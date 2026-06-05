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भारत के टॉप 5 डेनिम-क्लोदिंग होलसेल मार्केट, जहां किलो के भाव में मिलते हैं Zara-H&M जैसे कपड़े; कम निवेश में शुरू करें अपना ब्रांड

Thrift fashion market in India: क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े ब्रांड्स के कई कपड़े आखिर जाते कहां हैं, जो शोरूम तक पहुंच ही नहीं पाते? कुछ कपड़े मामूली डिफेक्ट, ओवरस्टॉक या एक्सपोर्ट कैंसिल होने की वजह से सीधे ऐसे बाजारों में पहुंच जाते हैं, जहां लोग उन्हें किलो के भाव खरीद रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 08:15 AM IST

भारत के टॉप 5 डेनिम-क्लोदिंग होलसेल मार्केट, जहां किलो के भाव में मिलते हैं Zara-H&M जैसे कपड़े; कम निवेश में शुरू करें अपना ब्रांड

भारत के वो होलसेल मार्केट जहां मिलते हैं ब्रांडेड सरीखे कपड़े (फोटो एआई)

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आपको पता है किन मार्केट्स में वही फैशन ट्रेंड मिलता है, जो सोशल मीडिया और बड़े मॉल्स में दिखाई देता है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहां कीमतें कई गुना कम होती हैं. यही कारण है कि अब कॉलेज स्टूडेंट्स, छोटे दुकानदार और ऑनलाइन रीसेलर तेजी से इन थ्रिफ्ट और एक्सपोर्ट सरप्लस मार्केट्स की तरफ रुख कर रहे हैं.

कैसे मॉल का महंगा फैशन पहुंचता है थ्रिफ्ट मार्केट तक

फैशन इंडस्ट्री में हर सीजन लाखों कपड़े एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए जाते हैं. लेकिन कई बार विदेशी ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं या कपड़ों में बेहद छोटे दोष निकल आते हैं. कुछ कपड़ों पर गलत टैगिंग होती है, तो कुछ में साइजिंग की मामूली गड़बड़ी.

ऐसे कपड़े सीधे आउटलेट या थ्रिफ्ट मार्केट में पहुंच जाते हैं. यही वजह है कि कई बाजारों में लोगों को ब्रांडेड सरप्लस माल बेहद कम कीमत पर मिल जाता है. कई दुकानदार इन्हें साफ-सुथरे तरीके से रीपैक कर Instagram और WhatsApp स्टोर्स पर बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं.

युवाओं के बीच क्यों बढ़ रहा है थ्रिफ्ट फैशन का क्रेज

आज की युवा पीढ़ी सिर्फ ब्रांड नहीं, “स्मार्ट शॉपिंग” भी चाहती है. लोग अब हजारों रुपये खर्च करने के बजाय कम बजट में स्टाइलिश कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं. थ्रिफ्ट फैशन का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है. Instagram Reels और YouTube पर “₹500 thrift haul” जैसे वीडियो करोड़ों व्यूज ला रहे हैं. इससे लोगों को पता चल रहा है कि फैशन सिर्फ महंगे मॉल्स तक सीमित नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत में सेकेंड हैंड और सरप्लस फैशन मार्केट और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अब कम कीमत में बेहतर क्वालिटी तलाश रहे हैं.

छोटे बिजनेस और रीसेलिंग का नया सेंटर बन रहे हैं ये बाजार

इन मार्केट्स का सबसे बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों को हो रहा है. कई लोग यहां से 100-200 रुपये में कपड़े खरीदकर उन्हें ऑनलाइन 700-1500 रुपये तक में बेच रहे हैं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में कई युवा बिना बड़ी दुकान खोले सिर्फ Instagram पेज के जरिए thrift business चला रहे हैं. कम निवेश में शुरू होने वाला यह कारोबार कॉलेज स्टूडेंट्स और गृहिणियों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है. यानी ये मार्केट सिर्फ सस्ती शॉपिंग का नहीं, बल्कि कम बजट वाले बिजनेस मॉडल का भी हिस्सा बन चुके हैं.

इन शहरों में मौजूद हैं ब्रांडेड सरीखे क्लॉथ्स का होलसेल मार्केट

भारत में कई ऐसे बाजार हैं जहां मॉल और बड़े ब्रांड स्टोर्स में दिखने वाले फैशन ट्रेंड बेहद कम कीमत पर मिल जाते हैं. दिल्ली का गांधी नगर मार्केट और सरोजिनी नगर मार्केट एक्सपोर्ट सरप्लस और ओवरस्टॉक कपड़ों के लिए मशहूर हैं, जबकि मुंबई का लिंकिंग रोड मार्केट ट्रेंडी कपड़ों और फुटवियर की किफायती खरीदारी के लिए जाना जाता है. बेंगलुरु की कमर्शियल स्ट्रीट में अंतरराष्ट्रीय फैशन जैसी वैरायटी मिलती है, वहीं कोलकाता का बड़ा बाजार कम कीमत वाले फैशन और थोक खरीदारी का बड़ा केंद्र है. इन बाजारों में कपड़े सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनमें से कई एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए गए सरप्लस स्टॉक, कैंसिल हुए विदेशी ऑर्डर, ओवरप्रोडक्शन या मामूली दोष वाले उत्पाद होते हैं. कई बार ब्रांडेड फैक्ट्रियों का बचा हुआ माल भी यहां पहुंच जाता है, जिससे ग्राहकों को कम बजट में बेहतर क्वालिटी और ट्रेंडी फैशन खरीदने का मौका मिलता है. 

सस्ते कपड़ों के पीछे छिपा एक बड़ा सच

हालांकि हर सरप्लस या किफायती कपड़ा ब्रांडेड ओरिजनल हो, यह जरूरी नहीं. कई बाजारों में फर्स्ट कॉपी और एक्सपोर्ट सरप्लस का अंतर समझना मुश्किल होता है. इसलिए खरीदारी से पहले कपड़े की स्टिचिंग, फैब्रिक और टैग ध्यान से देखना जरूरी है.

फैशन एक्सपर्ट बताते हैं कि असली सरप्लस माल अक्सर लिमिटेड क्वांटिटी में आता है और उसका फैब्रिक सामान्य कॉपी प्रोडक्ट से बेहतर होता है. समझदारी से खरीदारी करने पर लोग कम बजट में काफी अच्छा फैशन पा सकते हैं.

किन बाजारों में मिलता है ऐसा माल

भारत में कई ऐसे मार्केट हैं जहां export surplus और thrift fashion का बड़ा कारोबार होता है. दिल्ली का गांधी नगर और सरोजिनी नगर, मुंबई का Linking Road, बेंगलुरु का Commercial Street और कोलकाता का बुर्रा बाजार ऐसे बाजारों में शामिल हैं.

इन जगहों पर सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि डेनिम जींस, ब्रांडेड जैकेट्स, हूडीज, बैग और फुटवियत तक भी बेहद कम कीमत पर मिल जाते हैं. यही वजह है कि अब ये मार्केट सिर्फ दुकानदारों के नहीं, आम लोगों के भी पसंदीदा शॉपिंग हब्स बन चुके हैं.

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