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पाकिस्तानी दोस्त के साथ मिलाया दिमाग, कुछ ही साल में खड़ी कर दी 5 लाख करोड़ के वैल्यू वाली कंपनी  

AI startup valuation: यह खबर सिर्फ दो युवाओं की दौलत बढ़ने की नहीं है. यह इस बात का संकेत भी है कि AI और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सही समय पर उठाया गया कदम कुछ वर्षों में असाधारण सफलता दिला सकता है. यही वजह है कि स्टार्टअप, कोडिंग और AI में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह कहानी खास मायने रखती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 10:50 PM IST

पाकिस्तानी दोस्त के साथ मिलाया दिमाग, कुछ ही साल में खड़ी कर दी 5 लाख करोड़ के वैल्यू वाली कंपनी  

कोडिंग से शुरू हुआ सफर, दो दोस्तों ने बना डाली 5 लाख करोड़ की AI कंपनी

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क्या कोई कॉलेज प्रोजेक्ट कुछ ही वर्षों में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है कि उसके संस्थापक दुनिया के सबसे चर्चित युवा अरबपतियों में शामिल हो जाएं? भारतीय मूल के अमन सांगर और पाकिस्तान के सुआलेह आसिफ की कहानी इस सवाल का जवाब देती है. AI की दुनिया में शुरू हुआ उनका सफर अब ऐसी डील तक पहुंच चुका है जिसकी गूंज पूरी टेक इंडस्ट्री में सुनाई दे रही है.

यह कहानी सिर्फ बड़ी दौलत की नहीं, बल्कि उस बदलती दुनिया की भी है जहां एक मजबूत आइडिया, सही तकनीक और वैश्विक सोच कुछ ही वर्षों में असाधारण सफलता दिला सकती है.

एलन मस्क की डील ने बदल दिया खेल

दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने AI कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की पैरेंट कंपनी एनीस्फीयर में बड़ा निवेश किया है. इस सौदे में कंपनी का मूल्यांकन करीब 60 अरब डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसी के साथ कंपनी के शुरुआती संस्थापकों में शामिल अमन सांगर और सुआलेह आसिफ की संपत्ति में भी जबरदस्त उछाल आया.

दोनों के पास कंपनी में लगभग 4.5-4.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जाती है. इस वैल्यूएशन के आधार पर उनकी हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य करीब 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे वे टेक जगत के सबसे युवा अरबपतियों में गिने जाने लगे हैं.

नकद नहीं, शेयरों के रूप में मिलेगी बड़ी दौलत

इस सौदे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे ऑल-स्टॉक डील के रूप में देखा जा रहा है. यानी अमन सांगर और सुआलेह आसिफ को पूरी राशि नकद नहीं मिलेगी, बल्कि स्पेसएक्स के शेयरों के रूप में उनकी हिस्सेदारी तय होगी. अनुमान है कि दोनों के हिस्से में करीब 22,500 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य आ सकता है.

इस तरह वे केवल एक सफल स्टार्टअप के संस्थापक ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे चर्चित निजी अंतरिक्ष कंपनियों में से एक के महत्वपूर्ण शेयरधारकों में भी शामिल हो सकते हैं.

MIT की दोस्ती से बना वैश्विक AI ब्रांड

अमन सांगर और सुआलेह आसिफ की मुलाकात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान हुई. अपने साथियों के साथ उन्होंने ऐसा AI टूल विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कोडिंग प्रक्रिया को तेज और आसान बना सके. धीरे-धीरे यही प्रयोग कर्सर के रूप में विकसित हुआ और आज दुनिया भर की हजारों कंपनियां इस तकनीक का उपयोग कर रही हैं.

यह कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि अलग-अलग देशों से आए प्रतिभाशाली युवाओं का सहयोग वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव ला सकता है.

14 साल की उम्र से शुरू हुई थी तैयारी

अमन सांगर ने किशोरावस्था में ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी थी. तकनीक के प्रति उनकी रुचि और उद्यमिता की सोच ने उन्हें कम उम्र में ही अलग पहचान दिलाई. वहीं सुआलेह आसिफ का गणित और कंप्यूटर साइंस में मजबूत आधार रहा और उन्होंने छात्र जीवन में ही AI आधारित प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था.

आज उनकी सफलता यह साबित करती है कि किसी बड़ी उपलब्धि के पीछे लंबे समय की तैयारी, लगातार सीखना और जोखिम लेने का साहस छिपा होता है.

युवाओं और स्टार्टअप दुनिया के लिए बड़ा संदेश

इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था में AI, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर आधारित समाधान बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं. जिन युवाओं के पास तकनीकी कौशल, नवाचार की सोच और वैश्विक समस्याओं को हल करने का दृष्टिकोण है, उनके लिए अवसर पहले से कहीं अधिक बड़े हो चुके हैं.

साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि निवेशक अब केवल पारंपरिक कारोबारों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्टार्टअप्स में भी भारी निवेश कर रहे हैं जो नई तकनीक के जरिए वास्तविक समस्याओं का समाधान पेश करते हैं.

AI की बढ़ती ताकत क्यों है महत्वपूर्ण

दुनिया भर में AI टूल्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. कोडिंग, कंटेंट निर्माण, डिजाइन, रिसर्च और बिजनेस ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में AI आधारित स्टार्टअप्स का मूल्यांकन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है. यही वजह है कि कर्सर जैसे प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

अंततः अमन सांगर और सुआलेह आसिफ की कहानी यह बताती है कि सीमाओं से परे जाकर प्रतिभा, तकनीक और सहयोग के बल पर वैश्विक स्तर की कंपनियां बनाई जा सकती हैं. आज का एक छोटा इनोवेशन आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर का कारोबार बन सकता है.

अंत में यह कहानी केवल अरबपति बनने की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो सीमाओं से परे जाकर तकनीक, सहयोग और नवाचार के जरिए नई संभावनाएं पैदा करती है. आने वाले वर्षों में ऐसे उदाहरण और बढ़ सकते हैं, जहां एक मजबूत आइडिया किसी युवा की जिंदगी पूरी तरह बदल दे.

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