़ता है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. दुनिया के कई केंद्रीय बैंक पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं. यही वजह है कि जब निवेशकों की खरीद कमजोर भी पड़ती है, तब भी केंद्रीय बैंकों की मांग कीमतों को सहारा देने का काम करती है. यही छिपा हुआ फैक्टर है, जिसे आम निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

चांदी पर भी रहेगी बराबर नजर

अगर आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहती हैं तो चांदी को सोने के मुकाबले अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि उसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होता है. रॉयटर्स के अनुसार, जुलाई के आखिरी कारोबारी दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी में करीब 2.1% की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन पूरे महीने निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही. इसलिए अगस्त में चांदी की चाल केवल निवेश नहीं बल्कि औद्योगिक मांग भी तय करेगी.

वैश्विक तनाव बढ़ा तो Safe Haven Buying लौट सकती है

दुनिया में किसी भी तरह की बड़ी अनिश्चितता या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं. ऐसे समय में सोना सबसे पसंदीदा निवेश माना जाता है. यदि आने वाले दिनों में वैश्विक तनाव बढ़ता है तो Safe Haven Buying फिर तेज हो सकती है. इससे सोने को सपोर्ट मिल सकता है, भले ही बाकी आर्थिक संकेतक दबाव की ओर इशारा कर रहे हों. यानी एक ही हफ्ते में बाजार की दिशा बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता.

आम खरीदार के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है?

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि जो लोग शादी, त्योहार या लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा धैर्य रखने का हो सकता है. अगर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव बना रहता है तो जल्दबाजी में खरीदारी करना महंगा पड़ सकता है. वहीं जिन निवेशकों ने पहले से सोना खरीदा हुआ है, वे यह देखने की कोशिश करेंगे कि रिकवरी आगे भी जारी रहती है या नहीं. मतलब यह कि आने वाले कुछ दिन केवल निवेशकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम परिवारों की खरीदारी की योजना के लिए भी अहम साबित हो सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार सितंबर-अक्टूबर की शादी के लिए 100 ग्राम सोना खरीदने की योजना बना रहा है, तो अगस्त के पहले हफ्ते की कीमतें (जो फिलहाल ₹1.41-1.42 लाख के दायरे में हैं) उसके कुल बजट पर हजारों रुपये का फर्क डाल सकती हैं.

क्या वाकई ₹1 लाख तक फिसल सकता है सोना?

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि ये आंकड़े किसी आधिकारिक मूल्य लक्ष्य या निश्चित भविष्यवाणी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि बाजार में बन रहे दो संभावित विश्लेषणात्मक परिदृश्यों (Scenarios) को दर्शाते हैं:

तेजी का परिदृश्य: अगर जुलाई के आखिर में शुरू हुई रिकवरी अगस्त के पहले हफ्ते में भी जारी रहती है, अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ता है, फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों को लेकर नरम संकेत मिलते हैं और वैश्विक तनाव बढ़ने से Safe Haven Buying तेज होती है तो घरेलू बाजार में सोना मौजूदा रिकॉर्ड स्तरों से आगे नए मनोवैज्ञानिक स्तरों की ओर बढ़ने की चर्चा तेज हो सकती है.

गिरावट का परिदृश्य: दूसरी ओर यदि डॉलर मजबूत रहता है, बॉन्ड यील्ड ऊंची बनी रहती है और बड़े निवेशकों की मुनाफावसूली बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव बन सकता है और बजार निचले सपोर्ट जोन (जैसे ₹1 लाख या ₹95 हजार के स्तर जो तकनीकी विश्लेषकों द्वारा दीर्घकालिक सपोर्ट के रूप में देखे जाते हैं) की ओर खिसक सकता है.

यानी ₹1 लाख और ₹95 हजार किसी निश्चित भविष्यवाणी के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मौजूदा वैश्विक संकेतों के आधार पर चर्चा में बने संभावित बाजार परिदृश्य हैं. निवेशकों को अंतिम निर्णय लेने से पहले अंतरराष्ट्रीय संकेतकों, MCX के रुझान, IBJA के घरेलू भाव, COMEX गोल्ड की चाल और World Gold Council जैसी संस्थाओं के बाजार संकेतों पर भी नजर रखनी चाहिए.

