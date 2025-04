India UPI Payments: भारत में अब UPI पेमेंट ऐसी आम चीज बन चुकी है कि नकद लेनदेन से ज्यादा ग्राहक इसके जरिये खरीदारी करना और दुकानदार सामान बेचना पसंद कर रहे हैं. अब जल्द ही आप थाईलैंड से भूटान तक सभी दक्षिण एशियाई देशों में जाकर 'UPI है क्या' पूछ पाएंगे. दरअसल जल्द ही भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से वे सभी देश जुड़ने जा रहे हैं, जो BIMSTEC समूह में शामिल हैं. थाईलैंड में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने समूह के सभी देशों को इस पेमेंट सिस्टम से जुड़ने का ऑफर दिया है.

क्या है इस प्रस्ताव का मकसद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्सटेक देशों के समूह को आपसी व्यापार और एक-दूसरे के यहां पर्यटन के लिए आवाजाही को बढ़ावा दने के मकसद से ये प्रस्ताव दिया है. बिम्सटेक समूह में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड शामिल हैं. भारत इन सभी में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है. इसी नाते पीएम मोदी ने इन देशों के साथ भारत के आर्थिक लेनदेन को सुगम बनाने के लिए यह प्रस्ताव दिया है. इससे आपसी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सभी देशों की आपसी व्यापार और पर्यटन के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता में भी कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी.

BIMSTEC is an important forum to further global good. It is imperative we strengthen it and deepen our engagement. In this context, I proposed a 21-point Action Plan covering different aspects of our cooperation. pic.twitter.com/6lsTbLwAGc