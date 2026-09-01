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भारत के टॉप 5 होलसेल डेनिम मार्केट, यहां से 250 रुपये में मिल जाएगी 999 वाली जींस, यहां से शुरू करें कारोबार?

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भारत के टॉप 5 होलसेल डेनिम मार्केट, यहां से 250 रुपये में मिल जाएगी 999 वाली जींस, यहां से शुरू करें कारोबार?

Cheapest jeans wholesale market: अगर आप जींस का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो महंगी दुकान से माल खरीदना जरूरी नहीं. दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े होलसेल बाजारों में अलग-अलग क्वालिटी और डिजाइन की जींस मिलती है. कुछ लिस्टिंग में कीमत 250 रुपये से शुरू होती दिखती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2026, 07:15 AM IST

भारत के टॉप 5 होलसेल डेनिम मार्केट, यहां से 250 रुपये में मिल जाएगी 999 वाली जींस, यहां से शुरू करें कारोबार?

जींस का माल कहां से खरीदें 250 रुपये से शुरू कीमत वाले इन बाजारों पर रखें नजर (फोटो एआई)

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क्या 250 या 300 रुपये में मिलने वाली जींस को दुकान पर 800 या 1000 रुपये में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. यही सवाल छोटे कपड़ा कारोबार में उतरने वाले ज्यादातर लोगों के मन में रहता है. जवाब है हां, लेकिन सिर्फ खरीद और बिक्री के भाव के बीच का अंतर देखकर फैसला करना सही नहीं होगा.

भारत के कई बड़े कपड़ा बाजारों में जींस का थोक कारोबार होता है. दिल्ली का गांधी नगर और टैंक रोड, अहमदाबाद का रिलीफ रोड और घीकांटा तथा सूरत के टेक्सटाइल बाजार ऐसे इलाकों में शामिल हैं जहां कारोबारी बड़ी मात्रा में डेनिम और रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि एक ही बाजार में जींस के भाव में काफी अंतर हो सकता है. वजह है कपड़े की क्वालिटी, फिट, वॉश, सिलाई, ब्रांड और ऑर्डर की मात्रा.

दिल्ली का गांधी नगर, जहां 250 रुपये से शुरू होती दिखती है जींस

दिल्ली का गांधी नगर रेडीमेड कपड़ों के बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है. यहां जींस के साथ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कई तरह के कपड़े थोक में मिलते हैं. बाजार में अलग-अलग विक्रेताओं की उपलब्ध लिस्टिंग से पता चलता है कि डेनिम जींस करीब 250 रुपये से लेकर 800 रुपये और उससे ऊपर तक की कीमत पर लिस्ट की गई हैं. 

ट्रेडइंडिया पर गांधी नगर के कुछ विक्रेताओं की डेनिम जींस करीब 300, 400, 450, 500 और 550 रुपये के आसपास लिस्टेड हैं. वहीं कुछ प्रोडक्ट 250 रुपये और कुछ 600 से 800 रुपये तक भी दिखाई देते हैं. इन कीमतों के साथ न्यूनतम ऑर्डर की शर्त भी अलग-अलग है. यानी 250 रुपये की कीमत देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर डिजाइन या हर क्वालिटी की जींस इसी भाव में मिल जाएगी.  गांधी नगर की यही खासियत छोटे दुकानदारों के लिए अहम है. यहां एक ही जगह पर बजट से लेकर अपेक्षाकृत बेहतर क्वालिटी तक का माल तलाशा जा सकता है.

टैंक रोड में 250 रुपये से शुरू होने का पुराना बाजार डेटा

दिल्ली का टैंक रोड भी जींस के लिए जाना जाता है. व्हाट्सहॉट की बाजार रिपोर्ट के मुताबिक टैंक रोड को दिल्ली के बड़े होलसेल डेनिम हब में गिना जाता है और यहां जींस की कीमत 250 रुपये से शुरू होने का उल्लेख किया गया था. रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि यहां अलग-अलग फिट और स्टाइल की जींस मिलती हैं और दुकानदार से बातचीत के बाद भाव कम हो सकता है.  

हालांकि यह 250 रुपये वाला आंकड़ा पुरानी प्रकाशित बाजार रिपोर्ट से आता है, इसलिए इसे अगस्त 2026 का निश्चित भाव नहीं माना जाना चाहिए. आज के वास्तविक रेट के लिए दुकानदार से ताजा कोटेशन लेना जरूरी है.

यहां एक और सावधानी बहुत जरुरी है. उसी रिपोर्ट में लोकप्रिय ब्रांड के नाम पर नकली माल मिलने की चेतावनी भी दी गई थी. इसलिए अगर कोई विक्रेता बहुत कम कीमत में किसी बड़े ब्रांड की जींस देने का दावा करे तो बिल, टैग और माल की प्रामाणिकता जरूर जांचें.  

