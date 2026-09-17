FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग?

'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

Gold Silver Price: फेडरल रिजर्व के फैसले से मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

PM मोदी की अपील का गोल्ड पर दिखा असर, सोने के इंपोर्ट में आई 57% की गिरावट, जानें क्यों बढ़ी ज्वेलर्स की चिंता?

भारतीय लोग सोना चांदी को सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं एक गहने के रूप में देखते हैं. यही वजह है कि त्योहारों से लेकर शादियों के सीजन में इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, लेकिन इन दिनों सोने चांदी की बढ़ती कीमत और पीएम की अपील ने लोगों में सोने की प्रति आकर्षण को कम कर दिया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Sep 17, 2026, 10:47 AM IST

PM मोदी की अपील का गोल्ड पर दिखा असर, सोने के इंपोर्ट में आई 57% की गिरावट, जानें क्यों बढ़ी ज्वेलर्स की चिंता?

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा है. यही वजह है कि अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत सोना इंपोर्ट करना पड़ता है. ऐसे में लगातार सोने के बढ़ते दाम और दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की थी. पीएम ने पहली अपील मई और दूसरी बार 1 सितंबर को इस भार से अवगत कराया गया, जिसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की मानें तो अगस्त में सोने के इंपोर्ट में 57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इसका प्रभाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा. यह सर्राफा बाजार को भी प्रभावित करेगा. त्योहारी सीजन से पहले सोने के इंपोर्ट में बड़ी गिरावट से ज्वेलर्स की चिंता बढ़ गई है. आइए जानते हैं क्यों... 

अगस्त में 57 फीसदी गिरा सोने का आयात

वाणिज्य और मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में देश का सोने का आयात सालाना आधार पर 57 प्रतिशत से घटकर महज 2.3 अरब डॉलर पर आ गया है. वहीं पिछले साल इसी समय यानी अगस्त 2025 में भारत ने 5.4 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया था. इस भारी गिरावट से भारत ने एक साल में लगभग 3.1 अरब डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा ली है. क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत सोना इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल के बाद इंपोर्ट करने वाली चीजों में सोने की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है. इसलिए यह गिरावट मैक्रो-इकोनॉमिक्स के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

क्यों चिंतित हैं देश के ज्वेलर्स और सर्राफा बाजार

इंपोर्ट कम होने से भले ही विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित हुआ हो, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की सांसे अटकी हुई हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, प्रधानमंत्री की अपील और आसमान छूती कीमतों के चलते इस फेस्टिव सीजन दशहरा, धनतेरस और दिवाली में सोने की कुल बिक्री में 10 से 12 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल सकती है. वहीं मेटल्स फोकस की रिपोर्ट का दावा है कि हाल 2026 की पहली छमाही (H1) में भी ज्वेलरी की खपत में 17 प्रतिशत की सालाना गिरावट दर्ज की गई थी.

जीडीपी और रोजगार पर मंडराता दबाव

भारत का जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर देश की कुल जीडीपी में करीब 7 प्रतिशत का योगदान देता है. इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT) के आंकड़ों के अनुसार, जहां पिछले साल 2025 के धनतेरस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सोना बिका था. वहीं इस बार कमजोर मांग और बाजार की सुस्ती से इस बड़े कारोबार के प्रभावित होने की पूरी संभावना है. इसके अलावा, पिछले साल के मुकाबले इस सितंबर सोने के दामों में करीब 39 प्रतिशत यानी 11,100 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की जोरदार तेजी आ चुकी है, जिसने ग्राहकों को कम कर दिया है. 

बाजार का नया रुख और भविष्य की चाल

एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री की 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' की अपील ने कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत स्तर पर खर्च करने के तौर-तरीकों को बदला है, जहां एक तरफ कल्यान ज्वेलर्स, टाइटन और पीसी ज्वेलर्स जैसे दिग्गज शेयरों पर शुरुआती दबाव देखा गया. वहीं दूसरी तरफ इस नियंत्रण से देश के व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी मदद मिली है. त्योहारी सीजन के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा, कि क्या पारंपरिक खरीदार ऊंचे दामों और अपील के बीच बाजार से पूरी तरह दूरी बनाते हैं या फिर फेस्टिव डिमांड इस मंदी को मात दे पाती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement