दुनिया के सबसे रईस शहरों की सूची में भारत की दमदार दस्तक, जानिए किस नंबर पर हैं मुंबई और दिल्ली

billionaire cities ranking: दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति आखिर किस शहर में रहते हैं? पहली नजर में जवाब न्यूयॉर्क हो सकता है, लेकिन ताजा तस्वीर बताती है कि एशियाई शहर तेजी से इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि भारत के दो शहर भी वैश्विक अमीरी के इस नक्शे पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, अब मुंबई भी ग्लोबल वेल्थ मैप का बड़ा सितारा बनकर उभरी (फोटो एआई)

दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नई रैंकिंग ने आर्थिक ताकत का बदलता नक्शा सामने रख दिया है. न्यूयॉर्क अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन मुंबई और नई दिल्ली की मजबूत मौजूदगी बताती है कि भारत अब वैश्विक संपत्ति निर्माण की दौड़ में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. नई रैंकिंग बताती है कि अब वैश्विक संपत्ति का केंद्र धीरे-धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है. इसका असर आने वाले वर्षों में निवेश, स्टार्टअप, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है.

न्यूयॉर्क शीर्ष पर, लेकिन चीन की चुनौती लगातार मजबूत

2026 की वैश्विक अरबपति सूची के अनुसार न्यूयॉर्क में 146 अरबपति हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति केंद्र बना हुआ है. हालांकि चीन के शेनझेन, शंघाई और बीजिंग तेजी से उसके करीब पहुंच चुके हैं. इन शहरों में क्रमशः 132, 120 और 107 अरबपति दर्ज किए गए हैं. यह बदलाव दिखाता है कि तकनीक, विनिर्माण और नवाचार के दम पर चीन के बड़े शहर वैश्विक संपत्ति निर्माण के नए इंजन बनते जा रहे हैं.

मुंबई और नई दिल्ली ने भारत की ताकत दिखाई

भारत के लिए भी यह सूची उत्साहजनक संकेत देती है. मुंबई 95 अरबपतियों के साथ दुनिया में छठे स्थान पर है, जबकि नई दिल्ली 64 अरबपतियों के साथ शीर्ष 11 शहरों में शामिल है.

यह केवल अमीर लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि भारत में उद्योग, वित्त, स्टार्टअप और पारिवारिक कारोबार लगातार विस्तार कर रहे हैं. यदि यह रुझान जारी रहता है तो भविष्य में भारतीय शहर वैश्विक निवेश के और बड़े केंद्र बन सकते हैं.

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए , यह ग्राफिक 15 जनवरी, 2026 तक दुनिया भर में सबसे अधिक अरबपतियों वाले शहरों को रैंक करता है.

रैंक शहर देश अरबपतियों की संख्या 1 न्यूयॉर्क अमेरिका 146 2 शेनझेन चीन 132 3 शंघाई चीन 120 4 बीजिंग चीन 107 5 लंदन यूनाइटेड किंगडम 102 6 मुंबई भारत 95 7 हांगकांग चीन (एसएआर) 88 8 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 86 9 मॉस्को रूस 82 10 हांगझोउ चीन 65 11 नई दिल्ली भारत 64 12 सिंगापुर सिंगापुर 59 13 ताइपे ताइवान 51 14 पेरिस फ्रांस 44 15 साओ पाउलो ब्राज़ील 41

एशिया बन रहा है नई दौलत का सबसे बड़ा ठिकाना

रैंकिंग में शामिल कुल अरबपतियों में लगभग 58 प्रतिशत एशिया के शहरों में रहते हैं. चीन के अलावा भारत, सिंगापुर, ताइपे, बैंकॉक, सियोल, जकार्ता और टोक्यो जैसे शहर भी तेजी से संपत्ति निर्माण के केंद्र बन रहे हैं.

एक दिलचस्प पहलू यह है कि एशिया की युवा आबादी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ते उद्यमिता माहौल ने नए अरबपतियों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यही कारण है कि वैश्विक पूंजी का ध्यान अब इस क्षेत्र पर पहले से कहीं अधिक है.

पुराने वित्तीय केंद्र अभी भी मजबूत खिलाड़ी

भले ही एशिया तेजी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन लंदन, सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को, पेरिस और सिंगापुर जैसे शहर अब भी वैश्विक धन और निवेश के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. दुबई भी तेजी से उभरता हुआ ऐसा शहर है जहां कारोबारी और उच्च संपत्ति वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. इससे साफ है कि दुनिया की आर्थिक ताकत अब कुछ चुनिंदा शहरों में और अधिक केंद्रित होती जा रही है.

आम लोगों के लिए इस रिपोर्ट का क्या मतलब है?

अरबपतियों की संख्या बढ़ने का सीधा असर केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहता. जिन शहरों में बड़े उद्योगपति, निवेशक और स्टार्टअप तेजी से बढ़ते हैं, वहां रोजगार, नई कंपनियां, रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं और तकनीकी नवाचार भी गति पकड़ते हैं.

भारत के संदर्भ में मुंबई और नई दिल्ली की मजबूत मौजूदगी इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में देश वैश्विक निवेश और उद्यमिता के लिए और अधिक आकर्षक बन सकता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि संपत्ति के साथ-साथ समावेशी विकास और अवसरों का व्यापक वितरण भी उतना ही जरूरी है.

2026 की यह तस्वीर बताती है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल रहा है. न्यूयॉर्क अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन एशिया की तेज रफ्तार ने प्रतिस्पर्धा को नई दिशा दे दी है. भारत के लिए सबसे सकारात्मक संकेत यह है कि मुंबई और नई दिल्ली अब वैश्विक संपत्ति निर्माण की चर्चा में मजबूती से शामिल हो चुके हैं, जो भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का भी संकेत देता है.

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