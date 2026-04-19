FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
2030 का IPL होगा ‘मेगा मनी लीग, टॉप 3 खिलाड़ियों पर लग सकता है 150 करोड़ तक का दांव

2030 का IPL होगा ‘मेगा मनी लीग, टॉप 3 खिलाड़ियों पर लग सकता है 150 करोड़ तक का दांव

EPFO Rules: नौकरी छूट गई तो क्या PF पर ब्याज बंद हो जाएगा? ईपीएफओ का नियम जानकर चौंक जाएंगे

नौकरी छूट गई तो क्या PF पर ब्याज बंद हो जाएगा? ईपीएफओ का नियम जानकर चौंक जाएंगे

Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर डराएंगे अक्षय कुमार! जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी 'भूत बंगला'

Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर डराएंगे अक्षय कुमार! जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी 'भूत बंगला'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव

440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव

दुनिया के 7 सबसे बड़े कर्ज में डूबे देश कौन? जानिए अमेरिका-चीन से लेकर भारत तक पर किसके सिर कितना है लोन

दुनिया के 7 सबसे बड़े कर्ज में डूबे देश कौन? जानिए अमेरिका-चीन से लेकर भारत तक पर किसके सिर कितना है लोन

Numerology: आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर

आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर

Homeबिजनेस

बिजनेस

EPFO Rules: नौकरी छूट गई तो क्या PF पर ब्याज बंद हो जाएगा? ईपीएफओ का नियम जानकर चौंक जाएंगे

अगर नौकरी चली जाए, तो क्या आपके PF का पैसा रुक जाता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि सैलरी बंद होते ही PF पर ब्याज भी खत्म, लेकिन असल सच इससे बिल्कुल अलग है और यह आपके भविष्य की बचत को पूरी तरह बदल सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 19, 2026, 09:27 AM IST

EPFO Rules: नौकरी छूट गई तो क्या PF पर ब्याज बंद हो जाएगा? ईपीएफओ का नियम जानकर चौंक जाएंगे

Will Interest on PF Stop If You Lose Your Job? Photo Credit: AI
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नौकरी छूटने के बाद PF खाते को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या अब इस पर मिलने वाला ब्याज भी रुक जाएगा? बदलते करियर, जॉब ब्रेक और अनिश्चित आय के दौर में यह चिंता और भी बढ़ जाती है. ऐसे में PF से जुड़े नियमों को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा मामला है. तो चलिए जानते हैं कि नौकरी छूटने के बाद भी PF पर ब्याज मिलता है या नहीं .

नौकरी छोड़ने के बाद भी ब्याज मिलता रहता है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) के नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के बाद भले ही PF खाते में नया योगदान बंद हो जाए, लेकिन पहले से जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है. खाता 36 महीने तक बिना नए योगदान के सक्रिय माना जाता है. इसके बाद इसे निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इस स्थिति में भी ब्याज जारी रहता है. इसका मतलब यह है कि नौकरी छूटने या करियर ब्रेक के दौरान भी आपकी बचत बढ़ती रहती है.

चक्रवृद्धि ब्याज से तेजी से बढ़ता है फंड

PF खाते पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर होता है. 2025-26 के लिए यह दर करीब 8.25 प्रतिशत है, जो कई पारंपरिक निवेश विकल्पों से बेहतर मानी जाती है. इसका सीधा असर यह होता है कि समय के साथ जमा रकम पर ब्याज जुड़ता है और उसी ब्याज पर भी आगे ब्याज मिलता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी के खाते में 5 लाख रुपये जमा हैं, तो लंबे समय में यह राशि काफी बढ़ सकती है.

58 वर्ष की उम्र तक मिलता है ब्याज

PF खाते की एक खास विशेषता यह है कि इसमें 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है, भले ही बीच में नौकरी न हो. यही वजह है कि इसे लंबे समय की बचत का भरोसेमंद माध्यम माना जाता है. यह व्यवस्था उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो नौकरी से ब्रेक लेते हैं या करियर बदलते हैं.

निकासी का विकल्प, लेकिन सावधानी जरूरी

नौकरी छोड़ने के बाद जरूरत पड़ने पर PF से 75 प्रतिशत तक राशि निकाली जा सकती है और शेष 25 प्रतिशत एक वर्ष बाद निकाला जा सकता है. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बिना जरूरी कारण के पैसा निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ कम हो जाता है और भविष्य की बड़ी रकम बनने की संभावना घट जाती है.

PF बैलेंस चेक करना हुआ आसान

अब PF खाते की जानकारी के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी UMANG ऐप या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी पासबुक देख सकते हैं. इससे हर साल जमा होने वाले ब्याज और कुल बैलेंस की जानकारी आसानी से मिल जाती है.

कब बंद हो जाता है ब्याज?

PF खाते पर ब्याज 58 वर्ष की आयु तक मिलता है. इसके बाद खाते को निष्क्रिय मान लिया जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. ऐसे में सही समय पर राशि निकालकर अन्य निवेश विकल्पों में लगाने की सलाह दी जाती है.

PF सिर्फ एक बचत योजना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार है. नौकरी छूटने के बाद भी इसमें जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है. इसलिए जल्दबाजी में पैसा निकालने के बजाय उसे समय देना ही समझदारी भरा फैसला माना जाता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव
440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव
दुनिया के 7 सबसे बड़े कर्ज में डूबे देश कौन? जानिए अमेरिका-चीन से लेकर भारत तक पर किसके सिर कितना है लोन
दुनिया के 7 सबसे बड़े कर्ज में डूबे देश कौन? जानिए अमेरिका-चीन से लेकर भारत तक पर किसके सिर कितना है लोन
Numerology: आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर
आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर
Akshaya Tritiya Wishes: मिले मां लक्ष्मी-कुबेर जी का आशीर्वाद... ये शुभ संदेश भेजकर अपनों को दें अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं
Akshaya Tritiya Wishes: मिले मां लक्ष्मी-कुबेर का आशीर्वाद... ये शुभ संदेश भेजकर अपनों को दें अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं
99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी
99 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 8 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मोबाइल में ये एक नंबर रीपीट हो रहा है? तो हर कदम पर अटकेगा काम, सक्सेस और पैसा हाथ आकर फिसल जाएंगे
मोबाइल में ये एक नंबर रीपीट हो रहा है? तो हर कदम पर अटकेगा काम, सक्सेस और पैसा हाथ आकर फिसल जाएंगे
Chandra Gochar 2026: अक्षय तृतीया पर सूर्य के नक्षत्र में होगा चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों के लोगों को मिलेगी अथाह धन संपत्ति
अक्षय तृतीया पर सूर्य के नक्षत्र में होगा चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों के लोगों को मिलेगी अथाह धन संपत्ति
Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
MORE
Advertisement