अहमदाबाद में 350 से 450 रुपये की निर्माता वाली रेंज

अहमदाबाद भी जींस कारोबार के लिए महत्वपूर्ण जगह बनकर सामने आता है. रिलीफ रोड और घीकांटा को वहां के प्रमुख होलसेल गारमेंट बाजारों में बताया गया है. एक मौजूदा निर्माता लिस्टिंग के मुताबिक पुरुषों की कार्गो जींस, रेगुलर फिट ब्लू डेनिम और स्ट्रेचेबल सेल्वेज जींस जैसी कैटेगरी में निर्माता से सीधे थोक कीमत 350 से 450 रुपये प्रति पीस से शुरू होने का दावा किया गया है. इसी स्रोत के मुताबिक न्यूनतम ऑर्डर आम तौर पर डिजाइन के हिसाब से 30 से 50 पीस तक हो सकता है. यानी अगर कोई कारोबारी केवल 10 या 20 पीस लेकर बाजार टेस्ट करना चाहता है तो हर थोक सप्लायर उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा. वहीं अगर आपके पास पहले से दुकान, ऑनलाइन स्टोर या रीसेलिंग का नेटवर्क है तो ज्यादा मात्रा में खरीद पर बेहतर रेट के लिए बातचीत की गुंजाइश बन सकती है.

सूरत में भी 250 रुपये से शुरू होने वाली लिस्टिंग

सूरत का नाम आते ही आम तौर पर टेक्सटाइल कारोबार की चर्चा होती है, लेकिन यहां जींस और रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता भी मौजूद हैं. सूरत टेक्सटाइल मार्केट में जींस के कई थोक विक्रेताओं की लिस्टिंग उपलब्ध है.

जस्टडायल पर सूरत टेक्सटाइल मार्केट में एक थोक विक्रेता की जींस 250 रुपये प्रति पीस से शुरू होने की लिस्टिंग दिखाई गई है. वहीं उसी बाजार के लिए एक सामान्य डेनिम जींस थोक मूल्य रेंज 500 से 1500 रुपये प्रति पीस तक बताई गई है. इससे साफ है कि बाजार में कीमत का अंतर काफी बड़ा हो सकता है और क्वालिटी तथा प्रोडक्ट कैटेगरी को समझे बिना केवल सबसे सस्ता भाव देखना जोखिम भरा है.  

किस भाव की जींस खरीदें ताकि दुकान पर मुनाफा बचे?

मान लीजिए किसी कारोबारी को 350 रुपये में एक जींस मिलती है. अगर वह इसे 699 रुपये में बेचता है तो पहली नजर में 349 रुपये का अंतर दिखता है. लेकिन यही पूरा मुनाफा नहीं है.

इसमें दुकान का किराया, कर्मचारी, पैकिंग, परिवहन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस, पेमेंट चार्ज, डिस्काउंट और खराब या न बिकने वाले स्टॉक का असर भी शामिल हो सकता है.

इसीलिए कारोबार शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए 250 रुपये की सबसे सस्ती जींस खरीदना हमेशा सबसे अच्छा सौदा नहीं है. कई बार 350 से 450 रुपये की बेहतर फिट और फैब्रिक वाली जींस ग्राहक को ज्यादा आसानी से बिक सकती है. असली खेल खरीद कीमत से ज्यादा स्टॉक के तेजी से घूमने का है.

100 जींस खरीदने पर कितना पैसा लग सकता है

अगर किसी कारोबारी को 100 पीस का शुरुआती स्टॉक लेना है और औसत खरीद कीमत 350 रुपये बैठती है तो केवल माल की कीमत करीब 35,000 रुपये होगी. 450 रुपये के औसत पर यही स्टॉक करीब 45,000 रुपये का पड़ेगा.

लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट, पैकिंग और दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं. इसलिए शुरुआती बजट बनाते समय सिर्फ जींस की कीमत को ही पूरा निवेश मानना गलती हो सकती है.

यही वजह है कि नए कारोबारी को शुरुआत में बहुत ज्यादा डिजाइन और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा फंसाने के बजाय सीमित स्टॉक से बाजार की प्रतिक्रिया देखना ज्यादा समझदारी भरा तरीका हो सकता है.

थोक बाजार से माल लेते समय किन चीजों को जरूर जांचें?

सबसे पहले जींस की सिलाई और कपड़े की मोटाई देखें. इसके बाद साइज की वास्तविक माप जांचें, क्योंकि अलग-अलग निर्माताओं में एक ही साइज की फिटिंग अलग हो सकती है. वॉश और रंग भी जांचें. खासकर डार्क डेनिम में रंग छोड़ने की समस्या ग्राहक की शिकायत का कारण बन सकती है. जींस को कुछ जगहों से खींचकर स्ट्रेच और फैब्रिक की रिकवरी भी देखी जा सकती है. अगर माल किसी ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा है तो बिल और प्रामाणिकता की जांच करना बेहद जरूरी है. बेहद कम कीमत देखकर तुरंत बड़ा ऑर्डर करना बाद में भारी पड़ सकता है.

