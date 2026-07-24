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आज शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट की चेतावनी पढ़ लें, वरना ये 3 वजहें आपको दे सकती है भारी पछतावा

24 जुलाई 2026 को शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल संकेतों के बीच निवेशकों के लिए सतर्क रहने का दिन है. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार आज चुनिंदा शेयरों में मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही रणनीति अपनाएं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 24, 2026, 06:36 AM IST

आज शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट की चेतावनी पढ़ लें, वरना ये 3 वजहें आपको दे सकती है भारी पछतावा

आज आपका पोर्टफोलियो रहेगा हरे निशान में या होगा नुकसान (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

  • 24 जुलाई 2026 को शेयर बाजार की चाल

  • ग्लोबल संकेत और कच्चे तेल का बड़ा असर

  • निवेशकों के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती

  • सेक्टरवार उतार-चढ़ाव और मुनाफा कमाने के मौके

अक्सर जब सुबह आंख खुलती है और हम चाय की चुस्की के साथ ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं, तो लाल और हरे निशान हमारी धड़कनें तेज कर देते हैं. क्या आज आपका पोर्टफोलियो आपको राहत की सांस देगा या फिर बाजार के उतार-चढ़ाव आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं? चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते है कि कैसे आज 24 जुलाई 2026 को शेयर बाजार का खेल पूरी तरह से बदल जाएगा, जहां आम निवेशकों के मन में बस यही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस मज़बूत दिखती चाल के पीछे कौन सा अदृश्य खतरा छिपा है.

बाजार की नब्ज और आज का रुख

आज सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई, तो संकेत मिले कि ग्लोबल मार्केट की मिली-जुली चाल घरेलू निवेशकों को थोड़ा भ्रमित कर सकती है. बाजार एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, आज का सत्र किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहने वाला है. एक तरफ जहां चुनिंदा दिग्गज शेयरों में खरीदारी का रुझान दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफावसूली का भारी दबाव देखा जा सकता है. बाजार का यह रुख इस बात का गवाह है कि निवेशक इस समय बेहद फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं.

 देश-दुनिया की वे घटनाएं जो पलट सकती हैं पासा

आज के कारोबार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रमों और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों का सीधा असर पड़ रहा है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के हालिया बयानों और वैश्विक मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने दुनिया भर के बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है. इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर कंपनियों के तिमाही नतीजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो सीधे तौर पर निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रहा है. यदि किसी बड़ी कंपनी के नतीजे उम्मीद से कमजोर आए, तो बाजार में अचानक तेज गिरावट का झटका लग सकता है.

 निवेशकों के सामने खड़ी है बड़ी चुनौती

आम रिटेल निवेशकों के लिए आज का दिन केवल मुनाफे का नहीं बल्कि अपनी रणनीति की परीक्षा का है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तेजी से बदलते ट्रेंड के बीच सही स्टॉक का चुनाव कैसे किया जाए. सोशल मीडिया और टिप्स के भरोसे बिना सोचे-समझे पैसा लगाना आज आपको भारी नुकसान में डाल सकता है. जानकारों का मानना है कि इस मची अफरा-तफरी के बीच धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि पैनिक में आकर बेचे गए शेयर अक्सर बाद में भारी पछतावा देते हैं.

सेक्टरवार असर और किन बातों पर रखनी होगी नजर

आज के कारोबार में बैंकिंग, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों पर खास नजर रखनी होगी. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि इन सेक्टरों के मूवमेंट से ही तय होगा कि आज बाजार हरे निशान में बंद होगा या लाल निशान में गोता लगाएगा. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगाने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें ताकि जोखिम कम से कम हो सके.

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