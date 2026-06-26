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चिप वॉर में भारत की 'साइलेंट एंट्री': क्या ये अंतरराष्ट्रीय डील्स आपकी अगली नौकरी और देश की जीडीपी की दिशा बदलेंगी?

Global Trade Deals: भारत सेमीकंडक्टर और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैश्विक साझेदारियों के जरिए सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है. इन समझौतों से आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार, तकनीकी क्षमता और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 26, 2026, 10:26 AM IST

चिप वॉर में भारत की 'साइलेंट एंट्री': क्या ये अंतरराष्ट्रीय डील्स आपकी अगली नौकरी और देश की जीडीपी की दिशा बदलेंगी?

चिप सेक्टर में भारत की नई वैश्विक तैयारी (फोटो एआई)

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* चिप मैन्युफैक्चरिंग है मुख्य फोकस.
* सप्लाई चेन का नया केंद्र.
* लाखों रोजगार की संभावनाएं.
* तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा.
* वैश्विक निवेश में उछाल.

भारत सेमीकंडक्टर और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैश्विक साझेदारियों के जरिए सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है. आज के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स वह 'नया तेल' (New Oil) बन चुके हैं जिसके बिना न कार चलेगी, न स्मार्टफोन काम करेगा और न ही मिसाइल. भारत की हालिया अंतरराष्ट्रीय डील्स (विशेषकर जापान, ताइवान और अमेरिका के साथ) केवल कागजी समझौते नहीं हैं, बल्कि यह भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है. इंडस्ट्री एनालिस्ट्स भावेश सोलंकी और ICEA के साथ इन्वेस्ट इंडिया और कुछ आंकड़ों के आधार पर समझते हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय डील्स कैसे बदल सकती हैं भारत की तस्वीर?

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मामला क्या है और क्यों चर्चा में है?

दुनिया भर की कंपनियां 'चाइना प्लस वन' (China+1) रणनीति अपना रही हैं. भारत का 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) इसी रणनीति का केंद्र है.

 निवेश का पैमाना: 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के अनुसार, सरकार ने देश में चिप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ₹76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज (PLI) जारी किया है.
 बड़े निवेश: माइक्रोन (Micron) जैसी वैश्विक कंपनियों ने गुजरात में असेंबली और परीक्षण सुविधा (ATMP) के लिए $2.75 बिलियन का निवेश किया है, जो तकनीक के हस्तांतरण (Technology Transfer) की दिशा में एक बड़ा कदम है.

एक्सपर्ट व्यू: क्या कहते हैं जानकार?

इस बदलाव को लेकर इंडस्ट्री के विशेषज्ञ उत्साहित हैं. इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू के अनुसार 'भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी एक अनिवार्य जगह बनाने की दौड़ है. अगले 3 से 5 साल भारत के 'इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग' के लिए आधारशिला साबित होंगे, जहाँ ऑटोमेशन और स्किल अपग्रेडेशन ही असली गेम-चेंजर होगा.'

चिप इंडस्ट्री में भारत की रणनीतिक एंट्री

आपकी जेब और करियर पर क्या होगा असर?

रोजगार की नई संभावना: 'इन्वेस्ट इंडिया' के अनुमानों के अनुसार, अगले 5 वर्षों में इस सेक्टर में 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार (Direct Jobs) पैदा होने की संभावना है. इसमें इंजीनियर्स के अलावा हजारों स्किल्ड टेक्नीशियन्स, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स और डेटा एनालिस्ट्स की भारी मांग होगी.

महंगाई पर लगाम: घरेलू उत्पादन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की आयात पर निर्भरता कम होगी. काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक $110 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा.
 स्किल का अपग्रेड: इन डील्स में 'स्किल डेवलपमेंट' मुख्य है. यदि आप आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो यह आपके लिए 'अपस्किलिंग' का गोल्डन टाइम है.

आने वाले समय में क्या और डील हो सकते हैं?

आने वाले महीनों में भारत 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) साझा करने की डील्स कर सकता है. भारत का फोकस अब केवल 'असेंबली' नहीं, बल्कि 'डिज़ाइन' पर है.

आपको खुद को कैसे अपडेट रखना होगा?

यदि आप युवा पेशेवर हैं, तो सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, नैनोटेक्नोलॉजी या सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे उभरते क्षेत्रों पर नजर रखें. पुरानी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के बजाय 'ऑटोमेशन' और 'AI-एडेड मैन्युफैक्चरिंग' में खुद को तैयार करें.

सामान्य व्यक्ति कैसे पता लगा सकता है कि कौन सी डील अच्छी है?
इंडस्ट्री एनालिस्ट्स भावेश सोलंकी बताते हैं कि जिस डील में 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर' या 'जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग' का उल्लेख हो, वह देश की ईकोनॉमी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होती है. अधिकारिक अपडेट के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' (Invest India) और 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ism.gov.in) की वेबसाइट देखते रहें.

सोने-चांदी में दांव लगाने से पहले जरूर जानें वो 5 बड़े फैक्टर्स, जो बदल देंगे आपकी इंवेस्टमेंट की रणनीति

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. क्या ये डील्स भारत में महंगाई बढ़ाएंगी?
नहीं, ये डील्स आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हैं, जो लंबी अवधि में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाकर महंगाई को नियंत्रित करेंगी.

2. इन डील्स का 'क्रिटिकल मिनरल्स' से क्या लेना-देना है?
नीति आयोग के अनुसार, इलेक्ट्रिक व्हीकल और चिप्स बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की जरूरत होती है, जिनके सुरक्षित स्रोतों के लिए भारत सक्रिय रूप से वैश्विक साझेदारी कर रहा है.

3. क्या इन डील्स का असर सीधे नौकरी पर पड़ेगा?
हां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगले 3 साल में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है.

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