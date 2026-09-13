पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीम में 1 लाख लगाने पर किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न? जानिए कौन जल्दी बनाएगा आपको अमीर

NSC or KVP: Which offers better returns? पोस्ट ऑफिस की एनएससी और केवीपी दोनों सरकारी बचत योजनाएं हैं, लेकिन 1 लाख रुपये के निवेश पर दोनों का नतीजा और समय अलग है. एनएससी 5 साल में 1,44,900 रुपये देती है, जबकि केवीपी 115 महीने में रकम को 2 लाख रुपये करती है.

अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं और आप इसे सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ यह देखना काफी नहीं कि किस स्कीम में ब्याज ज्यादा है. असली सवाल यह है कि आपको पैसा कितने समय बाद चाहिए. पोस्ट ऑफिस की दो चर्चित योजनाएं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी और किसान विकास पत्र यानी केवीपी इसी वजह से आम निवेशकों के बीच तुलना का विषय बनती हैं. 12 सितंबर 2026 तक एनएससी पर सालाना ब्याज दर 7.7 फीसदी है, जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इसके बावजूद लंबी अवधि में केवीपी 1 लाख रुपये को 2 लाख रुपये तक पहुंचा देती है.

1 लाख रुपये पर एनएससी और केवीपी का पूरा हिसाब

लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 1 लाख रुपये एनएससी में लगाए जाते हैं, तो इसकी परिपक्वता अवधि 5 साल है. 7.7 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर और आधिकारिक परिपक्वता फैक्टर के आधार पर 5 साल बाद रकम 1,44,900 रुपये होती है. यानी निवेशक को 44,900 रुपये का ब्याज मिलता है.

वहीं 1 लाख रुपये के केवीपी में निवेश पर मौजूदा नियमों के तहत रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुनी होकर 2 लाख रुपये हो जाती है. इसमें निवेश पर 1 लाख रुपये का ब्याज मिलता है. यानी पहली नजर में केवीपी ज्यादा कमाई वाली स्कीम दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए निवेशक को लगभग साढ़े 9 साल इंतजार करना पड़ता है. एनएससी में रकम पांच साल में ही वापस मिल जाती है.

एनएससी का ब्याज कम समय में पैसा देने वाला फायदा

एनएससी की सबसे बड़ी खासियत उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत लंबी अवधि तक अपना पैसा रोककर नहीं रखना है. 1 लाख रुपये का निवेश पांच साल बाद 1,44,900 रुपये हो जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य पांच साल बाद बच्चों की पढ़ाई, घर के किसी बड़े खर्च या दूसरी वित्तीय जरूरत के लिए रकम तैयार करना है, तो एनएससी का छोटा निवेश काल उसके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

लाइवमिंट के मुताबिक एनएससी में सेक्शन 80सी के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है, हालांकि यह लागू इनकम टैक्स नियमों और निवेशक की पात्रता पर निर्भर करेगा. केवीपी में यही सेक्शन 80सी कटौती उपलब्ध नहीं है.

केवीपी में पैसा डबल लेकिन इंतजार भी लंबा

केवीपी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सीधा गणित है. 1 लाख रुपये लगाइए और मौजूदा नियमों के तहत परिपक्वता पर 2 लाख रुपये पाइए. लेकिन इसके लिए 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने का इंतजार करना होगा. यहीं पर एक आम निवेशक को सावधान रहने की जरूरत है. 1 लाख रुपये को 2 लाख होते देखना आकर्षक लगता है, लेकिन इस दौरान आपका पैसा लंबे समय के लिए लॉक रहता है. अगर बीच में बड़ी वित्तीय जरूरत आ गई, तो निवेश की अवधि और निकासी के नियमों को ध्यान में रखना होगा. इसीलिए केवल यह देखकर फैसला करना कि केवीपी में पैसा डबल हो रहा है, पूरी तस्वीर नहीं बताता.

किसके लिए एनएससी और किसके लिए केवीपी बेहतर?

अगर किसी निवेशक का लक्ष्य पांच साल के आसपास का है और वह टैक्स लाभ की संभावना के साथ सरकारी बचत योजना चाहता है, तो एनएससी ज्यादा उपयुक्त हो सकती है. दूसरी तरफ, जो निवेशक लंबे समय तक रकम को नहीं छूना चाहता और उसका मुख्य लक्ष्य शुरुआती निवेश को दोगुना करना है, उसके लिए केवीपी ज्यादा आकर्षक हो सकती है.

लाइवमिंट ने भी साफ किया है कि किसी एक योजना को सभी निवेशकों के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता. निवेश का फैसला व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, मौजूदा जरूरत, लंबे समय के लक्ष्य, कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे पहलुओं पर निर्भर करता है.

इस तुलना का छिपा हुआ पहलू क्या है?

इस पूरे गणित में सबसे अहम बात ब्याज दर का सिर्फ 0.2 फीसदी का अंतर नहीं है. असली फर्क निवेश की अवधि का है. एनएससी में 1 लाख रुपये लगाने पर पांच साल में 1,44,900 रुपये मिलते हैं. इसके बाद निवेशक के पास रकम को किसी दूसरी जगह लगाने का मौका भी आ जाता है. दूसरी तरफ केवीपी में 2 लाख रुपये मिलने के लिए लगभग 9 साल 7 महीने इंतजार करना पड़ता है. इसलिए केवल अंतिम रकम देखना सही तुलना नहीं होगी. निवेशक को यह भी देखना चाहिए कि उसका पैसा कितने साल तक बंधा रहेगा और उस दौरान उसे उस रकम की जरूरत पड़ सकती है या नहीं.

सरकारी ब्याज दर बदलने का जोखिम भी समझें

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं. इसलिए निवेश करते समय मौजूदा ब्याज दर, परिपक्वता नियम और टैक्स से जुड़े ताजा प्रावधानों को जरूर देखना चाहिए. 12 सितंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनएससी की ब्याज दर 7.7 फीसदी और केवीपी की ब्याज दर 7.5 फीसदी है. इंडिया पोस्ट के आधिकारिक दस्तावेज में भी इन दरों और केवीपी की 115 महीने की परिपक्वता अवधि का उल्लेख है.

तो समझ लीजिए ये बात

1 लाख रुपये के निवेश पर एनएससी और केवीपी में फैसला सिर्फ ज्यादा रकम मिलने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए. एनएससी में पांच साल बाद 1,44,900 रुपये मिलते हैं, जबकि केवीपी में करीब 9 साल 7 महीने बाद 2 लाख रुपये मिलते हैं.

यानी जिसे पांच साल में पैसा चाहिए, उसके लिए एनएससी का समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है. वहीं जिसे लंबी अवधि तक रकम की जरूरत नहीं है और पैसा दोगुना करने का लक्ष्य है, वह केवीपी पर विचार कर सकता है. निवेश से पहले ताजा सरकारी नियम, ब्याज दर और लागू टैक्स प्रावधान जरूर जांचें. यह जानकारी निवेश सलाह नहीं है.

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