छोटे कारोबारी के लिए सबसे बड़ा छिपा खर्च ट्रांसपोर्ट है

थोक बाजार से सस्ता माल खरीद लेने के बाद अगर उसे दूसरे शहर तक पहुंचाने में ज्यादा खर्च हो जाए तो खरीद का फायदा कम हो सकता है. उदाहरण के लिए दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में माल मंगाने वाले कारोबारी को प्रति पीस परिवहन लागत भी अपने हिसाब में जोड़नी होगी. इसलिए केवल दुकान के भाव की तुलना करने के बजाय डिलीवरी के बाद पड़ने वाली वास्तविक लागत यानी लैंडेड कॉस्ट निकालना ज्यादा सही तरीका है.

यहीं पर एक स्थानीय और एक दूसरे शहर के बाजार के बीच वास्तविक फर्क सामने आता है. संभव है कि 20 रुपये सस्ता माल दूर के बाजार से खरीदने के बजाय स्थानीय बाजार से लेना ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो.

किस कारोबारी के लिए कौन सा बाजार बेहतर हो सकता है?

दिल्ली का गांधी नगर और टैंक रोड उन कारोबारियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिन्हें बड़ी वैरायटी और अलग-अलग बजट की जींस एक साथ देखनी है. गांधी नगर में जींस के अलावा रेडीमेड कपड़ों की दूसरी कैटेगरी भी बड़े पैमाने पर मिलती हैं. ([Delhi Online][5])

अहमदाबाद उन खरीदारों के लिए खासा दिलचस्प हो सकता है जो निर्माता से सीधे डेनिम और पुरुषों के बॉटम-वियर की सोर्सिंग करना चाहते हैं. रिलीफ रोड और घीकांटा के लिए निर्माता-डायरेक्ट थोक मॉडल की मौजूदा लिस्टिंग भी उपलब्ध है. 

सूरत उन कारोबारियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो टेक्सटाइल और रेडीमेड सप्लाई के बड़े नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं. यहां जींस के कई थोक विक्रेता लिस्टेड हैं और कुछ विक्रेताओं की शुरुआती कीमत 250 रुपये प्रति पीस से दिखाई देती है. 

सिर्फ सस्ती जींस नहीं, सही जींस खरीदना है मुनाफे का असली फॉर्मूला

थोक बाजार की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि कारोबारी सबसे कम भाव वाली जींस को ही सबसे ज्यादा फायदे वाली जींस मान लेता है. असल में बेहतर सौदा वह है जिसमें खरीद कीमत, क्वालिटी, ग्राहक की पसंद, बिक्री की गति और कुल खर्च सभी का संतुलन बने.

अगर 300 रुपये की जींस 3 महीने तक स्टॉक में पड़ी रहती है और 450 रुपये की जींस तेजी से बिक जाती है तो दूसरी जींस कारोबारी के लिए ज्यादा फायदे का सौदा हो सकती है.

इसलिए पहली खरीद में बाजार को समझना ज्यादा जरूरी है. कुछ लोकप्रिय फिट, सीमित साइज और अलग-अलग कीमत वाली जींस लेकर ग्राहक की पसंद देखी जा सकती है. इसके बाद जिस डिजाइन की मांग तेजी से आती है, उसी में अगला थोक ऑर्डर बढ़ाना बेहतर रणनीति हो सकती है.

अंत में बात सिर्फ 250 रुपये की जींस की नहीं है

दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत के थोक बाजारों में उपलब्ध लिस्टिंग यह दिखाती हैं कि जींस का कारोबार अलग-अलग बजट में शुरू किया जा सकता है. कुछ बाजारों में 250 रुपये के आसपास शुरुआती लिस्टिंग दिखती है, जबकि निर्माता या बेहतर क्वालिटी वाले माल की कीमत 350 से 450 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकती है. 

लेकिन कारोबार में असली फायदा केवल सस्ते भाव पर माल खरीदने से नहीं आता. सही फैब्रिक, सही फिट, सही ग्राहक और तेज स्टॉक टर्नओवर मिलकर मुनाफा बनाते हैं.

इसलिए अगर आप जींस का कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो बाजार जाने से पहले अपना बजट, टार्गेट ग्राहक और बिक्री कीमत तय करें. फिर कम से कम दो से तीन सप्लायर से भाव लें और नमूना माल जांचने के बाद ही बड़ा ऑर्डर करें. यही तरीका सस्ती खरीद को वास्तविक बिजनेस फायदे में बदल सकता है.

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