Global Tension के बीच भी बरकरार भारत की रफ्तार, रिपोर्ट में 7.1 % ग्रोथ का दावा

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बिजनेस
अमेरिका-ईरान युद्ध और बढ़ती तेल कीमतों के बीच पूरी दुनिया तनाव में है. इस ग्लोबल तनाव के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है. S&P ग्लोबल का अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ FY 2026-27 में 7.1 प्रतिशत रहेगी.
अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में बने हालात चिंताजनक हैं. पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर हैं. तेल की कीमतें बढ़े रही हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है. इस बीच भारत के लिए राहत की खबर है. अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत के विकास की रफ्तार बनी रहेगी.
S&P ग्लोबल की तरफ से 25 मार्च को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि FY 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ 7.1 प्रतिशत रह सकती है. इस रिपोर्ट में कह गया है कि FY 2027 में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा.
S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात और इंडविजुअल इन्वेस्टमेंट में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है. इसकी वजह से भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मजबूत कंजम्प्शन दिख रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल टेंशन का असर भारत पर कम हो सकता है.
इस रिपोर्ट में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की रफ्तार का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट की मानें चीन की ग्रोथ इस साल धीमी हो सकती है. इसकी बड़ी वजहों में कमज़ोर मांग और प्रॉपर्टी सेक्टर की परेशानियां हैं. इसके साथ ही ग्लोबल टेंशन का असर चीन की अर्थव्यस्था पर ज्यादा दिख सकता है. चीन की ग्रोथ 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एशया पैसिफिक इलाके की इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. चीन को छोड़ दें तो इस क्षेत्र की ग्रोथ 4.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं.
S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है. ये चिंता भारत में भी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था डायवर्सीफाइड है, जिसे सर्विस सेक्टर, निर्यात और अन्य सेक्टर्स मजबूती देते हैं. इस वजह से भारत तेल की बढ़ृती कीमतों के असर को काफी हद तक संभाल सकता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की महंगाई दर करीब 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, यह एक संतुलित स्तर माना जाता है.
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