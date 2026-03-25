Global Tension के बीच भी बरकरार भारत की रफ्तार, रिपोर्ट में 7.1 % ग्रोथ का दावा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका, ईरान ने होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी, पाकिस्तानी जहाज 'सेलन' को होर्मुज से लौटाया | ईंधन और गैस का पूरा स्टॉक- सरकार, घरेलू गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव नहीं, शहरी क्षेत्र में 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुकिंग, किसी भी तरह के कनेक्शन पर नियम लागू, ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद सिलेंडर बुकिंग, गलत अफवाहों पर ध्यान न दें- केंद्र सरकार, पैनिक बुकिंग से बचें नागरिक- केंद्र सरकार | अफवाहों पर ध्यान न दें- केंद्र सरकार | हम बंगाल चुनाव एक साथ लड़ेंगे- हुमायूं, सीट के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी- हुमायूं, हम जल्द सीट के बंटवारे का ऐलान करेंगे-हुमायूं, हमारा गठबंधन कभी टूटेगा नहीं- हुमायूं | पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़, फिलीपींस में 'एनर्जी इमरजेंसी' लागू, मिडिल ईस्ट में तनाव से कई देशों में बुरा हाल, स्लोवानिया में गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़, बांग्लादेश में पेट्रोल की भारी किल्लत | PNG सप्लाई से मना करने पर एक्शन, उपभोक्ता का LPG कनेक्शन हो जाएगा कैंसिल, PNG कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर, PNG पर स्विच करने से मना करने पर एक्शन, जहां LPG की सप्लाई, वहां PNG नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

Dhurandhar 2: 8 घंटे के मेकअप के बाद 'नवाब शफीक' बनते थे मशहूर अमरोही, असली चेहरा देख चकरा जाएगा सिर

Dhurandhar 2: 8 घंटे के मेकअप के बाद 'नवाब शफीक' बनते थे मशहूर अमरोही, असली चेहरा देख चकरा जाएगा सिर

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे इंटरमीडिएट के नतीजे

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे इंटरमीडिएट के नतीजे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल

1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल

Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना

Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना

Homeबिजनेस

बिजनेस

Global Tension के बीच भी बरकरार भारत की रफ्तार, रिपोर्ट में 7.1 % ग्रोथ का दावा

अमेरिका-ईरान युद्ध और बढ़ती तेल कीमतों के बीच पूरी दुनिया तनाव में है. इस ग्लोबल तनाव के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है. S&P ग्लोबल का अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ FY 2026-27 में 7.1 प्रतिशत रहेगी.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Mar 25, 2026, 01:28 PM IST

Global Tension के बीच भी बरकरार भारत की रफ्तार, रिपोर्ट में 7.1 % ग्रोथ का दावा

 S&P ग्लोबल का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.1 प्रतिशत रहेगी. फोटो- AI जनरेटेड

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में बने हालात चिंताजनक हैं. पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर हैं. तेल की कीमतें बढ़े रही हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है. इस बीच भारत के लिए राहत की खबर है. अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत के विकास की रफ्तार बनी रहेगी. 

S&P ग्लोबल की तरफ से 25 मार्च को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि FY 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ 7.1 प्रतिशत रह सकती है. इस रिपोर्ट में कह गया है कि FY 2027 में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा. 

इन वजहों से बनी रहेगी भारत की ग्रोथ

S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात और इंडविजुअल इन्वेस्टमेंट में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है. इसकी वजह से भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मजबूत कंजम्प्शन दिख रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल टेंशन का असर भारत पर कम हो सकता है. 

धीमी रहेगी चीन की Economic Growth

इस रिपोर्ट में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की रफ्तार का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट की मानें चीन की ग्रोथ इस साल धीमी हो सकती है. इसकी बड़ी वजहों में कमज़ोर मांग और प्रॉपर्टी सेक्टर की परेशानियां हैं. इसके साथ ही ग्लोबल टेंशन का असर चीन की अर्थव्यस्था पर ज्यादा दिख सकता है. चीन की ग्रोथ 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एशया पैसिफिक इलाके की इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. चीन को छोड़ दें तो इस क्षेत्र की ग्रोथ 4.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं. 

भारत पर कम पड़ेगा कच्चे तेल की कीमतों का असर

S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है. ये चिंता भारत में भी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था डायवर्सीफाइड है, जिसे सर्विस सेक्टर, निर्यात और अन्य सेक्टर्स मजबूती देते हैं. इस वजह से भारत तेल की बढ़ृती कीमतों के असर को काफी हद तक संभाल सकता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की महंगाई दर करीब 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, यह एक संतुलित स्तर माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना
Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमांड
Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमां
MORE
Advertisement
धर्म
Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
Mystery Zodiac Signs: इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 24 March: मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026 Upay: पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति
पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति
MORE
Advertisement