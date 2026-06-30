डॉलर की बादशाहत के बीच भारत की बड़ी छलांग, टॉप 5 देशों में जमाई धाक; जानें आपकी जेब पर इसका सीधा असर

Largest currency reserves imf data: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में भारत पांचवें पायदान पर मजबूती से टिका हुआ है. चीन शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका अपनी मुद्रा डॉलर के वैश्विक दबदबे के कारण लिस्ट में काफी पीछे है.

क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर कोई बड़ा संकट आता है, तो वे खुद को डूबने से कैसे बचाती हैं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घरों में मुश्किल दिनों के लिए 'इमरजेंसी फंड' बचाकर रखते हैं. देशों के मामाले में इस फंड को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है. हाल ही में आईएमएफ (IMF) के डेटा के आधार पर जारी की गई दुनिया के सबसे बड़े मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची ने वैश्विक बाजार की एक दिलचस्प तस्वीर सामने रखी है. इस लिस्ट में एशिया का दबदबा साफ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात भारत की मजबूत स्थिति है.

भारत कहां करता है स्टैंड?

विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत आज दुनिया के शीर्ष देशों की कतार में बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है. बिना सोने (Gold) के रिजर्व को शामिल किए भी भारत 543 अरब डॉलर के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के साथ पांचवें नंबर पर काबिज है. अगर इसमें सोने के हिस्से को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 672 अरब डॉलर के भी पार निकल जाता है.

चलिए अर्थशास्त्री भावना बोस से समझते है कि एक आम भारतीय के लिए इसका मतलब क्या है? दरअसल, यह विशाल रिजर्व देश की जनता के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं या डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने लगता है, तो रिजर्व बैंक इसी फंड का इस्तेमल करके भारतीय बाजार को स्थिरता देता है. इसी फंड की बदौलत भारत संकट के समय भी जरूरी चीजों का आयात बिना किसी रूकावट के कर पाता है, जिससे देश के भीतर महंगाइ को अचानक अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है.

एशिया का सिक्का और चीन की महा-बढ़त

ग्लोबल लिस्ट पर नजर डालें तो दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े रिजर्व होल्डर्स में से 7 देश अकेले एशिया महाद्वीप से हैं. इस लिस्ट में चीन 3,410 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर राज कर रहा है, जो दूसरे नंबर पर मौजूद जापान (1,259 अरब डॉलर) से लगभग तीन गुना ज्यादा है. स्विट्जरलैंड तीसरे और ताइवान चौथे नंबर पर है, जिसके ठीक बाद भारत का नंबर आता है.

एशियाई देशों द्वारा इस विशाल पूंजी को जुटाने के पीछे लगभग तीन दशक पुराना एक गहरा खौफ छिपा है. साल 1997 में आए 'एशियाई वित्तीय संकट' ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था. उस वक्त विदेशी कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे देशों ने सबक लिया कि बाहरी मदद के भरोसे रहने से बेहतर है कि खुद का 'इकोनॉमिक सेल्फ-इंश्योरेंस' तैयार किया जाए. यही वजह है कि आज वैश्विक मुद्रा भंडार का करीब दो-तिहाई हिस्सा एशियाई देशों के पास सुरक्षित है.

सबसे अमीर अमेरिका आखिर लिस्ट में इतना पीछे क्यों?

इस पूरी रिपोर्ट में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका का नंबर 13वें पायदान पर होना. अमेरिका के पास सिर्फ 244 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो भारत के मुकाबले आधे से भी कम है.

लेकिन इसके पीछे की वजह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर की बादशाहत है. चूंकि अमेरिकी डॉलर ही दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है और दुनिया का अधिकांश व्यापार इसी करेंसी में होता है, इसलिए अमेरिका को अपनी तिजोरी में अन्य विदेशी मुद्राएं भरकर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. वह अपनी अंतरराष्ट्रीय देनदारियों का भुगतान सीधे अपनी ही करेंसी में कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ, भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में अपनी साख बनाए रखने और विदेशी निवेशकों को भरोसा देने के लिए भारी मात्रा में डॉलर का स्टॉक रखना पड़ता है.

सुरक्षा बनाम कमाई का बड़ा सौदा क्या है?

विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा होना जहां एक तरफ देश को आर्थिक झटकों से बचाता है, वहीं इसके साथ एक छिपा हुआ नुकसान भी जुड़ा होता है. केंद्रीय बैंक इस पैसे को जोखिम से दूर रखने के लिए मुख्य रूप से अमेरिकी सरकार की कम ब्याज वाली सिक्योरिटीज (सरकारी बांड्स) में निवेश करते हैं. इसका सीधा असर यह होता है कि इतनी बड़ी रकम देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे विकास कार्यों में सीधे इस्तेमाल नहीं हो पाती, जहां इससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता था.

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