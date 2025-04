TiE Delhi-NCR आयोजित कर रहा है India Internet Day 2025 (iDay 2025), जो भारत के एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरने की तस्वीर पेश करेगा.

दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से बने एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है. भारत भी इस रेस में दौड़ लगा रहा है. इसी मकसद और आइडिया के साथ TiE Delhi-NCR आयोजित कर रहा है India Internet Day 2025 यानी iDay 2025. इस साल की थीम की बात करें तो वह है- India 2030: From Digital Economy to Tech Superpower. बता दें कि यह देश के टेक स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. यह आज भारत का सबसे बड़ा और निर्णायक टेक-आंत्रप्रेन्योरशिप इवेंट बन चुका है.

कब और कहां होगा इसका आयोजन?

बता दें कि 'India 2030: From Digital Economy to Tech Superpower यानी भारत 2030: डिजिटल अर्थव्यवस्था से टेक्नोलॉजी महाशक्ति तक का सफर' थीम के साथ 2 मई 2025 को The Leela Ambience, गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा. आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम का मकसद है भारत को साल 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकॉनमी बनाने की दिशा में रोडमैप तैयार करना.

देश में डिजिटल विकास

आज भारत की डिजिटल इकॉनमी की रफ्तार देश की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) से करीब दो गुना तेज है. उम्मीद है कि यह 2029 तक राष्ट्रीय GDP में 20 फीसदी से ज्यादा योगदान देगी. वहीं 2025 तक भारत में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या 90 करोड़ के पार जा सकती है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ती डिजिटल पहुंच के चलते इसमें इजाफा होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, सस्ते डाटा प्लान और स्थानीय भाषाओं में कंटेंट की लोकप्रियता ने भारत को डिजिटल स्टार्टअप्स के लिए एक उपजाऊ जमीन बना दिया है.

iDay 2025 में क्या है खास?

iDay ऐसा मंच है जहां विचारों को अमल में लाया जाता है और इस बार फोकस देश को टेक्नोलॉजी सुपरपावर बनाने की दिशा में मिलकर काम करने पर है. इस कार्यक्रम में भाग लेंगे नीति-निर्माता, टेक लीडर्स, उद्यमी और निवेशक, ताकि भारत की डिजिटल यात्रा को और तेज़ किया जा सके.

आपको क्यों मिस नहीं करना चाहिए iDay 2025 का इंवेट?

-50 से अधिक टॉप निवेशकों के सामने अपने स्टार्टअप का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं

-देश और दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स से सीखने का मौका मिलेगा

-उन उद्यमियों की कहानियां सुन पाएंगे, जिन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से हीरो तक पहुंचाया.

-सीधे निवेशकों और पॉलिसी मेकर्स से जुड़ने का मौका.

-AI, 5G, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और आने वाले ट्रेंड्स पर इनसाइट्स.

-India Internet Day Awards 2025 में स्टार्टअप जगत के चमकते सितारों का सम्मान.

कौन-कौन होगा शामिल?

इस बार के कार्यक्रम में आपको कई बड़े चेहरे नजर आएंगे, इसमें अक्षय चतुर्वेदी (Founder & CEO, Leverage Edu), अपूर्वा चमरिया (Global Head, VC Partnership, Google), उपासना टाकु (Co-Founder, MobiKwik), संजय बिखचंदानी (Founder, InfoEdge), श्वेता राजपाल कोहली (President & CEO, Startup Policy Forum), अक्षत बब्बर (MD, ChrysCapital), शांतनु देशपांडे (Founder & CEO, Bombay Shaving Company), विजय शेखर शर्मा (Founder, Paytm), अंकुर वारिकू (Founder, WebVeda) का नाम शामिल है.