हालांकी केंद्रीय बैंकों की खरीद दीर्घकालिक मांग को सहारा देती है, लेकिन कम अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता से भी प्रभावित होता है. इसलिए केवल एक फैक्टर के आधार पर कीमतों का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा. देव कहते हैं कि सोने के मौजूदा रेट (~₹1.41 लाख से ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम) को आधार मानकर बाजार के सामान्य तकनीकी नियमों (Technical Correction Standards) के हिसाब से गिरावट के 3 प्रमुख परिदृश्य बनते हैं:

1. सामान्य / हल्की गिरावट (Minor Pullback): 2% से 5%कब होती है: जब बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने के बाद निवेशक सामान्य मुनाफावसूली (Profit Booking) करते हैं.रुपये में अंतर: लगभग ₹3,000 से ₹7,000 की कमी.संभावित दायरा: भाव ₹1.35 लाख से ₹1.38 लाख प्रति 10 ग्राम के बीच आ सकता है.संभावना: यह सबसे आम और स्वाभाविक उतार-चढ़ाव माना जाता है.

2. मध्यम करेक्शन (Moderate Correction): 5% से 10%कब होती है: जब अमेरिकी डॉलर काफी मजबूत हो जाए, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती टाल दे या वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव अचानक शांत हो जाएं.रुपये में अंतर: लगभग ₹7,000 से ₹14,000 की कमी. संभावित दायरा: भाव ₹1.28 लाख से ₹1.34 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक खिसक सकता है.संभावना: यदि वैश्विक आर्थिक आंकड़े सोने के खिलाफ जाते हैं, तो अगले कुछ महीनों में ऐसा करेक्शन संभव है.

3. बड़ा तकनीकी करेक्शन (Major Technical Correction): 10% से 15%कब होती है: जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रिस्क-ऑन (Risk-On) सेंटीमेंट लौट आए, यानी शेयर बाजार तेजी से भागें और निवेशक सोने जैसे सुरक्षित विकल्प से पैसा निकालकर इक्विटी में लगाने लगें.रुपये में अंतर: लगभग ₹14,000 से ₹21,000 की कमी. संभावित दायरा: भाव ₹1.20 लाख से ₹1.27 लाख के आसपास आ सकता है.सार (Bottom Line):सामान्य दायरे में: ₹1.41-1.42 लाख के मौजूदा स्तर से ₹5,000 से ₹10,000 का उतार-चढ़ाव पूरी तरह सामान्य है.₹95,000 तक की बात: इसके लिए सोने में 30% से ज्यादा का क्रैश होना पड़ेगा, जो मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और केंद्रीय बैंकों की लगातार हो रही सोने की खरीदारी को देखते हुए अल्पकालिक या मध्यम अवधि में बेहद दुर्लभ है.

सिर्फ कीमत नहीं, निवेशकों की मनोविज्ञान भी तय करेगा अगला कदम

सोने के बाजार में केवल आर्थिक आंकड़े ही काम नहीं करते. कई बार निवेशकों का भरोसा, डर और उम्मीद भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे ले जाते हैं. यही कारण है कि अगस्त का पहला हफ्ता केवल चार्ट और आंकड़ों का नहीं, बल्कि निवेशकों की मानसिकता का भी इम्तिहान होगा. अगर भरोसा मजबूत रहा तो खरीदारी बढ़ सकती है, जबकि अनिश्चितता बढ़ने पर मुनाफावसूली का दौर तेज हो सकता है. यही छिपा हुआ पहलू आने वाले दिनों की चाल तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. जुलाई के अंत में आई रिकवरी ने उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन अगस्त का पहला हफ्ता बताएगा कि बाजार नई ऊंचाई की ओर बढ़ेगा या फिर कीमतों में नरमी देखने को मिलेगी. ऐसे माहौल में केवल अफवाहों या भावनाओं के आधार पर फैसला लेने के बजाय वैश्विक संकेतों पर नजर रखना ज्यादा समझदारी होगी. यही रणनीति आने वाले समय में निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है.

किन संकेतकों पर रखें नजर?

आने वाले दिनों में सोने की दिशा समझने के लिए निवेशकों को इन प्रमुख संकेतकों पर नजर रखनी चाहिए-

MCX Gold के घरेलू वायदा भाव IBJA द्वारा जारी दैनिक सोने के रेट COMEX Gold की अंतरराष्ट्रीय कीमत अमेरिकी Dollar Index (DXY) की चाल अमेरिकी Treasury Bond Yield Federal Reserve से जुड़े बयान और ब्याज दर संकेत World Gold Council की बाजार रिपोर्ट प्रमुख वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम

फिलहाल बाजार किसी एक स्पष्ट दिशा का संकेत नहीं दे रहा है. जुलाई के अंत में आई रिकवरी ने सकारात्मक उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह यह समझने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि यह तेजी टिकाऊ है या अल्पकालिक. निवेशकों के लिए बेहतर रणनीति यही होगी कि वे केवल अफवाहों या एक दिन की तेजी-गिरावट के बजाय वैश्विक आर्थिक संकेतकों, घरेलू बाजार के रुझानों और विश्वसनीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लें.

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